Политика

Вести.RuВести.RuПутин обновил состав президиума Госсовета

Президент России провел плановую ротацию: Владимир Путин обновил президиум Госсовета. Президиум Госсовета для решения оперативных вопросов и подготовки очередных заседаний состоит из восьми человек. И члены президиума ротируются раз в полгода.
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Андрей Бочаров вошел в президиум Госсовета РФ

Московский Комсомолец11:28

Политологи спрогнозировали, как усилятся позиции губернатора Шумкова благодаря новой должности в Москве

URA.Ru11:08

Путин обновил состав президиума Госсовета в рамках ротации

ТАСС08:53

Путин утвердил новый состав президиума Госсовета

Lenta.ru09:47

Путин утвердил новый состав президиума Госсовета

РБК09:22

Путин обновил состав президиума Госсовета

Вести.Ru09:08

Путин утвердил состав президиума Государственного совета России

RT на русском10:00
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Гаджеты

Стоимость флагмана Huawei Mate 30 5G заметно снизилась

В Китае резко упала стоимость китайского флагмана Huawei Mate 30 5G, поддерживающего сети нового поколения.
Discover24 03:57
Экономика

Пенсия наполнима: ГПП прибавит к государственным выплатам до 30 тысяч

Делай что должно Если ежемесячно в течение 30 лет откладывать по ГПП 6% от своего дохода, средняя по России прибавка к пенсии составит 16,5 тыс. рублей, подсчитали аналитики FinExpertiza.
Известия 16:01
Теннис

Даниил Медведев не смог пройти в четвертьфинал Australian Open

Inc-news.ru 03:18
Армия и оружие

Военные США подтвердили крушение американского самолёта в Афганистане

Американские военные подтвердили, что в афганской провинции Газни 27 января разбился самолёт США Bombardier E-11A, однако у командования нет никаких данных, подтверждающих версию, что он был сбит.
RT на русском 13:32
Общество

Москвичей предупредили о самом сильном снегопаде с начала зимы

Сегодня вечером, 27 января, в Москве ожидается мощный снегопад, сообщают «Метеоновости». Особенно интенсивно снег будет выпадать ночью.
Коммерсантъ 07:50
Армия и оружие

Американские войска полностью отрезали Россию от военной авиабазы в Сирии

Следует уточнить, что недавно появилась информация о том, что американские военные предоставили России доступ к военному аэродрому в Эль-Камышли, однако, из-за блокирования дорог, российским транспортным средствам приходится совершать многокилометровый крюк, однако, с учётом появления здесь военной базы ВС США, специалисты полагают, что доступ к аэродрому в Эль-Камышли будет полностью закрыт.
Avia.pro вчера в 22:31
Шоу-бизнес

Ольга Бузова выходит замуж за блогера Давида Манукяна

Издание «Комсомольская правда» сообщает, что 26-летний блогер Давид Манукян сделал предложение 34-летней Ольге Бузовой во время отдыха в Таиланде.
RuNews24.ru 16:06
Шоу-бизнес

Алла Пугачева напомнила, что ее следует опасаться

Многие сравнили Аллу Пугачеву с дочерью Кристиной Орбакайте. Якобы на новых фотографиях 70-летняя певица все чаще напоминает наследницу.
Актуальные Новости 05:43
Происшествия

Найдена мать брошенных в Шереметьево детей

Газета.Ru 00:01
Музыка

Билли Айлиш получила «Грэмми» в четырех главных номинациях

Американская певица Билли Айлиш получила премию «Грэмми» в четырех наиболее престижных номинациях: «Лучшая запись года», «Лучшая песня года», «Лучший альбом года» и «Лучший новый исполнитель года».
Известия 01:03
Экономика

«А-Проперти» ходатайствовала о выкупе 100% акций Эльгинского проекта

Компания "А-Проперти", бенефициаром которой выступает бизнесмен Альберт Авдолян, направила ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России об одобрении сделки по выкупу 100% акций Эльгинского проекта у Газпромбанка и "Мечела", сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости 15:11
Наука

Соль вместо химиотерапии: способен ли хлорид натрия замедлить рост опухоли

Как оказалось, «наночастицы хлорида натрия способны проникать в клетки и вызывать немедленную — нужную — реакцию», не накапливаясь в организме.
Medical Note 10:07
Экономика

Артем Чайка перестал владеть долей в крупном железнодорожном операторе

Сын бывшего генпрокурора Юрия Чайки Артем и гендиректор Первой нерудной компании (принадлежит Артему Чайке) Александр Самусев, которым напрямую принадлежало 20% железнодорожного оператора «Модум-Транс», перестали распоряжаться этими акциями.
РБК 08:53
Общество

«Работа.ру»: россияне хотели бы зарабатывать 92 тыс. рублей в месяц

Россияне в среднем хотели бы получать зарплату 92 тыс. руб. ежемесячно, показал опрос сервиса «Работа.ру», на результаты которого ссылается RT.
Коммерсантъ 01:44
Политика

Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
РИА Новости 07:37
Наука

Детектор лжи высокой точности будет создан в России

Новое устройство будет основано на магнитно-резонансной томографии. Сейчас авторы научной работы имеют опытный образец прибора.
Anonsens 16:19
Общество

В группе по Конституции разъяснили тонкости индексации пенсий

Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева прокомментировала вопрос индексации пенсий.
Газета.Ru 03:34
Гаджеты

Линейка Samsung Galaxy Note10 подешевела

Samsung Galaxy Note10 с 256 Гб встроенной памяти теперь стоит 540 долларов (ранее 950 долларов), Samsung Galaxy Note10+ с 256 Гб встроенной памяти можно купить за 640 долларов (ранее 1 100 долларов).
ToDay News Ufa 08:18
Общество

ВОЗ повысила оценку риска распространения коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) повысила степень опасности распространения в мире нового коронавируса 2019-nCoV.
Российская газета 12:50
Политика

Владимир Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой

В ходе визита в Польшу президент Украины Владимир Зеленский заявил о причастности СССР к началу Второй мировой войны.
Коммерсантъ 15:14
Общество

В Пекине зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса

В понедельник, 28 января, в Пекине зафиксирован первый смертельный случай после заражения новым типом коронавируса 2019-nCoV.
Профиль 11:34
Общество

Самый богатый человек Украины купил виллу во Франции

Вокруг виллы раскинулась территория в 14 гектаров. Вилла Les Cedres теперь принадлежит самому богатому человеку Украины по версии Forbes.
Lenta.ru 13:04
Шоу-бизнес

Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике

Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
BFM.ru 06:45
Политика

Делегация России уйдет из ПАСЕ в случае ограничения полномочий

Российская делегация покинет ПАСЕ, если ее полномочия будут ограничены, заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
РИА Новости 08:16
Политика

Посольство России в Германии ответило на слова Польши о компенсациях

В интервью, опубликованном в субботу в газете Bild, Качиньский выступил с утверждением, что и Германия, и Россия должны заплатить компенсацию Польше за ущерб, нанесенный стране во время Второй мировой войны.
Известия 15:50
Происшествия

Стали известны имена всех девяти погибших в вертолете Брайанта

Во время трагедии с участием легендарного американского баскетболиста Коби Брайанта погибли также все члены экипажа его частного вертолета, а также 13-летняя дочь Джинна.
Газета.Ru 07:40
Экономика

Счетная палата раскритиковала работу ЦБ по развитию финансового рынка

СП исследовала две программы Центробанка по основным направлениям развития финансового рынка на 2016-2018 годы и на 2019-2021 годы.
РБК 17:02
Шоу-бизнес

Ургант оказался телеведущим, которому россияне доверяют сильнее всего

Россияне назвали телеведущего Ивана Урганта знаменитостью, которой доверяют больше всего.
News.ru 12:39
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева рассказала о реакции мужа на новую грудь

В недавнем интервью Лера сообщила, что ее супруг 32-летний хоккеист Игорь Макаров ее новыми формам весьма доволен, об этом сообщает teleprogramma.pro.
Privet-Rostov.ru 01:47
Биатлон

Малышко и Бабиков не отобрались на чемпионат Европы

На 6 этапе Кубка России в Ижевске предполагаемый кандидат на ЧЕ Дмитрий Малышко показал пятый результат (+ 27, 5), Антон Бабиков - седьмой (+ 47, 1), оба пропустят предстоящие соревнования в Европе.
МонаВиста 12:17
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