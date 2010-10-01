Президент РФ Владимир Путин подписал указы о назначениях экс-главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина и бывшего премьера Дмитрия Медведева, объявившего накануне об отставке правительства РФ.

Политика Госдума дала согласие назначить Мишустина председателем правительства В четверг, 16 января, Госдума согласовала кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост председателя правительства.

Политика Путин предложил запретить иностранное гражданство для чиновников Президент РФ Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию выступил за запрет для высокопоставленных чиновников и госслужащих иметь иностранное гражданство.

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Политика Эрдоган объявил об отправке войск в Ливию Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг заявил, что Анкара начнет развертывание войск в Ливии, сообщают турецкие СМИ.

Армия и оружие Израильская армия атаковала объект ХАМАС в секторе Газа «В ответ некоторое время назад боевой вертолет армии обороны Израиля нанес удар по инфраструктуре, используемой для подземной деятельности ХАМАС на севере сектора Газа», - цитирует РИА Новости сообщение армейской пресс-службы.

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Общество Водонаева резко высказалась о маткапитале Телеведущая и модель Алена Водонаева на своей странице в Instagram жестко прокомментировала меры, направленные на решение демографических проблем в стране.

Политика Андрей Макаров вошел в состав рабочей группы по изменению Конституции Депутат Госдумы РФ от Рязанской области Андрей Макаров вошел в состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.

Политика Источник рассказал о резиденции Медведева в новой должности Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, возглавлявший правительство РФ, вправе оставить за собой резиденцию, в которой проживал ранее, или выбрать другую из перечня госдач, рассказал РИА Новости информированный источник.