с чего всё началось

Президент России Владимир Путин по итогам проведенного 11 мая совещания с министрами и главами регионов утвердил перечень поручений для борьбы с последствиями пандемии коронавируса.

Путин утвердил поручения по ситуации с коронавирусом в России

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