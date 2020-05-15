Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПутин утвердил поручения по ситуации с коронавирусом в России

Президент России Владимир Путин по итогам проведенного 11 мая совещания с министрами и главами регионов утвердил перечень поручений для борьбы с последствиями пандемии коронавируса.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин по итогам проведенного 11 мая совещания с министрами и главами регионов утвердил
 перечень поручений для борьбы с последствиями пандемии коронавируса.
Коммерсантъвчера в 16:00

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Путин поручил списать налоги для НКО и малого бизнеса

News.ruвчера в 16:19

Путин утвердил поручения по ситуации с коронавирусом в России

Коммерсантъвчера в 16:00

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Новости Юргинского района14 мая в 04:27

Путин поручил до июня списать малому и среднему бизнесу налоги за II квартал

Российская газетавчера в 15:25

Путин поручил к 1 июня списать налоги за II квартал для малого бизнеса и НКО

ТАССвчера в 15:21

Путин поручил списать налоги и взносы малым и средним предприятиям за второй квартал 2020 года

Актуальные Новости14 мая в 06:21

Путин поручил списать к 1 июня налоги для малого бизнеса и НКО

Общественное телевидение Россиивчера в 15:27
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Общество

СКР установил провокаторов в ходе виртуального «Бессмертного полка»

BFM.ru вчера в 11:46
3,1K
Кино

Режиссер «Безумного Макса» подтвердил съемки приквела без Шарлиз Терон

Режиссер Джордж Миллер, работавший над ремейком Безумного Макса, заявил об утверждении приквела без актрисы Шарлиз Терон.
iReactor вчера в 09:50
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Происшествия

В Индии 24 человека погибли в результате ДТП с двумя грузовиками

В Индии в результате столкновения двух грузовиков погибли 24 рабочих-мигранта, еще десятки людей пострадали.
Известия 00:50
Политика

Трамп анонсировал создание «супер-пупер-ракеты»

Соединенные Штаты разрабатывают "супер-пупер-ракету", которая будет развивать в 17 раз большую скорость, чем все существующие на данный момент аналоги.
ТАСС вчера в 14:36
339
Политика

В Чехии осудили снос памятника маршалу Коневу

"Отвратительными и циничными" назвал первый заместитель председателя палаты депутатов парламента, член Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) Войтех Филип действия главы района Прага-6, где был снесен памятник советскому маршалу Коневу.
Российская газета 14 мая в 22:07
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Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
1,9K
Общество

Тайваньский производитель чипов TSMC построит завод в США за $12 млрд

Крупнейший мировой подрядчик по производству микросхем, тайваньская Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), сообщила в пятницу, что построит в штате Аризона завод за $12 млрд.
Ведомости вчера в 07:19
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Происшествия

В Новосибирской области выявили 64 случая коронавируса

В Новосибирской области за минувшие сутки выявили 64 новых случая коронавирусной инфекции, об этом сообщили утром 16 мая в оперативном штабе.
АиФ Новосибирск 01:00
Происшествия

В США разбился истребитель пятого поколения F-22

Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
Интерфакс вчера в 12:40
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Происшествия

В Москве сотни торговцев протестовали около рынка «Фуд Сити»

У рынка «Фуд Сити» в Москве на Калужском шоссе собрались несколько сотен торговцев, протестующих против повышения арендной платы.
Коммерсантъ вчера в 10:54
1,6K
Общество

МЧС предупредило о риске передачи коронавируса через чипсы

«Риск передачи инфекции повышается, если вы едите из посуды или общих упаковок, из которых другие люди брали руками пищу (например, чипсы, орехи, сухарики и другие снеки)»,— говорится в рекомендациях Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС (.pdf).
Коммерсантъ вчера в 21:23
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Театры

Скончался актер Анатолий Екадомов

Заслуженный работник культуры РФ Анатолий Екадомов скончался на 79-м году жизни. Об этом сообщает Союз театральных деятелей РФ.
РЕН ТВ вчера в 12:02
Политика

МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции

Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений.
РИА Новости вчера в 15:29
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Политика

Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

Москва, 16 мая 2020, 02:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству и главам регионов обеспечить сохранение режима самоизоляции для граждан старше 65 лет.
REGNUM вчера в 19:59
1,8K
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о возвращении российских военных из Сербии

Три рейса с российскими военными специалистами, помогавшими в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Сербии, запланированы на субботу, 16 мая.
RT на русском 01:13
Общество

Оценена вероятность заражения коронавирусом на улице

В окружающей среде коронавирус теряет инфекционную активность, поэтому, не контактируя с людьми на улице, заразиться невозможно, заявил эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.
Известия вчера в 21:08
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Общество

Профсоюз сообщил о сокращении штата на заводе Volkswagen в Калуге

ООО "Фольксваген Груп Рус" - российское подразделение германского концерна Volkswagen - начало увольнять работников на заводе в Калуге, сообщается на официальной странице первичной профсоюзной организации АСМ предприятия в соцсетях.
Интерфакс вчера в 12:05
3
Политика

США могут частично возобновить финансирование ВОЗ

Американские власти могут частично возобновить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Газета.Ru 00:56
1
Политика

Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у Берлина есть "серьезные доказательства" причастности российских хакеров к кибератаке на бундестаг в 2015 году.
Газета.Ru 14 мая в 15:57
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Общество

В Москве начнётся массовое тестирование на иммунитет к коронавирусу

В Москве с 15 мая начнётся массовое тестирование жителей на антитела к коронавирусу.
RT на русском 14 мая в 13:32
5,4K
Здоровье

Главный онколог Минздрава назвал распространенный симптом рака

Академик РАН, заслуженный врач РФ, главный онколог Минздрава России Андрей Каприн ответил в Instagram на вопросы пациентов.
Российская газета вчера в 22:10
5
Культура

Новым ведущим шоу «Галилео» стал Владимир Маркони

Владимир Маркони сумеет найди общий язык с современной молодёжной аудиторией, придаст энергичности шоу "Галилео", которое является ответом популярному в последнее время тренду на онлайн-образование.
Ревизор.ру 13 мая в 10:37
18
Общество

На Кубани лишили полномочий судью, назвавшую себя «супертелочкой»

РИА Новости вчера в 08:47
755
Политика

Путин сообщил об открытии еще восьми медцентров Министерства обороны

Президент России Владимир Путин сообщил об открытии еще восьми новых многофункциональных центров Министерства обороны для лечения пациентов с коронавирусом, сообщает Life.ru.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 09:36
21
Экономика

В Госдуме спрогнозировали сроки укрепления курса рубля

Глава Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков рассказал, что курс рубля может укрепиться к концу года.
Мой Брянск вчера в 02:46
59
Политика

В России перечислили желающие выйти из состава Украины области

Украина может потерять несколько областей из-за глубокого раскола в обществе.
Lenta.ru 01:02
15
Происшествия

На Украине умер вор в законе Владимир Дрибной

Известия вчера в 19:50
Армия и оружие

Пушков оценил заявление посла США в Польше про ядерное оружие

Москва, 16 мая 2020, 04:39 — REGNUM Посол США в Польше Джоржетт Мосбахер после своего предложении о передислокации ядерного оружия из Германии в Польшу должна вспомнить про концепцию «ядерной зимы», считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
REGNUM вчера в 21:39
9
Здоровье

38 новых случаев коронавируса выявлено в Алтайском крае

По информации оперштаба на пятницу, 15 мая в Алтайском крае за сутки еще у 38 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция.
Kursk.com вчера в 03:21
226
Общество

Италия откроет границы на въезд и выезд 3 июня

Власти Италии решили снять все ограничения на въезд и выезд из страны с 3 июня, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на итальянские издания.
МИР 24 вчера в 21:57
3
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