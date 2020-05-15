Экономика
КоммерсантъПутин утвердил поручения по ситуации с коронавирусом в России
Президент России Владимир Путин по итогам проведенного 11 мая совещания с министрами и главами регионов утвердил перечень поручений для борьбы с последствиями пандемии коронавируса.
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с чего всё началось
«Правительству Российской Федерации обеспечить списание подлежащих начислению за II квартал 2020 года налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, в том числе тех, срок уплаты которых должен быть продлен в соответствии с ранее данными поручениями», — говорится в поручении президента.ФАНвчера в 15:35
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Антон Шопин: «Отмена налоговых и страховых взносов для предприятий полностью оправдана»
Вологда Регионвчера в 05:12
Путин поручил списать к 1 июня налоги для малого бизнеса и НКО
Общественное телевидение Россиивчера в 15:27
Путин поручил до июня списать малому и среднему бизнесу налоги за II квартал
Российская газетавчера в 15:25
Кабмин одобрил списание налогов для малого и среднего бизнеса за II квартал
Народные новостивчера в 04:47
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Общество
В Крыму отменили режим самоизоляции
Режим самоизоляции действует в Крыму с 3 апреля. В регионе зафиксировано 245 случаев COVID-19, два человека умерли.
Коммерсантъ 00:48
Общество
На Кубани лишили полномочий судью, назвавшуюся «супертелочкой»
OAnews вчера в 14:00
Политика
МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции
Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений.
РИА Новости вчера в 15:29
Энергетика
«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту
Контракт на транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа заключили в 1990-х годах. Он предусматривает перекачку газа через Польшу в Европу.
BFM.ru 00:33
Общество
В Москве выявили 3505 случаев заражения коронавирусом
Четвертый день подряд новых выявленных случаев COVID-19 в Москве меньше 5 тысяч - 3505, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в России.
РИА Новости 03:39
Политика
Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов
"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета 04:11
Общество
Скворцова рассказала об эффективности «Мефлохина» против коронавируса
70 процентов пациентов выздоравливают уже через неделю после его применения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
BFM.ru вчера в 12:19
Политика
Путин объявил об открытии ещё восьми медцентров Минобороны
Президент РФ Владимир Путин объявил об открытии ещё восьми новых многофункциональных центров Минобороны для лечения пациентов с коронавирусом.
Life.ru вчера в 07:16
Политика
США могут частично возобновить финансирование ВОЗ
Американские власти могут частично возобновить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Газета.Ru 00:56
Политика
США понадеялись на участие России в освоении ресурсов Луны
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) понадеялось, что Россия присоединится к проекту по добыче ресурсов на Луне.
Lenta.ru 00:56
Политика
Владимир Путин раскритиковал ситуацию с выплатами медработникам
Как сообщала «АиФ Дагестан», 8 апреля президент РФ предложил установить доплаты для врачей 80 тыс. рублей в месяц, для фельдшеров и медсестер — 50 тыс. рублей, для младшего медперсонала — 25 тыс. рублей в месяц.
АиФ Дагестан вчера в 09:46
Путешествия
Туроператоры начали аннулировать туры за границу на июнь
Сегодня российские туроператоры начали аннулировать все туры на первый летний месяц.
Петербургский дневник вчера в 12:44
Происшествия
СК проверяет сообщения о невыплатах компенсаций врачам в Новосибирске
В Новосибирской области следователи проверяют сообщения о том, что сотрудники скорой в Новосибирске и Искитиме не получают надбавки, положенные им за работу.
РЕН ТВ 02:47
Здоровье
В Минздраве объяснили, как ведется статистика умерших от коронавируса
Главный внештатный патологоанатом министерства здравоохранения России Георгий Франк рассказал в комментарии телеканалу «Звезда», как ведутся подсчеты жертв COVID-19.
Live24 03:57
Общество
Еще 1470 пациентов вылечились от коронавируса в Москве
В Москве вылечились от коронавируса еще 1470 пациентов. Такими данными в субботу, 16 мая, поделилась заммэра столицы Анастасия Ракова.
Известия 02:50
Фигурное катание
Трусова впервые прокомментировала свой уход от Тутберидзе к Плющенко
Российская фигуристка Александра Трусова объяснила, почему приняла решение покинуть группу Этери Тутберидзе и присоединиться к тренерскому штабу Евгения Плющенко.
Vprognoze.ru 14 мая в 16:24
Армия и оружие
Госдеп увидел в действиях России в Арктике угрозу для обороны НАТО
Россия наращивает свое присутствие в Арктике, что ставит под угрозу линию противолодочной обороны НАТО в Северной Атлантике, или Фареро-Исландский рубеж, находящийся между Гренландией, Исландией и Великобританией.
РБК 04:10
Общество
Врач назвал первые признаки тяжелой формы коронавируса
Главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов рассказал о первых симптомах тяжелой формы заболевания новым типом коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 22:39
Шоу-бизнес
Излечившаяся от коронавируса Бабкина возвращается на Первый канал
Народная артистка России исполнительница Надежда Бабкина возвращается к работе на телевидение вместе со своим соведущим Александром Васильевым.
Слово и Дело 02:20
Общество
Волгоградцам бесплатно раздадут маски и перчатки
В каждый индивидуально упакованный комплект входят маска со сменными защитными фильтрами и перчатки многоразового использования.
МТВ онлайн 14 мая в 03:10
Армия и оружие
Пушков предостерег США от размещения ядерного оружия в Польше
Член Совета Федерации Алексей Пушков предостерег США от размещения ядерного оружия в Польше, предложив нынешним американским властям ознакомиться с историей Карибского кризиса 1962 года.
Известия вчера в 21:52
Экономика
В России могут упростить процедуру банкротства
Россиянам могут разрешить банкротиться без судов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соответствующий законопроект.
Газета.Ru вчера в 11:09
Армия и оружие
«Супер-пупер-ракету» Трампа развенчал эксперт
Заявленная накануне президентом США Дональдом Трампом новая американская разработка "супер-пупер-ракеты" не представляет собой ничего нового или сенсационного.
Южный Федеральный вчера в 21:03
Игры
Над перезапуском Anthem пока работает инкубатор из 30 человек
Из сообщения следует, что студия сформировала «команду-инкубатор» из 30 человек, которые в ближайшее время будут деконструировать, прототипировать и строить планы на будущее, когда ребут перейдёт в стадию активного производства.
Игромания.ру вчера в 13:33
Футбол
«Хетафе» и «Вильярреал» подозреваются в договорном матче
Испанские "Хетафе" и "Вильярреал" подозреваются в договорном матче, передает El Pais.
Газета.Ru 01:56
Единоборства
Фергюсон ответил Нурмагомедову на слова поддержки
Российская газета 03:28
Политика
В США пригрозили «Газпрому» жесткими санкциями
Если «Газпром» завершит строительство газопровода «Северный поток-2», то его в полной мере коснутся санкции США, которые были приняты в декабре.
Lenta.ru вчера в 08:40
Футбол
Зиеш третий раз подряд признан игроком года в «Аяксе»
Нападающий "Аякса" Хаким Зиеш признан лучшим игроком года в команде. Эта награда стала третьей подряд для 27-летнего марокканца.
Soccer.ru вчера в 15:21
Наука
Сон готовит мозг к неожиданным ситуациям
Исследователи из Вашингтонского университета в Сент-Луисе и Университета Миссури пишут в Science Advances, что у сна есть ещё одна важная когнитивная функция: он помогает мозгу приспособиться к неожиданной жизненной ситуации.
Наука и жизнь 13 мая в 00:05
Общество
В Татарстане зафиксировано 84 новых случая заражения коронавирусом
Сегодня в Республике Татарстан подтверждено 84 новых случая заражения коронавирусом, 1 случай завозной, 83 — контактные.
Татар-информ 03:45