Владимир Путин утвердил обновленный состав Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

Путин утвердил состав Совета по стратегическому развитию и нацпроектам

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