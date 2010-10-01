Политика
Новый ДеньПутин утвердил рокировку Мишустина и Медведева
Президент РФ Владимир Путин подписал указы о назначениях экс-главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина и бывшего премьера Дмитрия Медведева, объявившего накануне об отставке правительства РФ.
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Усталое общество: каких изменений россияне ждут от власти
В прошлом году впервые с 2014-го сократилось число россиян, которым денег не хватает на еду или хватает только на еду.
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Поликлиники на Сахалине становятся доступнее
"Доступных поликлиник" на Сахалине стало больше. Престижного статуса удостоены еще четыре медицинские организации области.
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Капитализация Alphabet достигла $1 трлн
Рыночная капитализация компании достигла $1 трлн, сообщает газета Financial Times.
Общество
Жена Мишустина заработала 800 млн рублей.
Мишустин как госслужащий обязан отчитываться о доходах.
Общество
В финал конкурса «Лидеры России» вышли 30 управленцев из ДФО
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Телеведущая и модель Алена Водонаева посчитала, что материальную поддержку за рождение детей, которую анонсировал президент, получат нищие и быдло.
Технологии
К середине года в Google Stadia появится 10 временных эксклюзивов
В официальном заявлении сказано, что к июлю 2020 года на платформе появится десять новых временных эксклюзивов.
Происшествия
Глава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки
Министр внутренних дел Коми Виктор Половников задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Кино
Федор Добронравов анонсировал выход седьмого сезона сериала «Сваты»
Федор Добронравов, исполнивший в комедийном сериале «Сваты» Ивана Будько, анонсировал долгожданный выход седьмого сезона.
Политика
«Единая Россия» поддержала кандидатуру Мишустина на пост премьера
Фракция «Единая Россия» в Государственной Думе на заседании в четверг, 16 января, единогласно проголосовала за внесенную Президентом России Владимиром Путиным кандидатуру главы Федеральной налоговой службы РФ Михаила Мишустина на пост председателя правительства.
Политика
«Ъ» раскрыл возможные планы Медведева после отставки
После отставки с поста главы правительства и перехода на работу в Совбез у Дмитрия Медведева появились новые возможности и политические перспективы.
Политика
Медведев заявил об отставке правительства
В статье 117 Конституции РФ, на которую сослался Дмитрий Медведев, сказано так: «В случае отставки или сложения полномочий, правительство по поручению президента продолжает действовать до сформирования нового правительства».
Авто
АвтоВАЗ начал продажи обновленного Lada 4x4 в России
3-дверная и 5-дверная версии Lada 4x4 получили полностью новую панель приборов с новой климатической системой, более комфортные сиденья, систему экстренного реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС», улучшенный пакет шумо- и виброизоляции, ряд стилевых и технических улучшений.
Футбол
Хави объяснил, почему отказался возглавить «Барселону»
Бывший футболист "Барселоны" Хави заявил, что отклонил предложение каталонского клуба стать главным тренером "сине-гранатовых".
Общество
Частый секс может задержать менопаузу у женщин
Происшествия
На Алтае задержанный по делу о пропаже подростков покончил с собой
Мужчина, задержанный в рамках уголовного дела, возбужденного по факту пропажи подростков в Алтайском крае, покончил с собой в отделе полиции.
Космос
У ближайшей к Солнцу звезды нашли вторую планету
В 2016 году возле Проксимы нашли планету Проксима b, и это стало ярким событием в мире исследований космоса, поскольку у неё твёрдая поверхность, она чуть больше Земли и к тому же расположена в "зоне обитаемости", то есть не слишком близко и не слишком далеко от звезды.
Кино
Продюсер «Не время умирать»: Джеймс Бонд может быть только мужчиной
Армия и оружие
Главное преимущество российского стрелкового оружия назвали в США
Отечественные пистолеты ТТ, Макарова и Ярыгина имеют ряд преимуществ перед иностранным стрелковым оружием.
Общество
В Москве побит температурный рекорд 95-летней давности
Температура воздуха на метеостанции ВДНХ в Москве к вечеру 16 января поднялась до максимальных плюс 3,2 градуса, что стало рекордным значением для этой даты за 140-летнюю историю метеонаблюдений в столице.
Политика
Источник рассказал о резиденции Медведева в новой должности
Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, возглавлявший правительство РФ, вправе оставить за собой резиденцию, в которой проживал ранее, или выбрать другую из перечня госдач, рассказал РИА Новости информированный источник.
Армия и оружие
Документы об освобождении Варшавы рассекретило Минобороны
Министерство обороны опубликовало документы об освобождении Варшавы от фашистов в честь 75-летия событий Второй мировой войны.
Политика
Путин запретил иностранное гражданство для российских чиновников
Путин подчеркнул, что главы субъектов федераций, министры, депутаты и судьи не должны иметь иностранного гражданства, а также вида на жительство в других странах, а также иных документов, позволяющих им проживать за границей.
Происшествия
Жители Камчатки ощутили подземные толчки
В ночь на пятницу, 17 января, по местному времени у берегов полуострова Камчатка в акватории Тихого океана зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5. Подземные точки ощутили жители Петропавловска-Камчатского.
Хоккей
«Трактор» победил «Нефтехимик» по буллитам, отыгравшись с 0:3
«Трактор» победил «Нефтехимик» (4:3 Б) в рамках чемпионата КХЛ.
Политика
Путин объяснил суть предлагаемых поправок в Конституцию
Президент Владимир Путин рассказал на встрече с членами рабочей группы по разработке предложений по внесению изменений в Конституцию о смысле предложенных им поправок.
Футбол
«Монтеррей» заплатит «Зениту» за Краневиттера € 7 млн
Футбол
Около 10% кодов билетов на матчи Евро попало спекулянтам
Около 10% промокодов для приобретения билетов на матчи чемпионата Европы 2020 года с участием сборной России попало перекупщикам, передает ТАСС.
Армия и оружие
В Минобороны сообщили о разведактивности у границ России за неделю
Российские истребители в течение недели трижды поднимались в воздух для перехвата возможных нарушителей государственной границы иностранными летательными аппаратами.