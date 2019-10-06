с чего всё началось

На официальном сайте правовой информации опубликован указ Президента РФ Владимира Путина о создании публично-правовой компании «Военно-строительная компании».

Происшествия В Мексике силовики отпустили задержанного сына наркобарона Коротышки Напомним, ранее сын наркобарона, известного как Коротышка, после ожесточенных столкновений был задержан в городе Кулиакан (штат Синалоа).

Происшествия Более 60 человек пострадали в ходе беспорядков в Каталонии Отмечается, что из общего числа пострадавших, 41 человек получил повреждения в ходе протестов в Барселоне.

Армия и оружие Минобороны назвало цель создания Путиным военной компании Заместитель министра обороны России Тимур Иванов заявил, что назначением Военно-строительной компании, созданной по указу президента России Владимира Путина является избавление от лишних подрядчиков и выведение военного строительства из коммерческого сектора.

Здоровье Минздрав объявил список смертельно опасных прививок Министерство здравоохранения России составило список прививок, которые могут привести к серьезным осложнениям и даже смерти пациента.

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Политика В протестах в Эквадоре нашли российский след Министр внутренних дел Эквадора Мария Паула Ромо в интервью перуанской газете El Comercio рассказала о возможной поддержке протестов в стране из других государств, в том числе из России.

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Шоу-бизнес Бывшая жена Романа Абрамовича вышла замуж за миллиардера Даша Жукова вышла замуж за Ставроса Ниархоса. Свадьба бывшей жены Романа Абрамовича и греческого миллиардера прошла в Париже.

Политика Медведев усомнился, что формат G8 подходит для решения мировых проблем Председатель Правительства России Дмитрий Медведев в интервью газете "Вечерние новости" заявил, что формат G8 не подходит для решения мировых проблем.

Культура Назван самый популярный сериал на Netflix Стриминговый сервис Netflix назвал свои самые популярные сериалы. Об этом сообщает портал Deadline.

Киберспорт League Of Legends дополнят файтингом и мультсериалом Студия Riot Games в рамках стрима, посвящённого десятилетию League of Legends, анонсировала ряд новых проектов по вселенной игры.

Шоу-бизнес Близкие Заворотнюк призвали молиться за неё Родственники Анастасии Заворотнюк призвали всех желающих присоединиться к соборной молитве за здравие актрисы, которую предложила одна из поклонниц звезды.

Энергетика «Нафтогаз» ответил Миллеру на заявление о цене на газ для Украины Исполнительный директор группы "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко прокомментировал заявление главы "Газпрома" Алексея Миллера о ценах на импортных газ для Украины.

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Кино В сети появился новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы» На официальном канале Paramount Pictures в YouTube появился новый трейлер фантастического экшена «Терминатор: Темные судьбы».

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Шоу-бизнес Роман Гриценко на первой встрече с Ольгой Бузовой в рамках шоу «План Б» преподнес ей шикарный букет роз Роман Гриценко на первой встрече с Ольгой Бузовой в рамках шоу "План Б" преподнес ей шикарный букет роз Напомним, что симпатия между Романом Гриценко и Ольгой Бузовой возникла осенью 2017 года на Сейшельских островах, где находится одна из площадок реалити-шоу "Дом-2" "Остров Любви".

Общество Минприроды хочет запретить выбрасывать батарейки с другим мусором Министерство природных ресурсов и экологии разработало проект приказа, запрещающий выбрасывать батарейки и аккумуляторы с остальным мусором.

Здоровье Минздрав отчитался об увеличении числа поликлиник в России За последние четыре года в России открылось более 2 тыс. медицинских учреждений первичного звена, всего в стране работает свыше 60 тыс. подразделений.