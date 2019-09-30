В России с 2020 года повышаются акцизы на вино. Соответствующий федеральный закон подписал президент России Владимир Путин.

Путин утвердил повышение акцизов на вино с 2020 года

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