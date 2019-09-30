Экономика
Московский КомсомолецПутин повысил акцизы на вина и шампанское
Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении винных акцизов, говорится на официальном портале правовой информации. Размер акциза на вина (в том числе и фруктовые) в 2020 году составит 31 рубль за 1 литр, в 2021 году — 32 рубля, в 2022 году — 33 рубля.
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Политика
США ввели санкции против граждан и компаний России
В американском Минфине заявили, что США ввели санкции против двух граждан России и трех российских компаний за "вмешательство" в американские выборы президента.
Газета.Ru 10:25
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января
С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском 07:02
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Политика
Экс-генпрокурор Украины Луценко сбежал в Великобританию
В свою очередь пресс-секретарь бывшего генпрокурора Сарган подтвердила данную информацию, заявив, что Луценко не сбежал, а выехал в Великобританию «на курсы английского языка».
ИА Новороссия 09:18
Общество
Все детские онкологи центра Блохина пригрозили уволиться
Все 26 детских онкологов московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.
Lenta.ru 09:13
Происшествия
В Петербурге проходит облава на полицейские машины
Десятки сотрудников из трёх силовых структур в последний день сентября устроили облаву на личный и служебный транспорт петербургских полицейских.
78.ru 05:56
Футбол
Объявлен состав сборной России на матч с Шотландией и Кипром
Тренерский штаб сборной России объявил состав команды на матчи отборочного тура группового этапа чемпионата Европы 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского футбольного союза (РФС).
Газета.Ru 06:43
Политика
Украинский шоумен пожаловался на русификацию Львова
Город Львов стремительно русифицируется, такое мнение высказал в эфире местного канала "НТА" известный своими русофобскими высказываниями украинский шоумен Антон Мухарский (псевдоним Орест Лютый).
РИА Новости вчера в 23:36
Политика
Путин освободил от НДФЛ несколько категорий россиян
Президент Владимир Путин подписал закон, освобождающий от уплаты НДФЛ студентов и аспирантов при получении материальной помощи от образовательных учреждений, а также пострадавших в чрезвычайных ситуациях.
Ведомости 03:59
Здоровье
Рекламу сладкого в России призвали ограничить
Надо ограничить рекламу сладостей и кондитерских изделий, - цитирует главного внештатного специалиста, диетолога Минздрава РФ Виктора Тутельяна РИА Новости.
Ридус 02:08
Космос
Первый космонавт ОАЭ рассказал, как изменился в космосе внешне
Первый космонавт ОАЭ Хазза аль-Мансури, прибывший на МКС на прошлой неделе, рассказал об изменениях, которые произошли с его телом за пять дней пребывания в космосе.
РЕН ТВ 11:55
Здоровье
Анна Митянина: Здравоохранение Петербурга ждет оптимизация
Чиновница заявила, что город будут ждать новые реформы и оптимизация существующих систем.
Piter.tv 00:37
Происшествия
Рабочего подозревают в изнасиловании женщины и ее ребенка в столичной квартире
Московские оперативники проверяют информацию об изнасиловании 48-летней женщины и ее семилетнего сына рабочим, который делал ремонт в квартире пострадавших.
Москва 24 04:28
Политика
Новым главой Рослесхоза стал замглавы Росимущества Сергей Аноприенко
Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил нового заместителя министра природных ресурсов и экологии страны — главу Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоза), им стал Сергей Аноприенко.
РБК 11:44
Шоу-бизнес
Эдгард Запашный вслед за братом решился на операцию в Германии
Телепрограмма 07:23
Происшествия
Москвичка устроила откровенную фотосессию в отделе полиции
В Москве девушка устроила откровенную фотосессию в форме в одном из отделов полиции. Об этом сообщает телеканал "360".
Газета.Ru вчера в 14:26
Общество
Массовая свадьба в Дербенте попала в Книгу рекордов Гиннесса
Свадьба в Дербенте, организованная на День города в воскресенье на местном стадионе Нарын-Кала, попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая многонациональная свадьба и церемония с самым большим количеством гостей, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 17:13
Политика
Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком
Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM 05:28
Шоу-бизнес
Наталья Гулькина прокомментировала завещание Анастасии Заворотнюк
Наталья Гулькина рассказала корреспондентам НТВ об отношении к заболеваниям. Певица также прокомментировала завещание Анастасии Заворотнюк.
OAnews 06:41
Происшествия
Видео издевательств отца сестер Хачатурян появилось в Сети
Видео с кухни, где отец сестер Хачатурян ругается из-за беспорядка на дочерей, появилось в сети. Кадры опубликовал телеграм-канал Baza.
Газета.Ru 10:19
Космос
Двигатель ракеты Ariane 6 прошел испытания
Rusargument 28 сентября в 18:59
Общество
Минтруд предупредил об опасных фейковых пособиях в 115 тысяч рублей
В соцсетях действуют мошенники, которые пытаются получить доступ к персональным данным пользователей под предлогом вывода "денежного пособия" в 115 тысяч рублей.
Алтапресс 07:23
Армия и оружие
Американский авианосец окружили китайские корабли
Со спутника удалось запечатлеть, как американский авианосец был окружен пятью военными суднами Китая.
RuNews24.ru вчера в 07:30
Политика
Самым влиятельным депутатом Госдумы стал Андрей Макаров
Самым влиятельным стал председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.
ТагилСити.ру 04:50
Шоу-бизнес
Рики Мартин в четвертый раз станет отцом
Рики Мартин стал отцом мальчиков-близнецов Маттео и Валентино в 2008 году — их родила суррогатная мать.
Salt Mag 05:21
Общество
В России изменился перечень документов для приема на работу
Постановление правительства, которое вводит в обращение электронную версию СНИЛС (страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования) наравне с бумажной, вступило в силу в России в воскресенье.
ТАСС вчера в 04:48
Культура
Трой Бейкер объяснил, почему не стал озвучивать персонажа в Borderlands 3
Актер Трой Бейкер, который озвучил главного героя Tales from the Borderlands Риза, рассказал, что отказался работать над третьей частью шутера из-за нежелания её разработчиков сотрудничать с профсоюзами.
CyberSport.ru 08:39