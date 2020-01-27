Политика
Вести.RuПутин обновил состав президиума Госсовета
Президент России провел плановую ротацию: Владимир Путин обновил президиум Госсовета. Президиум Госсовета для решения оперативных вопросов и подготовки очередных заседаний состоит из восьми человек. И члены президиума ротируются раз в полгода.
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Гаджеты
Стоимость флагмана Huawei Mate 30 5G заметно снизилась
В Китае резко упала стоимость китайского флагмана Huawei Mate 30 5G, поддерживающего сети нового поколения.
Экономика
Пенсия наполнима: ГПП прибавит к государственным выплатам до 30 тысяч
Делай что должно Если ежемесячно в течение 30 лет откладывать по ГПП 6% от своего дохода, средняя по России прибавка к пенсии составит 16,5 тыс. рублей, подсчитали аналитики FinExpertiza.
Теннис
Даниил Медведев не смог пройти в четвертьфинал Australian Open
Армия и оружие
Военные США подтвердили крушение американского самолёта в Афганистане
Американские военные подтвердили, что в афганской провинции Газни 27 января разбился самолёт США Bombardier E-11A, однако у командования нет никаких данных, подтверждающих версию, что он был сбит.
Общество
Москвичей предупредили о самом сильном снегопаде с начала зимы
Сегодня вечером, 27 января, в Москве ожидается мощный снегопад, сообщают «Метеоновости». Особенно интенсивно снег будет выпадать ночью.
Армия и оружие
Американские войска полностью отрезали Россию от военной авиабазы в Сирии
Следует уточнить, что недавно появилась информация о том, что американские военные предоставили России доступ к военному аэродрому в Эль-Камышли, однако, из-за блокирования дорог, российским транспортным средствам приходится совершать многокилометровый крюк, однако, с учётом появления здесь военной базы ВС США, специалисты полагают, что доступ к аэродрому в Эль-Камышли будет полностью закрыт.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова выходит замуж за блогера Давида Манукяна
Издание «Комсомольская правда» сообщает, что 26-летний блогер Давид Манукян сделал предложение 34-летней Ольге Бузовой во время отдыха в Таиланде.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева напомнила, что ее следует опасаться
Многие сравнили Аллу Пугачеву с дочерью Кристиной Орбакайте. Якобы на новых фотографиях 70-летняя певица все чаще напоминает наследницу.
Происшествия
Найдена мать брошенных в Шереметьево детей
Музыка
Билли Айлиш получила «Грэмми» в четырех главных номинациях
Американская певица Билли Айлиш получила премию «Грэмми» в четырех наиболее престижных номинациях: «Лучшая запись года», «Лучшая песня года», «Лучший альбом года» и «Лучший новый исполнитель года».
Экономика
«А-Проперти» ходатайствовала о выкупе 100% акций Эльгинского проекта
Компания "А-Проперти", бенефициаром которой выступает бизнесмен Альберт Авдолян, направила ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России об одобрении сделки по выкупу 100% акций Эльгинского проекта у Газпромбанка и "Мечела", сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Наука
Соль вместо химиотерапии: способен ли хлорид натрия замедлить рост опухоли
Как оказалось, «наночастицы хлорида натрия способны проникать в клетки и вызывать немедленную — нужную — реакцию», не накапливаясь в организме.
Экономика
Артем Чайка перестал владеть долей в крупном железнодорожном операторе
Сын бывшего генпрокурора Юрия Чайки Артем и гендиректор Первой нерудной компании (принадлежит Артему Чайке) Александр Самусев, которым напрямую принадлежало 20% железнодорожного оператора «Модум-Транс», перестали распоряжаться этими акциями.
Общество
«Работа.ру»: россияне хотели бы зарабатывать 92 тыс. рублей в месяц
Россияне в среднем хотели бы получать зарплату 92 тыс. руб. ежемесячно, показал опрос сервиса «Работа.ру», на результаты которого ссылается RT.
Политика
Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
Наука
Детектор лжи высокой точности будет создан в России
Новое устройство будет основано на магнитно-резонансной томографии. Сейчас авторы научной работы имеют опытный образец прибора.
Общество
В группе по Конституции разъяснили тонкости индексации пенсий
Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева прокомментировала вопрос индексации пенсий.
Гаджеты
Линейка Samsung Galaxy Note10 подешевела
Samsung Galaxy Note10 с 256 Гб встроенной памяти теперь стоит 540 долларов (ранее 950 долларов), Samsung Galaxy Note10+ с 256 Гб встроенной памяти можно купить за 640 долларов (ранее 1 100 долларов).
Общество
ВОЗ повысила оценку риска распространения коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) повысила степень опасности распространения в мире нового коронавируса 2019-nCoV.
Политика
Владимир Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой
В ходе визита в Польшу президент Украины Владимир Зеленский заявил о причастности СССР к началу Второй мировой войны.
Общество
В Пекине зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса
В понедельник, 28 января, в Пекине зафиксирован первый смертельный случай после заражения новым типом коронавируса 2019-nCoV.
Общество
Самый богатый человек Украины купил виллу во Франции
Вокруг виллы раскинулась территория в 14 гектаров. Вилла Les Cedres теперь принадлежит самому богатому человеку Украины по версии Forbes.
Шоу-бизнес
Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике
Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
Политика
Делегация России уйдет из ПАСЕ в случае ограничения полномочий
Российская делегация покинет ПАСЕ, если ее полномочия будут ограничены, заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Политика
Посольство России в Германии ответило на слова Польши о компенсациях
В интервью, опубликованном в субботу в газете Bild, Качиньский выступил с утверждением, что и Германия, и Россия должны заплатить компенсацию Польше за ущерб, нанесенный стране во время Второй мировой войны.
Происшествия
Стали известны имена всех девяти погибших в вертолете Брайанта
Во время трагедии с участием легендарного американского баскетболиста Коби Брайанта погибли также все члены экипажа его частного вертолета, а также 13-летняя дочь Джинна.
Экономика
Счетная палата раскритиковала работу ЦБ по развитию финансового рынка
СП исследовала две программы Центробанка по основным направлениям развития финансового рынка на 2016-2018 годы и на 2019-2021 годы.
Шоу-бизнес
Ургант оказался телеведущим, которому россияне доверяют сильнее всего
Россияне назвали телеведущего Ивана Урганта знаменитостью, которой доверяют больше всего.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева рассказала о реакции мужа на новую грудь
В недавнем интервью Лера сообщила, что ее супруг 32-летний хоккеист Игорь Макаров ее новыми формам весьма доволен, об этом сообщает teleprogramma.pro.
Биатлон
Малышко и Бабиков не отобрались на чемпионат Европы
На 6 этапе Кубка России в Ижевске предполагаемый кандидат на ЧЕ Дмитрий Малышко показал пятый результат (+ 27, 5), Антон Бабиков - седьмой (+ 47, 1), оба пропустят предстоящие соревнования в Европе.