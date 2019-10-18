Политика
Газета.RuПутин утвердил создание «Военно-строительной компании»
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании публично-правовой компании "Военно-строительная компания". Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.
Читать в источнике
Оценить255
с чего всё началось
«В целях обеспечения защиты государственных интересов при организации и осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов военной и социальной инфраструктуры постановляю создать публично-правовую компанию Военно-строительная компания»,— говорится в сообщении.Коммерсантъ09:18
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 15:33, Ашберн
Фигурное катание
Елизавета Туктамышева выступит седьмой на этапе Гран-при в Лас-Вегасе
Фигуристка Елизавета Туктамышева 17 октября прилетела в Лас-Вегас для участия в первом этапе серии Гран-при — Skate America.
Футбол
Дзюба может продолжить карьеру в «Интере»
Российский нападающий «Зенита» Артем Дзюба может продолжить карьеру в «Интере».
Экономика
Ущерб России от таяния вечной мерзлоты оценили в 150 млрд рублей в год
Политика
Посол Китая заявил о появлении украинцев на протестах в Гонконге
Китайский посол в России Чжан Ханьхуэй заявил, что в ситуации с протестами в Гонконге появились «украинские элементы», которые ездят туда для «передачи опыта».
Общество
Поклонская ответила Собчак, которая посмеялась над её юбкой
Футбол
УЕФА решил разводить команды России и Косово
Чрезвычайная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняла решение разводить команды России и Косово на турнирах организации, передает ТАСС.
Происшествия
В Челябинске учительница умерла на глазах школьников
В Челябинске учительница начальных классов школы №39 умерла в актовом зале во время прослушивания участников конкурса художественного чтения.
Авто
Tesla получила разрешение собирать электрокары в Китае
Энергетика
«Нафтогаз» намерен направить «Газпрому» иски на $11 млрд
Компания «Нафтогаз» направит «Газпрому» иски на $11 млрд в качестве компенсации за возможное прекращение транзита российского газа.
Теннис
Павлюченкова одолела Кудерметову и вышла в полуфинал Кубка Кремля
Общество
Более полумиллиона человек вышли в Барселоне на манифестацию
Не менее 525 тысяч человек в Барселоне принимают в пятницу участие в манифестации, приуроченной ко всеобщей забастовке, сообщает полицейская служба столицы Каталонии.
Происшествия
В Пятигорске произошел крупный пожар
В Пятигорске произошел крупный пожар в нежилом строении.
Политика
Медведчук назвал правительство Украины командой дилетантов
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук и правительство страны в целом являются «командой дилетантов».
Экономика
В Госдуме начинают решать вопрос о компенсации советских вкладов
В свою очередь, первый замглавы комитета Госдумы по финрынку Игорь Дивинский («Единая Россия») заявил, что ежегодный перенос сроков выплаты компенсации уже «стал системой».
Футбол
Ахмат — Локомотив 0:2
Политика
МИД передал ноту США из-за инцидента с дипломатами в Северодвинске
Министерство иностранных дел России уже передало ноту протеста американскому посольству в Москве из-за инцидента с американскими дипломатами, снятыми с поезда в Северодвинске.
Политика
Губернатор Кубани дал совет желающим вернуть регион в состав Украины
Губернатор Краснодарского Края Вениамин Кондратьев посоветовал украинским депутатам, заявившим о желании вернуть Кубань под контроль Киева, спросить мнения у коренных кубанцев.
Гаджеты
Смартфон Huawei P Smart 2020 замечен в базе данных TENAA
Пока неизвестно, действительно ли новинка от Huawei станет продолжением линейки P Smart, однако она обзавелась дисплеем на 6,3 дюйма, пока соотношение сторон составило 20:9. Основная камера у девайса должна оказаться тройной, притом основной дачки получил сенсор на 48 Мп.
Политика
Как Великобритания и Евросоюз договорились о новой сделке по Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в четверг, 17 октября, объявил о достижении нового соглашения по Brexit с Брюсселем.
Происшествия
Укусившему полицейского в Лондоне внуку Назарбаева вынесли приговор
Внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева получил год условного срока за нападение на полицейского в Лондоне.
Авто
Компания ГАЗ запатентовала новый логотип «Победы»
Происшествия
В МВД сообщили детали дела сбитого полицейским под Кировом мальчика
По словам начальника отдела информации и общественных связей регионального управления МВД России Сергея Баранцева, сбивший выехавшего на велосипеде на дорогу ребёнка сотрудник полиции в момент ДТП был трезв и пытался оказать пострадавшему первую помощь.
Авто
Раскрыта внешность кроссовера Aston Martin DBX
Мировая премьера кроссовера пройдёт в декабре.
Шоу-бизнес
В Сети появились фото обезображенного пластикой лица Веры Алентовой
На фото с мероприятия, сделанном крупным планом, видно, что лицо 77-летней артистки обезображено.
Политика
В России удивились словам Лукашенко о сдерживании интеграции ЕАЭС
Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о сдерживании Россией интеграции Евразийского экономического союза (ЕАЭС) звучит «довольно странно».
Культура
Пригожин прокомментировал поступок Кормухиной
Пригожин признался, что поступок Кормухиной его неприятно удивил.
Кино
«Джокер» в мировом прокате собрал больше, чем в США
Фильм Тодда Филлипса "Джокер" стал более популярным на международном рынке, чем в США, сообщает Collider.