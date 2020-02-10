Политика
Гудвилл.онлайнПутин утвердил состав Совета по стратегическому развитию и нацпроектам
Владимир Путин утвердил обновленный состав Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Вице» без амбиций. Какие регионы курируют зампреды правительства и при чем здесь Сергей Собянин
ФедералПресс09 февраля в 22:10
Путин ввел в состав Совета по стратегическому развитию и нацпроектам Мишустина и Орешкина
ИА ЯСИА10 февраля в 01:16
Путин обновил состав совета по стратегическому развитию и национальным проектам
Усолье.Инфо09 февраля в 18:21
Игорь Комаров вошел Совет при президенте России по стратегическому развитию и нацпроектам
ГТРК Удмуртия10 февраля в 07:33
Путин утвердил состав Совета по стратегическому развитию и нацпроектам
Гудвилл.онлайн10 февраля в 01:19
Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 13:09, Ашберн
Общество
ГИБДД могут дать право аннулировать результаты незаконного техосмотра
Согласно проекту постановления правительства, ГИБДД может получить право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт ТО не приезжала или технический осмотр проходил с нарушением установленных правил.
Происшествия
Экс-начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Бывший руководитель управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в Чертановском суде Москвы после оглашения приговора по делу о вымогательстве.
Политика
Путин пообещал сохранить понятия «папа» и «мама» в России
Президент выразил надежду на то, что в России никогда не заменят слово "мама" на понятия "родитель № 1" и "родитель № 2", как это произошло в некоторых странах.
Политика
На гербе Белоруссии станет меньше России и больше Европы
На проекте герба очертания карты смещено с России на европейскую часть материка.
Политика
Кадыров оценил слова Путина о родителе «номер один» и «номер два»
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал семью основой государства и поддержал президента Владимира Путина, исключившего появление в России родителя "номер один" и "номер два".
Политика
Комитет Рады считает «невозможными» поставки воды в Крым
Комитет Верховной рады по правам человека принял решение о невозможности поставок воды в Крым.
Экономика
Россия запоздала на 7 лет со своей частью маршрута из Европы в Китай
Российская часть международного транспортного маршрута Европа — Западный Китай будет построена не раньше 2027 года, что уже на семь лет превышает предусмотренный межгосударственными соглашениями срок.
Общество
Гидрометцентр рассказал об ожидаемой в марте погоде в России
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о том, какая погода ожидается на территории России в марте.
Политика
Путин принял отставку губернатора Калужской области
Президент РФ Владимир Путин уволил Анатолия Артамонова с поста губернатора Калужской области, который ушел в отставку по собственному желанию.
Происшествия
В Москве найдена мать оставленного у метро младенца
Полицейские Москвы нашли и задержали женщину, которая, предположительно, является матерью ребёнка, оставленного около станции метро «Парк Победы».
Политика
Песков: Путин не предлагал Лукашенко объединять Россию и Белоруссию
Экономика
Мишустин возглавит правкомиссию по развитию малого и среднего бизнеса
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что лично будет руководить правительственной комиссией по развитию малого и среднего бизнеса.
Политика
Внук Назарбаева попросил политического убежища в Великобритании
Внук первого президента и лидера (елбасы) Казахстана Нурсултана Назарбаева 29-летний Айсултан Назарбаев попросил у властей Великобритании политического убежища.
Армия и оружие
Боевики сумели пробить брешь в обороне САА в районе Мизназа после артподготовки турецких войск
Несколько групп боевиков сумели пробить брешь в обороне САА в районе упомянутого Мизназа.
Армия и оружие
Приказ отдал Эрдоган: Турция заявила, что сбила вертолет ВВС Сирии
Экономика
Правительство одобрило покупку пакета акций Сбербанка у ЦБ
Правительство одобрило изменения в законодательство о покупке контрольного пакета Сбербанка у ЦБ, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
Общество
Госдума приняла закон о выплате денежного довольствия призывникам
В четверг, 13 февраля, Государственная дума приняла законопроект, который вводит на территории страны выплаты денежного довольствия призывникам.
Гаджеты
Samsung представила новый смартфон-раскладушку Galaxy Z Flip
Южнокорейская корпорация Samsung представила новый складной смартфон, который получил название Galaxy Z Flip.
Политика
Россия не поддержала резолюцию Совбеза ООН по Ливии
Напомним, ранее Совбез ООН принял резолюцию, закрепляющую итоги берлинской конференции по Ливии.
Политика
США ввели санкции против трех российских компаний
Америка вводит санкции в отношении еще трех российских компаний. Соответствующий документ госдепартамент США внес в Федеральный реестр.
Хоккей
ESPN признал шайбу Овечкина лучшей в истории НХЛ
Общество
В России предложили штрафовать за шум в домах в дневное время
В Совете федерации обсудили предложение регионов добавить в проект КоАП статью о нарушении тишины в жилых домах в дневное время, сообщают «Известия».
Игры
Deluxe-версия Marvel’s Avengers выйдет раньше обычной
Базовая версия экшна станет доступна 4 сентября, а обладатели Deluxe-издания начнут играть на четыре дня раньше — 31 августа.
Кино
Disney снимет сиквел «Аладдина»
Политика
МВД проверяет «Медузу», «Радио Свобода» и BBC на пропаганду наркотиков
Материалы всех СМИ, включая «Медузу», «Радио Свобода»* и BBC, проверяются на предмет пропаганды наркотиков.
Политика
Приднестровье захотело увеличить численность миротворцев из России
Речь идет об увеличении миротворческих сил с нынешних 400 военнослужащих до 4,2 тысячи.
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова впервые показала лицо сына Тимати
Модель Анастасия Решетова впервые показала лицо сына репера Тимати.
Экономика
Мишустин призвал удешевить ипотеку
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил упростить порядок рефинансирования ипотечных кредитов и наладить информирование клиентов банков о самой такой возможности.
Происшествия
Устроившая истерику в такси пассажирка участвовала в конкурсах красоты
Пассажирка московского такси, устроившая истерику и назвавшая водителя "мразью", уволилась из фитнес-центра, в котором работала тренером.