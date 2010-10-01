Политика

Новый ДеньНовый ДеньПутин утвердил рокировку Мишустина и Медведева

Президент РФ Владимир Путин подписал указы о назначениях экс-главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина и бывшего премьера Дмитрия Медведева, объявившего накануне об отставке правительства РФ.
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