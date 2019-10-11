Политика
Газета.RuПутин утвердил стратегию развития искусственного интеллекта
Российский президент Владимир Путин утвердил национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года. Об этом сообщает РИА "Новости".
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с чего всё началось
Президент Владимир Путин утвердил национальную стратегию развития искусственного интеллекта на период до 2030 г. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Ведомости04:04
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