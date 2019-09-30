Экономика
Вести ПодмосковьяПутин утвердил повышение акцизов на вина
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 января 2020 года повысятся акцизы на вино. Документ обнародован на официальном портале правовой информации. Со следующего года акциз будет составлять 31 рубль за литр и будет расти на один рубль с каждым годом.
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Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января
С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском 07:02
Общество
Ученые установили опасный для здоровья режим стиральных машин
REGNUM вчера в 00:35
Гаджеты
В продажу поступают дешевые 4K телевизоры Xiaomi Mi TV Pro
Astera 27 сентября в 11:54
Политика
Путин и Макрон кратко пообщались после церемонии прощания с Шираком
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон кратко пообщались после церемонии прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM 08:27
Происшествия
В Петербурге задержали вандала, испортившего ограду Русского музея
В Петербурге вандал испортил ограду Русского музея. ЧП произошло вечером 29 сентября.
АБН 01:38
Наука
Определена мощность укуса тираннозавра
Дилетант 07:15
Армия и оружие
Британский генерал заявил, что страна находится в состоянии войны
Великобритания вынуждена постоянно находиться в состоянии войны в связи с кибератаками с территории России и других стран, приводит слова главы британского Штаба обороны генерала Николаса Картера газета Daily Telegraph.
Московский Комсомолец 00:51
Экономика
В Совфеде предложили в 100 раз увеличить штрафы за теневой бизнес
Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил министру экономического развития России Максиму Орешкину информацию о законодательных инициативах, в числе которых - предложение о стократном увеличение штрафа за введение теневого бизнеса.
Газета.Ru 08:22
Футбол
Песня Меладзе на русском языке разгневала грузинских спортсменов
Тренер сборной Грузии по регби Милтон Хейг и капитан команды Джаба Брегвадзе возмутились проигрыванием песни Валерия Меладзе «Чего ты хочешь от меня» на русском языке во время матча с Уругваем, сообщают грузинские СМИ.
Московский Комсомолец 08:36
Политика
Путин освободил от НДФЛ несколько категорий россиян
Президент Владимир Путин подписал закон, освобождающий от уплаты НДФЛ студентов и аспирантов при получении материальной помощи от образовательных учреждений, а также пострадавших в чрезвычайных ситуациях.
Ведомости 03:59
Политика
Журналист ВГТРК показал автомобиль россиян, убитых в ЦАР
Специальный корреспондент ВГТРК Александр Рогаткин показал на видео автомобиль убитых в ЦАР журналистов.
РИА Новости 07:07
Политика
Дебаты по протестным акциям в Москве пройдут в ПАСЕ
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) включила в повестку осенней сессии проведение дебатов по протестным акциям в Москве.
Известия 07:12
Общество
Россияне считают границей бедности доход 12,5 тыс. рублей
По оценкам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, в России проживает более 19 млн человек (13% россиян от общего населения страны) с доходами ниже прожиточного минимума.
Коммерсантъ 03:43
Футбол
Кононов покинул пост главного тренера «Спартака»
РИА Новости вчера в 12:30
Общество
Гидрометцентр пообещал возвращение тепла
По словам специалистов, в среднем в ЦФО температура ночью будет держаться на отметке в 8 – 13 градусов по Цельсию, а днём воздух прогреется до 18-ти градусов.
Мир новостей 06:10
Космос
В СМИ обсуждают новую дату конца света
В Сети была озвучена новая дата конца света.
Утро.ru вчера в 15:00
Здоровье
Врачи онкоцентра имени Блохина пригрозили массовым увольнением
Ранее сотрудники центра рассказывали, что Варфоломеева создала в коллективе напряженную обстановку — угрожает сократить ставки, понижает заработные платы, нагружает врачей бумажной работой и препятствует работе волонтеров.
Известия 07:50
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Кино
Первый трейлер сериала «Война миров» появился в Сети
Телеканал BBC One выложил на своем YouTube-канале трейлер сериала "Война миров".
Народные новости вчера в 10:09
Шоу-бизнес
Алена Водонаева показала третью ногу
Алена Водонаева часто делится с фолловерами откровенными и провокационными снимками.
Дни.ру 08:10
Происшествия
Женщина с другом насиловала мужчин в сауне в Татарстане
В Татарстане женщина вместе с другом насиловала мужчин в сауне. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт региональной прокуратуры.
Газета.Ru вчера в 11:08
Происшествия
Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже
REGNUM вчера в 09:19
Политика
Путин проведет в Ереване 1 октября встречи с Роухани и Пашиняном
Президент РФ Владимир Путин на полях саммита Евразийского экономического совета, который состоится в Ереване 1 октября, проведет отдельные встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Ирана Хасаном Роухани.
ТАСС 08:25
Общество
Одноклассница Чайки обошлась Красноярскому краю в 8 млн рублей
Как сообщил телеканал ТВК, работы обошлись властям в 8 млн рублей. Деньги были выделены краевой администрацией.
Первое антикоррупционное СМИ 05:04
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года
С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
РБК 01:01
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
РБК вчера в 14:22
Общество
ФНС предупредила о мошеннических письмах о налогах
Федеральная налоговая служба (ФНС) фиксирует участившиеся случаи мошенничества с налоговыми уведомлениями, поэтому рекомендует проверять информацию в личном кабинете, сообщили RNS в пресс-службе ФНС.
Rambler News Service 08:53
Армия и оружие
С Плесецка успешно запустили баллистическую ракету «Тополь-М»
С космодрома Плесецк проведен учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Тополь-М».
Известия 08:20