Президент РФ Владимир Путин подписал закон о штрафах за производство и продажу порошковой спиртосодержащей продукции в размере до 500 тысяч рублей. Соответствующий документ за подписью главы государства опубликован на портале правовой информации.

Путин утвердил штрафы за производство и продажу порошкового алкоголя

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