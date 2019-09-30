Экономика
REGNUMПутин утвердил повышение акцизов на вино с 2020 года
В России с 2020 года повышаются акцизы на вино. Соответствующий федеральный закон подписал президент России Владимир Путин.
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Происшествия
В Подмосковье ограбили дом экс-футболиста сборной России Семшова
Российская газета 04:36
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января
С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском 07:02
Происшествия
Подросток получил 2,5 года колонии за поджог школьницы
Подросток получил 2,5 года воспитательной колонии за поджог 14-летней школьницы в Санкт-Петербурге, сообщает сайте Следственного комитета по Ленинградской области.
MOS.news 06:50
Шоу-бизнес
У Алены Водонаевой появилась третья нога после неудачного фотошопа
По мнению многих, Водонаева неудачно воспользовалась фоторедактором.
StarHit.ru 06:00
Спорт
WADA считает неслучайными искажения данных московской лаборатории
Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт рассказал, что Россия подозревается в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории.
REGNUM 04:59
Футбол
Сборная России назвала состав на матчи против Шотландии и Кипра
Тренерский штаб сборной России назвал состав команды на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против сборных Шотландии и Кипра.
РБК 06:29
Гаджеты
Meizu выпускает бюджетный игровой смартфон Meizu 16T
UfaTime.ru 04:31
Общество
МЧС передумало запрещать курение на балконах
Пресс-служба МЧС опровергла собственное заявление о запрете курения на балконах.
Секрет фирмы 28 сентября в 10:05
Политика
Глава украинской делегации в ПАСЕ попросила не игнорировать Россию
Глава делегации Украины в ПАСЕ, депутат Верховной рады от «Слуги народа» Елизавета Ясько заявила о необходимости поддержания диалога с Россией.
РБК 01:38
Политика
Хасиков счел провокацией протест против работавшего в ДНР главы Элисты
Митинг в Элисте, участники которого выступили против назначения врио руководителя города Дмитрия Трапезникова, прошел 29 сентября, сообщает «Калмыкия-Онлайн».
РБК 05:04
Игры
Самый дорогой корабль в Star Citizen купили за несколько секунд
Для корабля «использовали» самые дорогие «материалы», над его отделкой «трудились» лучшие дизайнеры, а системы управления гарантируют, что с ним справится даже новичок.
Игромания.ру вчера в 12:03
Фигурное катание
Анжелика Сидорова заработала первое золото ЧМ по легкой атлетике
Сборная России завоевала первую медаль на чемпионате мира по легкой атлетике, который в эти дни проходит в Катаре.
Телеканал Санкт-Петербург 06:43
Здоровье
Врачи назвали первые симптомы рака печени
Волга-Медиа 00:37
Политика
Путин освободил от уплаты НДФЛ несколько категорий россиян
Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) сразу несколько категорий россиян.
РБК вчера в 18:56
Здоровье
Лео Бокерия дал три совета, чтобы предотвратить болезни сердца
Кардиохирург с мировым именем и президент Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации» Лео Бокерия рассказал, как сохранить здоровье сердца надолго.
iReactor 27 сентября в 06:21
Политика
Самым влиятельным депутатом Госдумы стал Андрей Макаров
Самым влиятельным стал председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.
ТагилСити.ру 04:50
Политика
Саудовский принц предупредил о возможном скачке цен на нефть
Российская газета 01:55
Армия и оружие
Операции ВКС РФ в Сирии исполнилось четыре года
Народные новости 04:05
Общество
Синоптики пообещали москвичам теплую погоду на этой неделе
Наступившая неделя порадует жителей Москвы теплой погодой. Об этом РБК сообщила ведущий специалист погодного центра «Фобос» Елена Волосюк.
РБК 05:59
Общество
ГИБДД анонсировала электронные водительские права на смартфоне
В России могут появиться электронные водительские удостоверения, которые можно будет предъявлять с экрана смартфона.
Lenta.ru 05:42
Гаджеты
Business Insider опубликовал топ-20 лучших смартфонов 2019 года
Американское издание Business Insider опубликовало рейтинг лучших смартфонов по соотношению цены и функционала устройств.
РБК 28 сентября в 21:36
Политика
МИД объяснил решение Лаврова не отказываться от визита в США
Напомним, часть делегации от РФ, которая должна была принять участия в заседании ГА ООН, не получила американские визы.
Newvz.ru 04:25
Армия и оружие
Российский спецназ заметили в Норвегии
Известия 03:52
Армия и оружие
Впервые Су-57 и «Охотник» полетали вместе
Истребитель пятого поколения Су-57 и беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Охотник» впервые полетали вместе.
Lenta.ru 27 сентября в 09:24
Общество
Массовая свадьба в Дербенте попала в Книгу рекордов Гиннесса
Свадьба в Дербенте, организованная на День города в воскресенье на местном стадионе Нарын-Кала, попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая многонациональная свадьба и церемония с самым большим количеством гостей, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 17:13
Армия и оружие
Боевики напали на военную базу США в Сомали
Инцидент произошёл в регионе Нижняя Шабелле в Сомали. После взрыва боевики начали обстреливать базу, сообщает The Associated Press.
News.ru 05:32
Экономика
Россельхознадзор опроверг сообщения о росте цен на молочные продукты
Включение готовой молочной продукции в систему электронной ветеринарной сертификации "Меркурий" с 1 ноября текущего года не повлияет на ее стоимость, заявили в Россельхознадзоре.
Российская газета 05:35