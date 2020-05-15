Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПутин утвердил поручения по ситуации с коронавирусом в России

Президент России Владимир Путин по итогам проведенного 11 мая совещания с министрами и главами регионов утвердил перечень поручений для борьбы с последствиями пандемии коронавируса.
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с чего всё началось
«Правительству Российской Федерации обеспечить списание подлежащих начислению за II квартал 2020 года налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, в том числе тех, срок уплаты которых должен быть продлен в соответствии с ранее данными поручениями», — говорится в поручении
 президента.
ФАНвчера в 15:35

Подробнее о событии

Антон Шопин: «Отмена налоговых и страховых взносов для предприятий полностью оправдана»

Вологда Регионвчера в 05:12

Путин поручил списать к 1 июня налоги для малого бизнеса и НКО

Общественное телевидение Россиивчера в 15:27

Путин поручил до июня списать малому и среднему бизнесу налоги за II квартал

Российская газетавчера в 15:25

Путин поручил к 1 июня списать налоги за II квартал для малого бизнеса и НКО

ТАССвчера в 15:21

Главные новости к утру 16 мая

Коммерсантъ00:00

Кабмин одобрил списание налогов для малого и среднего бизнеса за II квартал

Народные новостивчера в 04:47

Можно ли применить две льготы по страховым взносам? Снижение до 15% и списание их с налогами за 2 квартал?

ИА Клерк.Рувчера в 04:29
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Общество

В Крыму отменили режим самоизоляции

Режим самоизоляции действует в Крыму с 3 апреля. В регионе зафиксировано 245 случаев COVID-19, два человека умерли.
Коммерсантъ 00:48
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Общество

На Кубани лишили полномочий судью, назвавшуюся «супертелочкой»

OAnews вчера в 14:00
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Политика

МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции

Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений.
РИА Новости вчера в 15:29
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Энергетика

«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту

Контракт на транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа заключили в 1990-х годах. Он предусматривает перекачку газа через Польшу в Европу.
BFM.ru 00:33
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Общество

В Москве выявили 3505 случаев заражения коронавирусом

Четвертый день подряд новых выявленных случаев COVID-19 в Москве меньше 5 тысяч - 3505, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в России.
РИА Новости 03:39
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Политика

Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов

"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета 04:11
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Общество

Скворцова рассказала об эффективности «Мефлохина» против коронавируса

70 процентов пациентов выздоравливают уже через неделю после его применения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
BFM.ru вчера в 12:19
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Политика

Путин объявил об открытии ещё восьми медцентров Минобороны

Президент РФ Владимир Путин объявил об открытии ещё восьми новых многофункциональных центров Минобороны для лечения пациентов с коронавирусом.
Life.ru вчера в 07:16
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Политика

США могут частично возобновить финансирование ВОЗ

Американские власти могут частично возобновить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Газета.Ru 00:56
4
Политика

США понадеялись на участие России в освоении ресурсов Луны

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) понадеялось, что Россия присоединится к проекту по добыче ресурсов на Луне.
Lenta.ru 00:56
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Политика

Владимир Путин раскритиковал ситуацию с выплатами медработникам

Как сообщала «АиФ Дагестан», 8 апреля президент РФ предложил установить доплаты для врачей 80 тыс. рублей в месяц, для фельдшеров и медсестер — 50 тыс. рублей, для младшего медперсонала — 25 тыс. рублей в месяц.
АиФ Дагестан вчера в 09:46
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Путешествия

Туроператоры начали аннулировать туры за границу на июнь

Сегодня российские туроператоры начали аннулировать все туры на первый летний месяц.
Петербургский дневник вчера в 12:44
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Происшествия

СК проверяет сообщения о невыплатах компенсаций врачам в Новосибирске

В Новосибирской области следователи проверяют сообщения о том, что сотрудники скорой в Новосибирске и Искитиме не получают надбавки, положенные им за работу.
РЕН ТВ 02:47
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Здоровье

В Минздраве объяснили, как ведется статистика умерших от коронавируса

Главный внештатный патологоанатом министерства здравоохранения России Георгий Франк рассказал в комментарии телеканалу «Звезда», как ведутся подсчеты жертв COVID-19.
Live24 03:57
5
Общество

Еще 1470 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

В Москве вылечились от коронавируса еще 1470 пациентов. Такими данными в субботу, 16 мая, поделилась заммэра столицы Анастасия Ракова.
Известия 02:50
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Фигурное катание

Трусова впервые прокомментировала свой уход от Тутберидзе к Плющенко

Российская фигуристка Александра Трусова объяснила, почему приняла решение покинуть группу Этери Тутберидзе и присоединиться к тренерскому штабу Евгения Плющенко.
Vprognoze.ru 14 мая в 16:24
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Армия и оружие

Госдеп увидел в действиях России в Арктике угрозу для обороны НАТО

Россия наращивает свое присутствие в Арктике, что ставит под угрозу линию противолодочной обороны НАТО в Северной Атлантике, или Фареро-Исландский рубеж, находящийся между Гренландией, Исландией и Великобританией.
РБК 04:10
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Общество

Врач назвал первые признаки тяжелой формы коронавируса

Главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов рассказал о первых симптомах тяжелой формы заболевания новым типом коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 22:39
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Шоу-бизнес

Излечившаяся от коронавируса Бабкина возвращается на Первый канал

Народная артистка России исполнительница Надежда Бабкина возвращается к работе на телевидение вместе со своим соведущим Александром Васильевым.
Слово и Дело 02:20
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Общество

Волгоградцам бесплатно раздадут маски и перчатки

В каждый индивидуально упакованный комплект входят маска со сменными защитными фильтрами и перчатки многоразового использования.
МТВ онлайн 14 мая в 03:10
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Армия и оружие

Пушков предостерег США от размещения ядерного оружия в Польше

Член Совета Федерации Алексей Пушков предостерег США от размещения ядерного оружия в Польше, предложив нынешним американским властям ознакомиться с историей Карибского кризиса 1962 года.
Известия вчера в 21:52
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Экономика

В России могут упростить процедуру банкротства

Россиянам могут разрешить банкротиться без судов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соответствующий законопроект.
Газета.Ru вчера в 11:09
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Армия и оружие

«Супер-пупер-ракету» Трампа развенчал эксперт

Заявленная накануне президентом США Дональдом Трампом новая американская разработка "супер-пупер-ракеты" не представляет собой ничего нового или сенсационного.
Южный Федеральный вчера в 21:03
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Игры

Над перезапуском Anthem пока работает инкубатор из 30 человек

Из сообщения следует, что студия сформировала «команду-инкубатор» из 30 человек, которые в ближайшее время будут деконструировать, прототипировать и строить планы на будущее, когда ребут перейдёт в стадию активного производства.
Игромания.ру вчера в 13:33
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Футбол

«Хетафе» и «Вильярреал» подозреваются в договорном матче

Испанские "Хетафе" и "Вильярреал" подозреваются в договорном матче, передает El Pais.
Газета.Ru 01:56
Единоборства

Фергюсон ответил Нурмагомедову на слова поддержки

Российская газета 03:28
Политика

В США пригрозили «Газпрому» жесткими санкциями

Если «Газпром» завершит строительство газопровода «Северный поток-2», то его в полной мере коснутся санкции США, которые были приняты в декабре.
Lenta.ru вчера в 08:40
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Футбол

Зиеш третий раз подряд признан игроком года в «Аяксе»

Нападающий "Аякса" Хаким Зиеш признан лучшим игроком года в команде. Эта награда стала третьей подряд для 27-летнего марокканца.
Soccer.ru вчера в 15:21
Наука

Сон готовит мозг к неожиданным ситуациям

Исследователи из Вашингтонского университета в Сент-Луисе и Университета Миссури пишут в Science Advances, что у сна есть ещё одна важная когнитивная функция: он помогает мозгу приспособиться к неожиданной жизненной ситуации.
Наука и жизнь 13 мая в 00:05
Общество

В Татарстане зафиксировано 84 новых случая заражения коронавирусом

Сегодня в Республике Татарстан подтверждено 84 новых случая заражения коронавирусом, 1 случай завозной, 83 — контактные.
Татар-информ 03:45
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