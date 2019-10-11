с чего всё началось

Российский президент Владимир Путин утвердил национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года. Об этом сообщает РИА "Новости".

Здоровье Минздрав нашел в работе онкоцентра им. Блохина серьезные нарушения Внеплановая проверка работы Научно-исследовательского института (НИИ) детской онкологии и гематологии имени Николая Блохина показала, что лечение детей проводилось с нарушениями.

Гаджеты GDDR6 в массы. GeForce GTX 1660 Super точно получит память нового поколения Ходили слухи, что память GDDR6 получит и новая GeForce GTX 1660 Super, которая готовится к анонсу.

Футбол Сборная России разгромила Шотландию, Дзюба оформил дубль В концовке игры Дзюба оформил дубль и отдал голевую передачу на Александра Головина, который довел счет до разгромного — 4:0.

Теннис Медведев победил Фоньини и вышел в полуфинал «Мастерса» в Шанхае Четвертая ракетка мира Даниил Медведев выиграл у Фабио Фоньини из Италии в четвертьфинале турнира серии Мастерс Rolex Shanghai Masters в Шанхае.

Политика Зеленский объяснил невозможность личной встречи с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему его личная встреча с российским лидером Владимиром Путиным невозможна.

Происшествия Иранский танкер подорвали у берегов Саудовской Аравии В июне в иранских водах Оманского залива были атакованы два нефтяных танкера. Один из них перевозил нафту, другой вез груз метанола.

Общество Минтруд хочет изменить условия выплаты пособия по уходу за ребенком Как следует из документа, «если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается».

Технологии Китай построил «безголовую» субмарину Китай построил субмарину, в верхней части корпуса которой не заметно рубки, сообщает Forbes со ссылкой на разведку, проведенную на основе открытых источников (спутниковые снимки).

Общество Самым большим «бизнес-центром» в Москве оказалась хрущевка Самое большое число фирм в Москве зарегистрировано в жилом доме по адресу: проспект Вернадского, 24.

Наука Окрашивание под зебр спасло коров от насекомых Японские ученые выяснили, что коров с окрасом зебры реже кусают насекомые. Исследователи провели эксперимент и подсчитали число укусов.

Театры Умер актер Казанского ТЮЗа Арсений Курченков Вчера, 10 октября, в возрасте 42 лет скончался актер Казанского театра юного зрителя — Заслуженный артист республики Татарстан Арсений Курченков.

Политика Михаил Пиотровский переназначен директором Эрмитажа до 2022 года Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал указ об освобождении Михаила Пиотровского от занимаемой должности и назначении его директором Эрмитажа до 2022 года.

Политика Украина заявила о скором возвращении задержанных Россией кораблей Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Россия «в ближайшее время» вернет Украине корабли, которые задержала при нарушении ими российской границы в Керченском проливе.

Политика Скабеева предложила Зеленскому: Давайте поговорим Предложение «поговорить наконец» сделала российская журналистка Ольга Скабеева украинскому президенту Владимиру Зеленскому через Telegram.

Авто В Bentley произвели презентацию новой спецификации Flying Spur В Bentley презентовали новую спецификацию Flying Spur. Последнее исполнение модели получило название Black Line.

Политика Норвегия отказалась от противоракетного щита НАТО из-за России Власти Норвегии решили, что не будут присоединяться к противоракетному щиту НАТО, а также отказались закупать и интегрировать в свою оборонную систему соответствующее военное оборудование, сообщает TV2.

Авто Первый кроссовер Aston Martin станет доступен в России Aston Martin проведет российскую премьеру своего первого серийного кроссовера DBX в декабре 2019 года.

Общество На Японию движется мощнейший за последние 60 лет тайфун На Японию надвигается тайфун "Хагибис", сопоставимый по силе с тайфуном "Ида", который обрушился на страну в 1958 году.

Политика Зеленский признал отсталость украинского Крыма Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в находившемся под юрисдикцией Украины Крыму отсутствовала «цивилизация и инфраструктура».

Политика Путин рассказал о последствиях выхода США из ДРСМД Президент России Владимир Путин рассказал, к чему может привести выход Соединенных Штатов Америки из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Здоровье В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена» на лице Аномалия проявилась в виде темных пятен на лице, похожих на «маску Бэтмена». Врачи опасаются, что родимое пятно может перерасти в меланому.