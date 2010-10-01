Политика
Новый ДеньПутин утвердил рокировку Мишустина и Медведева
Президент РФ Владимир Путин подписал указы о назначениях экс-главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина и бывшего премьера Дмитрия Медведева, объявившего накануне об отставке правительства РФ.
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Политика
Путин заявил, что Россия исполняет даже неправовые решения ЕСПЧ
Европейский суд по правам человека, все решения которого Россия исполняет, иногда выносит явно неправовые вердикты, это неприемлемо, но российская сторона и в этом случае их выполняет, заявил президент РФ Владимир Путин.
Политика
Мишустин анонсировал изменения в новом составе правительства
Глава Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин, на встрече с фракцией "Единая Россия" заявил, что в новом правительстве планируются изменения, предает ТАСС со ссылкой на главу партии Сергея Неверова.
Общество
В школах введут бесплатное горячее питание для младшеклассников
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Происшествия
Один человек погиб при стрельбе в мировом суде Новокузнецка
Один человек погиб при стрельбе в здании мирового суда в Новокузнецке.
Политика
Морщакова и Федотов оценили предложения Путина изменить Конституцию
Приоритет основного закона России над международными договорами и законодательством, решениями международных органов должен быть закреплен в самой Конституции, заявил в послании Федеральному Собранию президент Путин.
Хоккей
«Барыс» одержал третью победу подряд, обыграв «Металлург»
«Барыс» одержал уже третью победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ. «Металлург» потерпел третье поражение в пяти последних матчах.
Экономика
Ледоколу «Лидер» дали зеленый свет
Политика
В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России
Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.
Политика
Рада решила возобновить работу украинской делегации в ПАСЕ
Парламент Украины на заседании в четверг принял постановление о возвращении украинской делегации к работе в ежегодной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в 2020 году, такое решение поддержали 348 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
Финансы
Эксперт спрогнозировал сильное падение курса рубля к доллару в России
В обозримом будущем курс рубля может опуститься до 200 рублей за доллар.
Футбол
Клубы РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 команд
Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовало за проведение чемпионата России по футболу без матчей плей-офф и расширение числа участников до 18, сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин.
Энергетика
Новак попросил не фантазировать о транзите нефти через Белоруссию
Новаку задали вопрос о том, что будет делать Москва в случае потенциальной остановки транзита нефти через Белоруссию.
Технологии
АНБ обнаружило критическую уязвимость в Windows
Агентство национальной безопасности (АНБ) США обнаружило критическую уязвимость в Windows 10 и Windows Server 2016.
Происшествия
Самолет SSJ 100 экстренно сел на недостроенную полосу около Домодедово
Самолет SSJ 100 авиакомпании "ИрАэро" экстренно сел на недостроенную полосу около аэропорта Домодедово, передает "Интерфакс".
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям приехали в Брэдфорд с официальным визитом
Сегодня Кейт Миддлтон и принц Уильям приехали с официальным визитом в Брэдфорд, завершив свои зимние каникулы.
Происшествия
Глава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки
Министр внутренних дел Коми Виктор Половников задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Общество
Водонаева решила, что власти помогают маткапиталом «быдлу»
Телеведущая и модель Алена Водонаева посчитала, что материальную поддержку за рождение детей, которую анонсировал президент, получат нищие и быдло.
Политика
Рада приняла закон об обучении на госязыке
Как информирует Интерфакс, для представителей национальных меньшинств, языки которых не являются официальными в ЕС, на госязыке будет проходить не менее 80% годового обучения по программам базового и профильного среднего образования.
Общество
Россиянам дали рекомендации по употреблению молока, масла и чая
Врач отметила, что для творога оптимальная жирность — пять процентов, для кефира и молока — до 3,2. Макиша рекомендовала россиянам в первую очередь отказаться от сахара и переизбытка «быстрых» углеводов.
Происшествия
В Санкт-Петербурге отец с сожительницей избивали детей
В ходе проверки было установлено, что к ребенку систематически применяют насилие отец девочки и его сожительница.
Общество
В Гидрометцентре пообещали россиянам 50-градусные морозы в феврале
Россиянам пообещали 50-градусные морозы в феврале.
Политика
Мишустин отреагировал на идею налога на богатых
Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин отреагировал на идею введения в стране так называемого налога на богатых.
Экономика
Курс рубля упал на новости об отставке правительства
В среду, 15 января, премьер Дмитрий Медведев сообщил, что правительство страны подает в отставку.
Политика
Зеленский понизил возраст срочного призыва в армию на два года
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому возраст призыва в армию в текущем году снижается с 20 до 18 лет.
Политика
Кудрин дал прогноз о новом составе правительства
Существенного обновления правительства России не ожидается. Такой прогноз дал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, передает «Интерфакс».
Политика
Топ-менеджер «Нафтогаза» поделился впечатлениями от встречи с Путиным
Президент России Владимир Путин на переговорах по газу в Париже продемонстрировал глубокую осведомленность в деталях.
Политика
Путин назначил Медведева на должность зампредседателя Совбеза РФ
Путин подписал указ о введении должности заместителя председателя Совета безопасности. На эту должность он назначил Дмитрия Медведева.
Политика
Порошенко назвал угрозой Украине послание Путина
Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию и изменения российской Конституции несут «угрозы» Украине.
Музыка
Михаил Мишустин оказался автором музыки для песен Григория Лепса
Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин – автор музыки нескольких песен популярного исполнителя Григория Лепса, рассказали «Ведомостями» двое его хороших знакомых.