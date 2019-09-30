Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 января 2020 года повысятся акцизы на вино. Документ обнародован на официальном портале правовой информации. Со следующего года акциз будет составлять 31 рубль за литр и будет расти на один рубль с каждым годом.

Политика Зеленский все-таки приехал в Бабий Яр Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 29 сентября, все же посетил мемориальный комплекс Бабий Яр в Киеве и почтил память жертв трагедии.

Культура Собчак опровергла информацию о финансовых трениях с Первым каналом Актриса, телеведущая, журналистка Ксения Собчак прокомментировала информацию о том, что ее ранее пикантно анонсированная программа не выйдет, возможно, на Первом канале.

Происшествия Появилось первое видео издевательств Хачатуряна над дочерьми На сей раз издание "Комсомольская правда" опубликовало первое видео издевательств "заботливого" отца над дочерьми.

Политика Зеленский уволит секретаря СНБО Президент Украины Владимир Зеленский согласился уволить Александра Данилюка с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Политика Суд Гааги огласит решение по делу акционеров ЮКОС 18 февраля 2020 года Апелляционный суд Гааги 18 февраля 2020 года вынесет решение по жалобе мажоритарных акционеров компании ЮКОС на решение нижестоящего суда, отменившего взыскание с России 50 миллиардов долларов в их пользу, сообщил РИА Новости руководитель Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков, представляющий интересы РФ по данному делу.

Политика США ввели санкции против россиян, связанных с Пригожиным США ввели санкции в отношении двух граждан России и трех компаний, связанных с российским бизнесменом Евгением Пригожиным и Агентством интернет-исследований, говорится в сообщении Минфина США.

Экономика В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Религия Сегодня именины отмечают Веры, Надежды, Любови и Софии Если в вашем окружении есть Веры, Надежды, Любови и Софии, а они наверняка есть, не забудьте их поздравить.

Космос Многоразовый космический корабль создадут в РФ Компания «Многоразовые транспортные космические системы» (МТКС) из подмосковного Королёва в партнёрстве с Роскосмосом создаст многоразовый космический корабль.

Политика Депутаты из Литвы объявили бойкот осенней сессии ПАСЕ из-за России Двое представителей делегации Литвы в ПАСЕ - член консервативной партии «Союз Отечества – Христианские демократы Литвы» Эммануэлис Зингерис и либерал Симонас Гентвилас решили не посещать осеннюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы в знак солидарности с Украиной.

Здоровье Все детские онкологи центра Блохина пригрозили уволиться Все 26 детских онкологов московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.

Политика Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.

Авто Составлен топ-3 бюджетных иномарок для начинающих водителей «Автоновости дня» при поддержке экспертов вторичного авторынка назвали топ-3 недорогих иномарок, отлично подходящих для роли первого авто.

Наука Определена мощность укуса тираннозавра По оценке исследователей, наибольшая сила укуса T. Rex составляла 64 тыс. ньютонов или 7,1 тонн.

Политика Песков прокомментировал назначение Трапезникова на пост главы Элисты «Скорее всего, имеются в виду другие государственные задачи», — ответил он на вопросы журналистов, упомянувших, что глава Калмыкии Бату Хасиков обосновал назначение Трапезникова, который был врио главы ДНР, тем, что он выполнял государственные задачи в Донбассе.

Экономика На Украине выведут из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек С 1 октября на Украине монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платёжным средством, сообщил 30 сентября специализированный ресурс «Курс денег».

Происшествия В России увеличится размер выплаты по европротоколу В России с 1 октября максимальная выплата по ОСАГО при оформлении ДТП по европротоколу (без вызова сотрудников ГИБДД) увеличится до 400 тыс. рублей.

Общество Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.

Политика Порошенко вызвали на допрос с использованием детектора лжи Бывшего президента Украины Петра Порошенко вызвали 1 октября на допрос с использованием детектора лжи.

Общество Массовая свадьба в Дербенте попала в Книгу рекордов Гиннесса Свадьба в Дербенте, организованная на День города в воскресенье на местном стадионе Нарын-Кала, попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая многонациональная свадьба и церемония с самым большим количеством гостей, передает корреспондент ТАСС.

Экономика Финтех-стартап Revolut начнет работать в России до конца текущего года Британский финтех-стартап Revolut до конца текущего года выйдет на восемь новых рынков, включая Россию, Бразилию, Японию и США.

Политика Кремль отреагировал на данные о новом повышении пенсионного возраста В Кремле не обсуждают тему повышения пенсионного возраста на три года, этого на повестке нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Происшествия Глава ФСБ по Москве написал о возможных связях судей с рейдерством В 2010–2012 годах Дорофеев возглавлял управление «М» ФСБ, которое курирует работу правоохранительных органов, включая прокуратуру и судей.

Недвижимость Сбербанк с 1 октября снизит ставки по ипотеке Сбербанк с 1 октября 2019 года снижает ставки по ипотечным кредитам, минимальная ставка на первичном рынке составит 7,3%, на вторичном - от 8,8% годовых.

Гаджеты Huawei Kirin 1000 представят в Mate 40 Серия смартфонов Huawei Mate 40 будет первой, в которой будет представлена новая серия чипсетов, но у компании есть еще год, чтобы переосмыслить свою стратегию.