Политика
Газета.RuПутин утвердил стратегию развития искусственного интеллекта
Российский президент Владимир Путин утвердил национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Происшествия
Мосгорсуд отказался вернуть в прокуратуру дело генерала Дрыманова
Мосгорсуд отказался по ходатайству защиты вернуть прокуратуре уголовное дело о взяточничестве в отношении бывшего руководителя столичного главка Следственного комитета РФ (СКР) генерала Александра Дрыманова, экс-руководителя управления ведомства по ЦАО Москвы Алексея Крамаренко и бывшего начальника Управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаила Максименко.
Эхо Москвы 09:05
Политика
В Ашхабаде начался саммит глав государств-членов СНГ
Заседание совета глав государств-членов СНГ, в котором принимает участие президент России Владимир Путин, проходит в пятницу в столице Туркмении, началась встреча с общения лидеров в узком составе.
РИА Новости 02:37
Авто
АвтоВАЗ назвал цены на «клубные» версии популярных моделей
Все автомобили специальной серии получили особые шильдики #CLUB на багажной двери, новую обивку сидений с вышитым названием серии с оранжевым хэштегом, двухцветные колесные диски специального дизайна, корпуса наружных зеркал черного цвета, парктроники и другое полезное оборудование.
Автоновости дня 02:21
Общество
Умер советский космонавт Алексей Леонов
Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
РИА Новости 07:15
Культура
Ольга Бузова записала саундтрек к шоу «План Б»
Телепрограмма вчера в 09:35
Происшествия
Клиенты Сбербанка сообщили о сбое в работе интернет-банка
В мобильном и онлайн-банке Сбербанка России наблюдается сбой, сообщили "Интерфаксу" три клиента кредитной организации.
Интерфакс 08:05
Культура
Масляков отреагировал на информацию о поборах в КВН
Президент Международного союза КВН Александр Масляков дал комментарии по поводу появившихся ранее сообщений о поборах в клубе.
Наша версия 09 октября в 07:42
Политика
Зеленский заявил об аллергии на слово «капитуляция»
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об аллергии на слово «капитуляция», заверив, что национальные интересы страны в ходе урегулирования конфликта в Донбассе не будут сданы.
RT на русском 09:04
Происшествия
В Шереметьево пассажир пронес пистолет на борт самолета
Пассажир в московском аэропорту Шереметьево пронес пистолет на борт, самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону, а в аэропорту вылета проводится проверка.
РИА Новости вчера в 14:02
Политика
Зеленский: В Крыму при украинской власти не было цивилизации
Президент Украины Владимир Зеленский оценил ситуацию в Крыму, когда полуостров находился под украинской юрисдикцией.
Русская Планета 05:39
Кино
Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»
В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.
RuNews24.ru 08:04
Авто
Toyota представила водородный седан Mirai нового поколения
Toyota Mirai нового поколения построена на заднеприводной платформе TNGA-N, которая также легла в основу седана Toyota Crown для рынка Японии.
Тарантас Ньюс 00:42
Авто
Skoda анонсировала обновленный Skoda Rapid для России
Skoda представила скетч нового Rapid в кузове лифтбек, который будет продаваться на российском рынке.
Новые автомобили 09 октября в 10:21
Происшествия
В ДР Конго разбился грузовой Ан-72 с россиянами на борту
Российская газета 08:30
Футбол
Украина — Литва. 11.10.2019. Где смотреть матч онлайн
В пятницу, 11 октября, в матче 7-го тура группового этапа отбора на Евро-2020 Украина примет Литву.
Bookmaker-ratings.ru 08:32
Финансы
Пенсия неработающих пенсионеров может превысить прожиточный минимум вдвое к 2022 году
Размер пенсий неработающих пенсионеров превысит прожиточный минимум этой категории граждан почти в два раза к 2022 году.
ТАСС 08:17
Происшествия
СМИ сообщили об увольнении подполковника ФСБ из-за телефона
Полковника ФСБ уволили за использование мобильного телефона в спецпомещении, сообщил "Коммераснтъ".
РИА Новости 07:35
Футбол
Оздоев поддержал Канделаки после её оговорки
RT на русском 09:01
Политика
Украинцев-информаторов Джулиани по делу Байдена арестовали
Стало известно об аресте двух иностранных граждан, которые являлись информаторами адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани по делу сына экс-вице-президента США Джо Байдена.
Газета.Ru вчера в 10:37
Здоровье
Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru вчера в 21:28
Экономика
Банк России рассказал о новом способе хищения денег с банковских карт
В отчете сказано, что мошенники стали активно использовать технологии подмены номеров исходящих телефонных звонков на номера, идентичные номерам кол-центров кредитных организаций.
REGNUM вчера в 13:27
Политика
Путин: Зеленский не смог обеспечить развод сил в Донбассе
Президент России Владимир Путин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не смог обеспечить отвод украинских подразделений в районах Золотого и Петровского в Донбассе.
Коммерсантъ 06:12
Фигурное катание
Косторная откроет короткую программу женщин на Finlandia Trophy
Согласно жеребьевке победительница Финала «Гран-при» среди юниоров-2018/19 Алена Косторная выступит первой в женской короткой программе на Finlandia Trophy.
Спорт-Экспресс 03:00
Здоровье
Ребенка с тремя ногами прооперировали в Москве
Известия 07:15
Общество
Синоптики предупредили москвичей о барической «пиле» в выходные
В пятницу и в выходные в Москве ожидаются резки скачки атмосферного давления, так называемая барическая пила, дожди и температура до 12 градусов.
РБК 06:34
Здоровье
Выявлена связь между раком и питанием вне дома
Специалисты пришли к выводу, что готовая еда и фастфуд могут стать причиной развития рака из-за содержания в такой еде перфтороктансульфоновой кислоты (ПФАС).
iReactor вчера в 23:01
Авто
В Японии нашли склад, где продают Nissan Skyline дешевле нового iPhone
Как сообщает издание speedme.ru, в Сети опубликовали информацию о практически неизвестном магазине Trust Kikaku, который продает запчасти и комплектующие для японских спорткаров.
32CARS.ru вчера в 02:40
Музыка
Билан хочет поехать на «Евровидение» в третий раз
Ореанда-Новости вчера в 13:43
Общество
Роскачество нашло нарушения во всех проверенных пивных напитках
Роскачество исследовало пивные напитки и обнаружило, что производители маскируют под эту категорию совсем другие по свойству продукты, причем ни один из них не соответствует ГОСТу.
РИА Новости 01:15