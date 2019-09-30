Экономика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецПутин повысил акцизы на вина и шампанское

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении винных акцизов, говорится на официальном портале правовой информации. Размер акциза на вина (в том числе и фруктовые) в 2020 году составит 31 рубль за 1 литр, в 2021 году — 32 рубля, в 2022 году — 33 рубля.
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Автоматически обработано 7015 источников, обновлено в 12:03, Вашингтон
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