Экономика
КоммерсантъПутин утвердил поручения по ситуации с коронавирусом в России
Президент России Владимир Путин по итогам проведенного 11 мая совещания с министрами и главами регионов утвердил перечень поручений для борьбы с последствиями пандемии коронавируса.
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с чего всё началось
«Правительству Российской Федерации обеспечить списание подлежащих начислению за II квартал 2020 года налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, в том числе тех, срок уплаты которых должен быть продлен в соответствии с ранее данными поручениями», — говорится в поручении президента.ФАНвчера в 15:35
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Антон Шопин: «Отмена налоговых и страховых взносов для предприятий полностью оправдана»
Вологда Регионвчера в 05:12
Путин поручил до июня списать малому и среднему бизнесу налоги за II квартал
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Кабмин одобрил списание налогов для малого и среднего бизнеса за II квартал
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"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
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Новые автомобили 14 мая в 22:26
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Украинская писательница Лариса Ницой считает российские соцсети смертельно опасными для Украины.
РИА Новости 05:28
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Минтранс РФ надеется на восстановление внутренних авиаперевозок с июня этого года, международных - с учетом ряда условий, с июля, заявил журналистам глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.
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Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
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Рестарт Бундеслиги: дортмундская «Боруссия» примет «Шальке»
В рамках 26-го тура сегодня пройдут три встречи.
ProstoProSport 02:55
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В Epic Games Store началась бесплатная раздача GTA V
В Epic Games Store стартовала бесплатная раздача премиальной версии игры GTA V, в которую войдет сюжетная компания и мультиплеер со всеми дополнениями.
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Полиция начала проверку из-за гонок стритрейсеров в Коммунарке
Столичные полицейские устанавливают водителей, участвовавших в нелегальных гонках в Коммунарке, рассказал РИА Новости начальник пресс-службы московского главка МВД Владимир Васенин.
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Руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что преждевременно говорить про ослабление режима самоизоляции в Москве раньше 21-22 мая.
Газета.Ru 06:01
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Портал Footyheadlines опубликовал фотографии домашнего комплекта игровой формы мадридского «Реала» на сезон-2020/2021.
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Общество
В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса
В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи создали вакцину от коронавируса.
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Невские Новости вчера в 23:21
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Красноярскому экс-депутату Быкову предъявлено обвинение
Главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия предъявило экс-депутату Законодательного собрания Красноярского края и предпринимателю Анатолию Быкову обвинение в организации двойного убийства.
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Чаще всего в тяжелой форме COVID-19 протекает в тех случаях, когда у ребенка имеются иммунодефицитное состояние, онкологическая, эндокринная или другая серьезная хроническая патология.
Известия 02:18
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Скворцова назвала наиболее уязвимую для коронавируса группу крови
Среди инфицированных коронавирусом пациентов чаще всего встречаются люди со второй группой крови.
Известия вчера в 09:09
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Санкт-Петербург, 14 мая 2020, 22:06 — REGNUM Торговые центры МЕГА «Парнас» и МЕГА «Дыбенко», которые располагаются на примыкающей к Петербургу территории Ленинградской области, с 15 мая вернутся к работе со всеми необходимыми мерами предосторожности.
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112 человек за сутки заболели коронавирусом в Ростовской области
По информации Роспотребнадзора на субботу, 16 мая за последние сутки еще у 112 человек в Ростовской области подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.
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Специалисты МЧС рассказали о высоком риске передачи COVID-19 через упаковки с чипсами и другими снеками, до которых уже дотрагивались другие люди.
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Врач ПБК ЦСКА Абжелилов скончался от коронавируса
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Названо самое опасное осложнение коронавируса
Самым опасным осложнением, которое может спровоцировать коронавирус, Зайцев назвал полиорганную недостаточность.
РИА Новости 04:30
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В Москве умер трехлетний ребенок с коронавирусом
В Москве умер трехлетний ребенок с коронавирусом. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 03:01