Политика

Новый ДеньНовый ДеньПутин утвердил рокировку Мишустина и Медведева

Президент РФ Владимир Путин подписал указы о назначениях экс-главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина и бывшего премьера Дмитрия Медведева, объявившего накануне об отставке правительства РФ.
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Путин утвердил рокировку Мишустина и Медведева

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«Единая Россия» поддержала кандидатуру Мишустина на пост премьера

Фракция «Единая Россия» в Государственной Думе на заседании в четверг, 16 января, единогласно проголосовала за внесенную Президентом России Владимиром Путиным кандидатуру главы Федеральной налоговой службы РФ Михаила Мишустина на пост председателя правительства.
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Политика

«Ъ» раскрыл возможные планы Медведева после отставки

После отставки с поста главы правительства и перехода на работу в Совбез у Дмитрия Медведева появились новые возможности и политические перспективы.
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Политика

Медведев заявил об отставке правительства

В статье 117 Конституции РФ, на которую сослался Дмитрий Медведев, сказано так: «В случае отставки или сложения полномочий, правительство по поручению президента продолжает действовать до сформирования нового правительства».
BFM.ru вчера в 10:43
Авто

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Источник рассказал о резиденции Медведева в новой должности

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, возглавлявший правительство РФ, вправе оставить за собой резиденцию, в которой проживал ранее, или выбрать другую из перечня госдач, рассказал РИА Новости информированный источник.
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Министерство обороны опубликовало документы об освобождении Варшавы от фашистов в честь 75-летия событий Второй мировой войны.
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Путин запретил иностранное гражданство для российских чиновников

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Жители Камчатки ощутили подземные толчки

В ночь на пятницу, 17 января, по местному времени у берегов полуострова Камчатка в акватории Тихого океана зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5. Подземные точки ощутили жители Петропавловска-Камчатского.
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«Трактор» победил «Нефтехимик» (4:3 Б) в рамках чемпионата КХЛ.
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Президент Владимир Путин рассказал на встрече с членами рабочей группы по разработке предложений по внесению изменений в Конституцию о смысле предложенных им поправок.
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Российский государственный деятель, действительный государственный советник РФ I класса, доктор экономических наук.
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Путин Владимир Владимирович
российский государственный деятель, действующий президент Российской Федерации с 7 мая 2012 года.
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