Экономика
REGNUMПутин утвердил повышение акцизов на вино с 2020 года
В России с 2020 года повышаются акцизы на вино. Соответствующий федеральный закон подписал президент России Владимир Путин.
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Экономика
Россельхознадзор опроверг сообщения о росте цен на молочные продукты
Включение готовой молочной продукции в систему электронной ветеринарной сертификации "Меркурий" с 1 ноября текущего года не повлияет на ее стоимость, заявили в Россельхознадзоре.
Российская газета 05:35
Автоспорт
Маттиа Бинотто: Феттелю оставалось проехать до пит-лейна 100 метров
Autosport.com.ru 05:41
Политика
Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком
Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM 05:28
Футбол
Будущее «Спартака» зависит от того, есть ли решение по лету-2020
Что касается «Динамо», то команда в кризисе, который можно сравнить с тем, что есть у красно-белых.
Спорт-Экспресс 01:00
Политика
Экс-генпрокурор Украины покинул страну
Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко уехал из Украины после того, как в рассказал американским журналистам о расследовании дела в отношении бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына, сообщает бывший депутат Верховной рады Сергей Лещенко в своем Telegram-канале.
Аргументы и Факты 05:02
Общество
В Гидрометцентре сообщили о возвращении теплой погоды
В центральную часть страны на этой неделе вернется почти летняя погода, рассказал "Российской газете" ведущий синоптик Гидрометцентра Леонид Ананьев.
РИА Новости 02:18
Гаджеты
Пользователи раскупили миллион Huawei Mate 30 всего за три часа
По словам топ-менеджера, за первые три часа китайские пользователи купили миллион смартфонов старшей модели Mate 30 и Pro.
Ferra 28 сентября в 06:08
Шоу-бизнес
«Мы беременны»: Рики Мартин и его муж станут отцами в четвертый раз
Накануне о рождении второго ребенка суррогатной матерью рассказал российский поп-исполнитель Сергей Лазарев.
WMJ.ru 03:55
Происшествия
СК возбудил дело из-за изнасилования иностранки в московском парке
Следственный комитет (СК) возбудил дело по факту изнасилования в подмосковном городе Балашиха иностранной гражданки.
Газета.Ru вчера в 13:53
Общество
Сбербанк запустит оплату ЖКХ и связи на кассах магазинов
Сбербанк осенью готовится запустить проект по приему платежей за услуги ЖКХ, телевидение, интернет, мобильную связь на кассах торговых точек.
Российская газета 02:30
Общество
Россияне считают границей бедности доход 12,5 тыс. рублей
По оценкам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, в России проживает более 19 млн человек (13% россиян от общего населения страны) с доходами ниже прожиточного минимума.
Коммерсантъ 03:43
Космос
Спутниковую систему мониторинга лесов запустят по всему ДФО
В Хабаровском крае удалось значительно сократить объёмы незаконных рубок леса, а всё благодаря внедрению уникального комплекса мониторинга лесов со спутника.
АиФ Хабаровск вчера в 02:26
Футбол
Нобель Арустамян: У Цорна есть кандидаты на пост главного тренера «Спартака» из Голландии и Германии
Комментатор Матч ТВ Нобель Арустамян высказался о том, каких кандидатов на пост главного тренера Спартака рассматривает генеральный директор клуба Томас Цорн.
Советский спорт 05:11
Политика
СВПД: Иран призвал США вернуться и заплатить $50 миллиардов
США следует вернуться в ядерную сделку, но для этого Вашингтон должен выплатить Тегерану 50 миллиардов долларов, заявил секретарь Совета по целесообразности Ирана (совещательный орган при верховном лидере) Мохсен Резаи.
Вести.Ru вчера в 06:47
Авто
Составлен топ-3 бюджетных иномарок для начинающих водителей
«Автоновости дня» при поддержке экспертов вторичного авторынка назвали топ-3 недорогих иномарок, отлично подходящих для роли первого авто.
Автоновости дня вчера в 01:00
Происшествия
Самолет сел в Екатеринбурге после столкновения с птицей
Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, Airbus A320 (рейс U6699) вылетел из Краснодара в Иркутск, но вскоре после взлета экипаж доложил о столкновении с птицей.
Вести.Ru 03:40
Шоу-бизнес
Нелли Уварова побрила голову в поддержку Заворотнюк
В публикации Нелли Уварова призвала актрису и ее дочь «не обращать внимание на недругов», а также пожелала Анастасии скорейшего выздоровления, отметив, что в мире «есть люди, которые не верят этим слухам».
RuNews24.ru вчера в 08:36
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Шоу-бизнес
Лазарев признался, что у него родился второй ребенок
Двукратный бронзовый призер "Евровидения" Сергей Лазарев признался, что у него родился второй ребенок - дочь Анна.
Газета.Ru 02:27
Армия и оружие
Появилось новое видео атаки дронов на саудовский НПЗ
Опубликовано новое видео атаки беспилотников и крылатых ракет на нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco 14 сентября.
Российская газета 03:13
Недвижимость
Сбербанк с 1 октября снизит ставки по ипотеке
Сбербанк с 1 октября 2019 года снижает ставки по ипотечным кредитам, минимальная ставка на первичном рынке составит 7,3%, на вторичном - от 8,8% годовых.
ТАСС 03:33
Футбол
«Локомотив» победил «Зенит» в матче с двумя отмененными голами
В центральном матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московский "Локомотив" обыграл петербургский "Зенит".
Газета.Ru 28 сентября в 15:45
Политика
Партия Курца побеждает на парламентских выборах в Австрии
Ранее сообщалось, что партия Курца лидирует на парламентских выборах в Австрии.
Газета.Ru вчера в 15:21
Финансы
Кабмин РФ разместит до 200 млрд рублей на депозите в ВЭБе на 5 лет
Правительство разместит до 200 миллиардов рублей на депозите в ВЭБ.РФ на пять лет, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
ПРАЙМ 03:58
Шоу-бизнес
Ксения Собчак будет работать ведущей в «Пусть говорят»
Популярное ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале будут вести Дмитрий Борисов и Ксения Собчак, по очереди.
Мойка78 04:17