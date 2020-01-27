Политика

REGNUMREGNUMПутин утвердил состав президиума Госсовета России

Президент России Владимир Путин утвердил состав президиума Государственного совета России. Соответствующий указ главы государства опуликован 27 января на официальном интернет-портале правовой информации.
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Путин утвердил новый состав президиума Госсовета

Lenta.ru09:47

Политологи спрогнозировали, как усилятся позиции губернатора Шумкова благодаря новой должности в Москве

URA.Ru11:08

Путин утвердил состав президиума Государственного совета России

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Андрей Бочаров вошел в президиум Госсовета РФ

Московский Комсомолец11:28

Путин утвердил новый состав президиума Госсовета

РБК09:22

Путин обновил состав президиума Госсовета

Вести.Ru09:08

Путин обновил состав президиума Госсовета в рамках ротации

ТАСС08:53
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«Пропавшая» в Мексике Наталья Андрейченко нашлась

РБК 20:17
Хоккей

Передача Кузнецова помогла «Вашингтону» обыграть «Монреаль»

Газета.Ru 21:50
Политика

Делегация России уйдет из ПАСЕ в случае ограничения полномочий

Российская делегация покинет ПАСЕ, если ее полномочия будут ограничены, заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
РИА Новости 08:16
Происшествия

Найден отец, оставивший детей в Шереметьево

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что найден отец двух мальчиков, оставленных в воскресенье отцом в аэропорту Шереметьево.
ТАСС 05:11
Экономика

Какие изменения ждут россиян с 1 февраля

В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Вести.Ru 09:00
Экономика

Пенсия наполнима: ГПП прибавит к государственным выплатам до 30 тысяч

Делай что должно Если ежемесячно в течение 30 лет откладывать по ГПП 6% от своего дохода, средняя по России прибавка к пенсии составит 16,5 тыс. рублей, подсчитали аналитики FinExpertiza.
Известия 16:01
Общество

Коби Брайант погиб при крушении личного вертолета

26 января поздно вечером по московскому времени TMZ шокировал новостью весь мир: в Калифорнии погиб при крушении личного вертолета пятикратный чемпион НБА и двукратный MVP финальной серии Коби Брайант.
Газета.Ru вчера в 16:41
Политика

Мишустин уволил замглавы Минздрава Елену Бойко

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра здравоохранения Елену Бойко.
DP.RU 08:22
Политика

Зеленский назвал СССР виновником Второй мировой войны

РИА Новости 18:25
Политика

Глава Чувашии уйдет в отставку на фоне скандалов

Глава Чувашии Михаил Игнатьев уйдет в отставку, решение об этом принято, рассказал РБК источник, близкий к администрации президента, и подтвердил другой близкий к Кремлю собеседник РБК.
РБК 21:37
Политика

РАН предложила рассекретить российский каталог космических спутников

Российская Автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве, на базе которой РАН предлагает создать открытый каталог спутников, является подразделением ЦНИИмаш.
РИА Новости 19:07
Происшествия

Татьяна Москалькова проверит информацию о подлоге в Чечне

Информация, опубликованная «Новой газетой» о подлоге, который якобы был сделан в Чечне во время рабочей поездки уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, будет проверена.
REGNUM 06:34
Здоровье

Доктор Мясников объяснил панику вокруг коронавируса

По словам доктора Мясникова, панику вокруг нового коронавируса распространяют те, кому это выгодно.
ToDay News Ufa 09:33
Музыка

Билли Айлиш победила сразу в четырех номинациях «Грэмми»

Билли Айлиш стала победителем ежегодной музыкальной премии «Грэмми». Творчество американской певицы было оценено сразу четырьмя статуэтками.
Дни24 03:07
Армия и оружие

Зеленский высказался о гибели двух украинских военных в Донбассе

Lenta.ru 00:50
Экономика

В России спрогнозировали подорожание молока и мяса на 12%

Помимо мяса и молока в России на 5-7% могут подорожать продукты, содержащие пальмовое масло из-за повышения на него спроса в энергетической и автомобильной промышленности, а также из-за увеличения с 1 октября 2019 года НДС на данный товар.
Газета.Ru 17:46
Политика

Трамп меняет роль Польши в Восточной Европе — эксперт

Польша десятилетиями выполняла роль проводника антироссийской политики США в Европе, однако в настоящее время эта модель отношений может прекратить своё существование.
REGNUM 07:43
Происшествия

В Чечне опровергли задержания из-за карикатур на Кадырова

REGNUM 11:22
Шоу-бизнес

Актриса Екатерина Климова опубликовала романтичные фото в купальнике

Актриса Екатерина Климова опубликовала в своём аккаунте в Instagram новые фото.
Газета Кемерова 13:47
Экономика

Артем Чайка перестал владеть долей в крупном железнодорожном операторе

Сын бывшего генпрокурора Юрия Чайки Артем и гендиректор Первой нерудной компании (принадлежит Артему Чайке) Александр Самусев, которым напрямую принадлежало 20% железнодорожного оператора «Модум-Транс», перестали распоряжаться этими акциями.
РБК 08:53
Армия и оружие

Американские войска полностью отрезали Россию от военной авиабазы в Сирии

Следует уточнить, что недавно появилась информация о том, что американские военные предоставили России доступ к военному аэродрому в Эль-Камышли, однако, из-за блокирования дорог, российским транспортным средствам приходится совершать многокилометровый крюк, однако, с учётом появления здесь военной базы ВС США, специалисты полагают, что доступ к аэродрому в Эль-Камышли будет полностью закрыт.
Avia.pro вчера в 22:31
Происшествия

Председателя ЖСК застрелили в Новосибирске

Председателя ЖСК застрелили в Новосибирске. Убит Олег Арчибасов, глава ЖСК «Залесский».
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Политика

Израильтянка Иссахар подала Путину прошение о помиловании

RT на русском вчера в 13:07
Технологии

Обнаружили 131 место на МКС, наиболее подверженное коррозии

Космонавты нашли на Международной космической станции более 130 мест, подверженных коррозии.
Московский Комсомолец в Марий Эл 00:53
Кино

Голливудский продюсер планирует запустить в разработку ремейк отечественного фэнтези «Кома»

До российского проката фильм дебютанта Никиты Аргунова «Кома» добирается уже достаточно давно.
Вокруг ТВ 10:48
Космос

Космонавты Бабкин и Тихонов сдали зачёт по научной программе на МКС

Члены основного экипажа предстоящей экспедиции МКС-63 Андрей Бабкин и Николай Тихонов успешно прошли зачётную тренировку по программе научно-прикладных исследований и экспериментов в Центре подготовки космонавтов (ЦПК).
REGNUM 25 января в 00:32
Политика

Комитет Думы получил 17 поправок к проекту об изменениях в Конституции

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству получил уже 17 поправок к президентскому законопроекту об изменениях в Конституции, они касаются в том числе порядка избрания нижней палаты и уточнения статусов Совета безопасности РФ и Государственного совета.
ТАСС 03:37
Гаджеты

Eve Spectrum: «идеальный игровой монитор» доступен для предзаказа

Всего через несколько месяцев любой желающий сможет купить лучший игровой монитор в мире, который даже можно назвать идеальным — Eve Spectrum.
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В Алжире разбился истребитель Су-30

В Алжире потерпел крушение военный самолет. Истребитель Су-30 разбился в провинции Умм-эль-Буаги на северо-востоке страны.
Коммерсантъ 21:24
Политика

Подданного Японии задержали в РФ за попытку получить секретные данные

Японского подданного задержали в России за попытку получить секретные материалы о военном потенциале РФ.
Известия 07:29
Как работают Яндекс.Новости?
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