Экономика
REGNUMПутин утвердил повышение акцизов на вино с 2020 года
В России с 2020 года повышаются акцизы на вино. Соответствующий федеральный закон подписал президент России Владимир Путин.
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Армия и оружие
Боевики «Аш-Шабаб» напали на американскую военную базу в Сомали
Политическая Экспертиза 06:17
Шоу-бизнес
Лазарев признался, что у него родился второй ребенок
Двукратный бронзовый призер "Евровидения" Сергей Лазарев признался, что у него родился второй ребенок - дочь Анна.
Газета.Ru 02:27
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Армия и оружие
Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей
Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.
РИА Новости вчера в 03:26
Армия и оружие
Армия РФ начала получать модернизированные танки Т-90М
«Для танковых и мотострелковых подразделений закупаются современные танки Т-72Б3 М и Т-90 М, модернизированные боевые машины пехоты БМП-2, БМП-3, бронетранспортеры БТР-82А»,цитирует главкома Сухопутных войск «Коммерсант».
Военное дело 04:41
Общество
В России изменились правила приема на работу
27 сентября вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что с начала следующего года при обращении за государственными услугами россияне смогут не подтверждать свой трудовой стаж документами на бумажном носителе.
Lenta.ru вчера в 05:20
Происшествия
В Голландии полиция задержала попугая во время ограбления магазина
Птица "помогала" своему хозяину. В понедельник, 30 сентября, в Голландии полиция задержала во время ограбления магазина попугая.
Piter.tv 06:12
Религия
Сегодня именины отмечают Веры, Надежды, Любови и Софии
Если в вашем окружении есть Веры, Надежды, Любови и Софии, а они наверняка есть, не забудьте их поздравить.
ГТРК Ярославия 02:54
Политика
Саакашвили собрался вернуться в Грузию
Экс-глава Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что в ближайшие несколько месяцев хочет вернуться в республику, чтобы «восстановить ее государственность».
Московский Комсомолец 03:46
Политика
МИД обвинил Вашингтон в развязывании визовой войны
Москва не исключает ответных визовых мер после действий Вашингтона, однако не стоит забывать, что визовую войну развязали власти США.
РБК 06:30
Экономика
Россельхознадзор оценил возможность роста цен на молочную продукцию
Россельхознадзор уверен, что внедрение заключительного этапа перехода на электронную ветеринарную сертификацию животноводческой продукции не повлияет на повышение цен на молочную продукцию.
RT на русском 05:41
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года
С 1 октября вступает в силу постановление правительства, запрещающее использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир.
РБК 01:01
Авто
Новый кросс-хэтчбек Suzuki S-Presso поступил в продажу
Компактный пятидверный хэтчбек длиной 3,57 метра (чуть больше "Дэу Матиза") по последней моде стилизован под паркетник.
Wroom.ru 04:53
Гаджеты
Новую оперативную память Intel придется охлаждать вентиляторами
В рамках собственного мероприятия Intel Memory and Storage Day, компания Intel продемонстрировала рабочую станцию, собранную на базе процессора Xeon Cascade Lake, а также фирменной смешанной памяти Optane DC Persistent Memory.
Ferra 27 сентября в 06:05
Фигурное катание
Анжелика Сидорова заработала первое золото ЧМ по легкой атлетике
Сборная России завоевала первую медаль на чемпионате мира по легкой атлетике, который в эти дни проходит в Катаре.
Телеканал Санкт-Петербург 06:43
Армия и оружие
Появилось видео уничтожения армии Саудовской Аравии хуситами
Московский Комсомолец 05:27
Политика
Глава украинской делегации в ПАСЕ попросила не игнорировать Россию
Глава делегации Украины в ПАСЕ, депутат Верховной рады от «Слуги народа» Елизавета Ясько заявила о необходимости поддержания диалога с Россией.
РБК 01:38
Политика
Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком
Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM 05:28
Шоу-бизнес
Лобода показала годовалую дочку и растрогала поклонников
Певица Светлана Лобода опубликовала трогательную фотографию своей дочери.
Вечерняя Москва 06:34
Технологии
Мошенники использовали базы ГИБДД для обворовывания россиян
Мошенники могут собрать практически полное досье на человека, используя базы данных ГИБДД, Росреестра и операторов парковки.
Московский Комсомолец 06:09
Происшествия
В Хакасии мать за деньги давала своих дочек педофилу
Krasnoyarskmedia.ru 05:50
Политика
Курц объявил о победе своей партии на выборах в Австрии
Глава Австрийской народной партии Себастьян Курц объявил о победе своей партии на выборах в Национальный совет страны, об этом 29 сентября сообщает ТАСС.
REGNUM вчера в 14:18
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
РБК вчера в 14:22
Политика
В Севастополе сформирован новый состав правительства
Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев сегодня представил новый состав городского правительства, предварительно уволив семерых высокопоставленных чиновников из команды экс-губернатора Дмитрия Овсянникова.
Российская газета 06:26
Финансы
Курс доллара снизился до 64,64 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 6 копеек и составил 64,64 рубля.
ТАСС 03:05
Армия и оружие
Российский спецназ заметили в Норвегии
Известия 03:52
Шоу-бизнес
Появилось видео задержания актрисы Натальи Бочкаревой с наркотиками
Вечерняя Казань 02:35
Волейбол
Российские волейболистки завоевали бронзу на Кубке мира
Золотая медаль на Кубке мира досталась команде из Китая, второе место заняли представительницы США, и третьими на пьедестале почета стали волейболистки из России.
Inc-news.ru вчера в 14:19