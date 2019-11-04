Общество
Экономика сегодняПутин утвердил штрафы за производство и продажу порошкового алкоголя
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о штрафах за производство и продажу порошковой спиртосодержащей продукции в размере до 500 тысяч рублей. Соответствующий документ за подписью главы государства опубликован на портале правовой информации.
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Путин ввел штрафы до 500 тысяч рублей за производство и продажу порошкового алкоголя
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 04:41, Вашингтон
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