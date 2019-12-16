Политика
Российская газетаПутин утвердил право запрета на выезд за рубеж бывших сотрудников ФСБ
Президент подписал закон, по которому можно вводить временный запрет на выезд из России бывших сотрудников ФСБ. Запрет может быть сроком до пяти лет, и он будет касаться тех, кто ушел в отставку. Временный запрет может быть установлен со дня увольнения.
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Политика
В бундестаге поднят вопрос о ситуации с русским языком в Германии
Депутаты подчеркивают, что в Германии в настоящий момент проживают около 6 миллионов русскоязычных людей, но русский язык в качестве школьного предмета не получает от министерств культуры федеральных земель достаточного внимания и поддержки.
Политика
В ДНР выступили против предложенных Зеленским поправок в конституцию
Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) выступила против поправок в конституцию Украины, которые предложил президент страны Владимир Зеленский.
Общество
Немецкие железные дороги поставили на место Грету Тунберг
В немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn прокомментировали сообщения о том, что шведской экоактивистке Грете Тунберг не нашлось сидячего места в вагоне.
Футбол
Определились пары первого раунда плей-офф Лиги Европы
Первые матчи 1/16 финала Лиги Европы состоятся 20 февраля, а ответные пройдут 27 февраля. Финальный матч турнира запланирован на 27 мая.
Хоккей
Ковальчук покинул «Лос-Анджелес» и выставлен на драфт отказов
Российский нападающий Илья Ковальчук покинул "Лос-Анджелес Кингз" и выставлен на безусловный драфт отказов с последующим расторжением контракта, сообщается на сайте клуба НХЛ.
Гаджеты
Опубликовано первое официальное фото нового Samsung Galaxy S11+
Как ранее уже сообщалось, основной модуль в этой камере будет иметь разрешение 108 Мп, причем этот датчик окажется лучше, чем устанавливаемый в других смартфонах.
Политика
Бывший депутат Рады: Я проклинаю бандеровскую власть Украины
В Крым идёт днепровская вода с территории Украины. Украина вместе с Россией строит величайшие мосты, как этот красавец.
Авто
Opel вернулся на российский рынок
В 2015 году американский концерн General Motors, на тот момент владевший маркой Opel, объявил о реструктуризации своего бизнеса в России и свернул производство на местных предприятиях, резко сократив модельный ряд.
Политика
Верховный суд разрешил УПЦ Московского патриархата сохранить название
Верховный суд разрешил Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) сохранить свое название неизменным, пишет «Главком» со ссылкой на управляющего делами церкви митрополита Антония.
Политика
Белорусский спецназовец рассказал об убийстве оппонентов Лукашенко
Бывший сотрудник специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Белоруссии Юрий Гаравский в интервью Deutsche Welle рассказал, что участвовал в убийстве оппонентов президента страны Александра Лукашенко.
Общество
Оператор «Северного потока – 2» решил изменить условия прокладки труб
Компания Nord Stream 2 направила запрос Германии на прокладку труб «Северного потока – 2» в зимние и весенние месяцы 2020 года, сообщило в воскресенье, 15 декабря агентство DPA со ссылкой источник в компании.
Авто
Lada 4x4 получила новый интерьер
Автомобиль получил новую панель приборов с белой подсветкой и бортовым компьютером с расширенными возможностями, на центральном тоннеле появились новые подстаканники и ниша для мелких предметов, стал больше объем перчаточного ящика, на центральной консоли установлены две розетки на 12V.
Происшествия
В Берлине вскрыли могилу нациста Рейнхарда Гейдриха
В Берлине неизвестные раскопали могилу нациста Рейнхарда Гейдриха, который в 1939-1942 годах был начальником Главного управления имперской безопасности.
Политика
Власти Украины собираются ввести двойное гражданство
Украинские власти планируют разрешить двойное гражданство, если иностранец захочет стать украинцем.
Политика
Жена Порошенко покинула пост главы Украинского культурного фонда
Супруга бывшего президента Украины Марина Порошенко написала заявление об уходе с поста председателя Украинского культурного фонда, сообщил 16 декабря телеканал «Эспрессо».
Футбол
«Рубин» объявил об отставке Романа Шаронова
Тренер «Рубина» Роман Шаронов ушел со своего поста, сообщает пресс-служба футбольного клуба.
Футбол
Матч «Арсенала» против «Ман Сити» не покажут в Китае из-за поста Озила
Сообщается, что вместо матча «Арсенала» против «Ман Сити» в Китае покажут в записи встречу «Тоттенхэма» с «Вулверхэмптоном».
Общество
Работающих пенсионеров могут оштрафовать на 120 тысяч рублей
Пенсионеров, которые получают выплаты с индексацией и надбавкам, но скрывают от государства, что работают неофициально, то есть, не уведомили об этом Пенсионный фонд, могут оштрафовать на 120 тысяч рублей.
Происшествия
Шестилетнего плачущего мальчика нашли на трассе в Краснодарском крае
Экономика
Россиянам предложили не копить на пенсию
Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) — некоммерческая организация социального обеспечения, одним из основных предметов деятельности которой является негосударственное пенсионное обеспечение (НПО) участников фонда.
Авто
Nissan полностью обновит линейку кроссоверов
Компания Nissan в течение 18 месяцев полностью обновит европейскую линейку кроссоверов.
Политика
Турция готовится к вторжению в Ливию
10 декабря турецкий президент Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара не исключает отправки турецких военных в Ливию по просьбе правительства этой страны.
Общество
Под Казанью задержали противников строительства МСЗ
Общество
В Волгоградской области учительница отрезала челку школьнику
Здоровье
Минздрав Коми весь год судится с прокуратурой из-за ребенка-инвалида
В истекшем периоде 2019 года прокуратура Воркуты подала три исковых заявления к Минздраву Коми в защиту прав этого ребенка-инвалида, два из которых касаются возмещения денежных средств, затраченных на приобретение лекарственных препаратов.
Происшествия
Подозреваемая в убийстве Шеремета решила сотрудничать со следствием
Следствие установило, что членами группировки, совершившей убийство журналиста, были пять человек.
Политика
Суд на Украине постановил закрыть дело против Ефремова
Печерский районный суд Киева постановил закрыть уголовное дело против экс-главы фракции «Партии регионов» в Раде Александра Ефремова, которого обвиняли в фальсификации результатов голосования за резонансные законы от 16 января 2014 года.
Шоу-бизнес
Бывший муж Даны Борисовой забрал у нее дочь
Бывший муж телеведущей Даны Борисовой пришел к ней домой в сопровождении полиции и забрал дочь. Об этом Борисова сообщила в Instagram.
Технологии
Apple Arcade получила более выгодную подписку — 1990 ₽ в год
В России пользователи Apple Arcade отныне тоже получили возможность оформить годовую подписку за 1990 ₽ — это выливается в 398 ₽ экономии в год по сравнению с ежемесячной подпиской.