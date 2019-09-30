Экономика

Вести ПодмосковьяВести ПодмосковьяПутин утвердил повышение акцизов на вина

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 января 2020 года повысятся акцизы на вино. Документ обнародован на официальном портале правовой информации. Со следующего года акциз будет составлять 31 рубль за литр и будет расти на один рубль с каждым годом.
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Путин подписал закон о повышении с 2020 года акцизов на вина

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ПРАЙМвчера в 16:15
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