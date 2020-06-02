Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruПутин утвердил условие использования Россией ядерного оружия

Президент Владимир Путин утвердил Основы российской политики в области ядерного сдерживания, в том числе в документе прописаны условия применения ядерного оружия. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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с чего всё началось
«Российская Федерация рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания, применение которого является крайней, вынужденной мерой», — сообщается 2 июня в документе, который был опубликован
 на официальном интернет-портале правовой информации.
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