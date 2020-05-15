Экономика
КоммерсантъПутин утвердил поручения по ситуации с коронавирусом в России
Президент России Владимир Путин по итогам проведенного 11 мая совещания с министрами и главами регионов утвердил перечень поручений для борьбы с последствиями пандемии коронавируса.
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Президент России Владимир Путин по итогам проведенного 11 мая совещания с министрами и главами регионов утвердил перечень поручений для борьбы с последствиями пандемии коронавируса.Коммерсантъ16:00
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Путин поручил списать налоги и взносы малым и средним предприятиям за второй квартал 2020 года
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