Политика
Новый ДеньПутин утвердил рокировку Мишустина и Медведева
Президент РФ Владимир Путин подписал указы о назначениях экс-главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина и бывшего премьера Дмитрия Медведева, объявившего накануне об отставке правительства РФ.
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Политика
Госдума дала согласие назначить Мишустина председателем правительства
В четверг, 16 января, Госдума согласовала кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост председателя правительства.
Политика
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Депутат Госдумы РФ от Рязанской области Андрей Макаров вошел в состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.
Политика
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Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, возглавлявший правительство РФ, вправе оставить за собой резиденцию, в которой проживал ранее, или выбрать другую из перечня госдач, рассказал РИА Новости информированный источник.
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Экономика
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Правительство не стало включать проект новой системы накопительных пенсий (гарантированный пенсионный план — ГПП) в план законопроектной деятельности на 2020 год.