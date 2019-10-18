с чего всё началось

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании публично-правовой компании "Военно-строительная компания". Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Футбол УЕФА решил разводить команды России и Косово Чрезвычайная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняла решение разводить команды России и Косово на турнирах организации, передает ТАСС.

Происшествия В Челябинске учительница умерла на глазах школьников В Челябинске учительница начальных классов школы №39 умерла в актовом зале во время прослушивания участников конкурса художественного чтения.

Общество Более полумиллиона человек вышли в Барселоне на манифестацию Не менее 525 тысяч человек в Барселоне принимают в пятницу участие в манифестации, приуроченной ко всеобщей забастовке, сообщает полицейская служба столицы Каталонии.

Политика Медведчук назвал правительство Украины командой дилетантов Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук и правительство страны в целом являются «командой дилетантов».

Гаджеты Смартфон Huawei P Smart 2020 замечен в базе данных TENAA Пока неизвестно, действительно ли новинка от Huawei станет продолжением линейки P Smart, однако она обзавелась дисплеем на 6,3 дюйма, пока соотношение сторон составило 20:9. Основная камера у девайса должна оказаться тройной, притом основной дачки получил сенсор на 48 Мп.