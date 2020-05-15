Экономика
КоммерсантъПутин утвердил поручения по ситуации с коронавирусом в России
Президент России Владимир Путин по итогам проведенного 11 мая совещания с министрами и главами регионов утвердил перечень поручений для борьбы с последствиями пандемии коронавируса.
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Президент России Владимир Путин по итогам проведенного 11 мая совещания с министрами и главами регионов утвердил перечень поручений для борьбы с последствиями пандемии коронавируса.Коммерсантъвчера в 16:00
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Путин поручил списать налоги и взносы малым и средним предприятиям за второй квартал 2020 года
Актуальные Новости14 мая в 06:21
Путин поручил списать к 1 июня налоги для малого бизнеса и НКО
Общественное телевидение Россиивчера в 15:27
Путин поручил до июня списать малому и среднему бизнесу налоги за II квартал
Российская газетавчера в 15:25
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Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России на 16 мая превысило 262,8 тыс. Всего в стране от COVID-19 умерли 2418 человек, выздоровели с начала эпидемии 58,2 тыс. человек.
РБК 02:25
Общество
Сбербанк начнет возвращать сотрудников с удаленки на работу в офис
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РБК 00:56
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МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции
Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений.
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Арендатор.ру вчера в 08:00
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РИА Новости вчера в 09:02
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В Черногории освободили епископа Сербской православной церкви
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Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
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РПЦ приняла решение отказаться от мозаики с изображением Иосифа Сталина в главном храме Вооруженных сил, который был построен в парке «Патриот» в Московской области, сообщает агентство «РИА Новости».
РБК вчера в 23:30
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Газета.Ru вчера в 11:09
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Контракт на транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа заключили в 1990-х годах. Он предусматривает перекачку газа через Польшу в Европу.
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Общее число выздоровевших в Хакасии достигло 217. Всего в Хакасии по состоянию на 16 апреля коронавирус выявлен у 595 человек.
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Финал «Евровидения-2020» пройдет онлайн и в сжатом формате
Финал «Евровидения-2020» пройдет онлайн и в сжатом формате. Шоу начнется вечером в субботу, 16 мая.
Peterburg2.ru вчера в 16:01