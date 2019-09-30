Экономика

REGNUMREGNUMПутин утвердил повышение акцизов на вино с 2020 года

В России с 2020 года повышаются акцизы на вино. Соответствующий федеральный закон подписал президент России Владимир Путин.
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Путин подписал закон о повышении акцизов на вино с 2020 года

РБК01:03

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Путин подписал закон о новой системе винных акцизов

Комсомольская правдавчера в 17:12

Путин подписал закон о повышении с 2020 года акцизов на вина

ТАССвчера в 18:19

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Телеканал 360°вчера в 17:34

Путин подписал закон о повышении с 2020 года акцизов на вина

Известиявчера в 18:41

Путин подписал закон о введении с 2020 года новой системы винных акцизов

ПРАЙМвчера в 16:15
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Автоматически обработано 7011 источников, обновлено в 04:13, Вашингтон
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В Уфе после занятий физкультурой скончался студент

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Двукратный бронзовый призер "Евровидения" Сергей Лазарев признался, что у него родился второй ребенок - дочь Анна.
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В конце 2017 года предложенную "Роскосмосом" программу ГМИСС для предоставления спутниковых услуг интернета и мобильной связи внесли в проект ФЦП "Цифровая экономика".
РИА Новости вчера в 20:30
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Чьи интересы лоббируют свердловские депутаты Госдумы. Исследование «Трансперенси»

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Определены самые здоровые российские регионы

Исследование РИА "Новости" выявило российские регионы, в которых живут приверженцы здорового образа жизни и правильного питания.
Газета.Ru 01:36
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«Ротор» победил «СКА-Хабаровск» – 5:3

Команда Игоря Меньщикова обыграла «СКА-Хабаровск» со счетом 5:3. «Ротор» активно начал встречу и открыл счет уже на 11-й минуте матча.
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Футбол

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Политика

Саудовский принц объяснил, почему ПВО не смогли отразить атаки на НПЗ

Российская газета 03:52
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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что собирается вернуться на родину в ближайшие месяцы, чтобы "восстановить ее государственность".
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Футбол

Грузинских спортсменов возмутила песня Меладзе

Тренер сборной Грузии по регби Милтон Хейг и капитан команды Джаба Брегвадзе раскритиковали организаторов Кубка мира в Японии из-за песни Валерия Меладзе на русском языке, прозвучавшей во время матча.
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Экономика

«Флеш лайт капитал» снова подала иск о банкротстве Utair

Четыре контрагента Utair - "Юган-Юнион кард", "Гидпромэнергострой", "Интер" и "Флеш лайт капитал" - 19 и 20 марта 2019 года подали иски о банкротстве авиакомпании на общую сумму около 1,5 млн рублей.
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Экономика

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России не может в полную силу заработать законопроект о гарантированном пенсионном продукте из-за того, что жители страны не обладают достаточными накоплениями.
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Транспорт

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Дом Семшова ограбили на 20 млн рублей. Пострадала жена футболиста

В ночь с 28 на 29 сентября на дом экс-игрока сборной России в деревне Маслово было совершено нападение, в результате которого пострадала супруга футболиста – Лариса Семшова.
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МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве

На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
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«Спартак» уволил главного тренера Кононова

«Спартак» объявил об отставке Олега Кононова с поста главного тренера клуба.
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Автоновости дня 02:32
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Электрический ток был пущен по батареям отопления в многоквартирном доме в Воронеже, на улице Хользунова, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 09:19
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