Экономика
КоммерсантъПутин утвердил поручения по ситуации с коронавирусом в России
Президент России Владимир Путин по итогам проведенного 11 мая совещания с министрами и главами регионов утвердил перечень поручений для борьбы с последствиями пандемии коронавируса.
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Президент России Владимир Путин по итогам проведенного 11 мая совещания с министрами и главами регионов утвердил перечень поручений для борьбы с последствиями пандемии коронавируса.Коммерсантъвчера в 16:00
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Путин поручил списать к 1 июня налоги для малого бизнеса и НКО
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Пушков оценил заявление посла США в Польше про ядерное оружие
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