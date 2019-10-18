Политика

Газета.RuГазета.RuПутин утвердил создание «Военно-строительной компании»

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании публично-правовой компании "Военно-строительная компания". Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.
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с чего всё началось
«В целях обеспечения защиты государственных интересов при организации и осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов военной и социальной инфраструктуры постановляю создать публично-правовую компанию Военно-строительная компания»,— говорится
 в сообщении.
Коммерсантъ09:18

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Ведомости12:17

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