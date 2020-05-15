Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПутин утвердил поручения по ситуации с коронавирусом в России

Президент России Владимир Путин по итогам проведенного 11 мая совещания с министрами и главами регионов утвердил перечень поручений для борьбы с последствиями пандемии коронавируса.
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«Правительству Российской Федерации обеспечить списание подлежащих начислению за II квартал 2020 года налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, в том числе тех, срок уплаты которых должен быть продлен в соответствии с ранее данными поручениями», — говорится в поручении
 президента.
ФАНвчера в 15:35

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Главные новости к утру 16 мая

Коммерсантъ00:00

Антон Шопин: «Отмена налоговых и страховых взносов для предприятий полностью оправдана»

Вологда Регионвчера в 05:12

Путин поручил до июня списать малому и среднему бизнесу налоги за II квартал

Российская газетавчера в 15:25

Кабмин РФ утвердил списание налогов малому и среднему бизнесу

Экономика сегоднявчера в 06:37

Путин поручил к 1 июня списать налоги за II квартал для малого бизнеса и НКО

ТАССвчера в 15:29

Кабмин одобрил списание налогов для малого и среднего бизнеса за II квартал

Народные новостивчера в 04:47

Можно ли применить две льготы по страховым взносам? Снижение до 15% и списание их с налогами за 2 квартал?

ИА Клерк.Рувчера в 04:29
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Команда Newbee по Dota 2 получила бан за подставные матчи

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CyberSport.ru вчера в 05:24
Политика

Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов

"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета 04:11
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Авто

Обновленный кроссовер Chery Tiggo 8 показали на фото

Компания Chery готовит к дебюту обновленную версию 7-местного кроссовера Tiggo 8. Как сообщает портал "Новые автомобили", накануне на сайте министерства промышленности Китая были опубликованы первые официальные фотографии, а также технические характеристики модели.
Новые автомобили 14 мая в 22:26
Общество

В МВД РФ рассказали о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус

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REGNUM 02:10
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Здоровье

Роспотребнадзор призвал Куйвашева продлить режим самоизоляции

Роспотребнадзор выступил против снятия режима самоизоляции в Свердловской области.
Деловое.ТВ вчера в 05:46
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Происшествия

В Ростовской области скончались три пациента с коронавирусом

Российская газета 05:27
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Происшествия

СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полке онлайн»

Газета.Ru 06:52
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Политика

Украина расширила санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский расширил санкции против российских учреждений, передает ТАСС.
BFM.ru 02:11
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Политика

Ницой назвала российские соцсети «смертельно опасными» для Украины

Украинская писательница Лариса Ницой считает российские соцсети смертельно опасными для Украины.
РИА Новости 05:28
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Общество

Минтранс РФ допустил возобновление международных авиаперевозок в июле

Минтранс РФ надеется на восстановление внутренних авиаперевозок с июня этого года, международных - с учетом ряда условий, с июля, заявил журналистам глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.
Интерфакс 06:34
Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
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Футбол

Рестарт Бундеслиги: дортмундская «Боруссия» примет «Шальке»

В рамках 26-го тура сегодня пройдут три встречи.
ProstoProSport 02:55
Игры

В Epic Games Store началась бесплатная раздача GTA V

В Epic Games Store стартовала бесплатная раздача премиальной версии игры GTA V, в которую войдет сюжетная компания и мультиплеер со всеми дополнениями.
Inc-news.ru 14 мая в 13:01
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Происшествия

Полиция начала проверку из-за гонок стритрейсеров в Коммунарке

Столичные полицейские устанавливают водителей, участвовавших в нелегальных гонках в Коммунарке, рассказал РИА Новости начальник пресс-службы московского главка МВД Владимир Васенин.
РИА Новости 04:43
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Общество

В мэрии Москвы не ждут ослабления режима самоизоляции раньше 22 мая

Руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что преждевременно говорить про ослабление режима самоизоляции в Москве раньше 21-22 мая.
Газета.Ru 06:01
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Футбол

Появилось фото домашней формы «Реала» на сезон-2020/2021

Портал Footyheadlines опубликовал фотографии домашнего комплекта игровой формы мадридского «Реала» на сезон-2020/2021.
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Общество

В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса

В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи создали вакцину от коронавируса.
BFM.ru 05:20
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Здоровье

Главный онколог Минздрава назвал потерю веса признаком развития рака

По словам главного онколога Министерства здравоохранения России, академика РАН Андрея Каприна, потеря веса является распространенным признаком развития рака.
Невские Новости вчера в 23:21
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Происшествия

Красноярскому экс-депутату Быкову предъявлено обвинение

Главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия предъявило экс-депутату Законодательного собрания Красноярского края и предпринимателю Анатолию Быкову обвинение в организации двойного убийства.
Газета.Ru вчера в 04:25
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Путешествия

Российские туроператоры аннулируют заграничные туры на июнь

Российские туроператоры аннулируют заграничные туры на июнь.
ГТРК Вятка 03:40
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Здоровье

В Роспотребнадзоре назвали частый симптом COVID-19 у детей

Чаще всего в тяжелой форме COVID-19 протекает в тех случаях, когда у ребенка имеются иммунодефицитное состояние, онкологическая, эндокринная или другая серьезная хроническая патология.
Известия 02:18
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Общество

Скворцова назвала наиболее уязвимую для коронавируса группу крови

Среди инфицированных коронавирусом пациентов чаще всего встречаются люди со второй группой крови.
Известия вчера в 09:09
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Общество

В Ленобласти два центра МЕГА возобновят работу с 15 мая

Санкт-Петербург, 14 мая 2020, 22:06 — REGNUM Торговые центры МЕГА «Парнас» и МЕГА «Дыбенко», которые располагаются на примыкающей к Петербургу территории Ленинградской области, с 15 мая вернутся к работе со всеми необходимыми мерами предосторожности.
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Появились «живые» фото трёх цветов Honor X10

3DNews 06:59
Общество

В Москве выявили более 70 тысяч нарушений режима самоизоляции

Более 70 тыс. нарушений режима самоизоляции выявлено в Москве.
RT на русском 05:37
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Здоровье

112 человек за сутки заболели коронавирусом в Ростовской области

По информации Роспотребнадзора на субботу, 16 мая за последние сутки еще у 112 человек в Ростовской области подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 07:06
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Общество

МЧС предупредило о риске заражения коронавирусом через чипсы

Специалисты МЧС рассказали о высоком риске передачи COVID-19 через упаковки с чипсами и другими снеками, до которых уже дотрагивались другие люди.
BFM.ru 03:51
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Спорт

Врач ПБК ЦСКА Абжелилов скончался от коронавируса

RT на русском 07:02
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Здоровье

Названо самое опасное осложнение коронавируса

Самым опасным осложнением, которое может спровоцировать коронавирус, Зайцев назвал полиорганную недостаточность.
РИА Новости 04:30
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Происшествия

В Москве умер трехлетний ребенок с коронавирусом

В Москве умер трехлетний ребенок с коронавирусом. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 03:01
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