с чего всё началось

Президент Владимир Путин утвердил Основы российской политики в области ядерного сдерживания, в том числе в документе прописаны условия применения ядерного оружия. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Политика Трамп похвалил себя и силовиков за подавление протестов в США Президент США Дональд Трамп похвалил силовиков и самого себя за то, что протесты в Вашингтоне и Миннеаполисе минувшей ночью были подавлены. 3

Политика Боррель: США могут лишь пригласить Россию в G7 наблюдателем Как сообщало ИА REGNUM, 1июня президент США Дональд Трамп сообщил российскому президенту Владимиру Путину, что хочет пригласить его на предстоящий саммит Группы семи. 58

Экономика СФ одобрил закон о новых мерах налоговой поддержки граждан и бизнеса в условиях пандемии Совет Федерации на заседании во вторник одобрил закон о предоставлении мер налоговой поддержки широкому кругу лиц в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

Гаджеты Обновлён рейтинг самых быстрых Android-смартфонов Завершился май, а это значит, что команда бенчмарка AnTuTu обновила рейтинг самых быстрых Android-смартфонов.

Происшествия МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой Полиция просит установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин. 3

Гаджеты AMD Ryzen 9 4900H оказался производительнее Intel Core i9-9980HK и i9-10980HK AMD Ryzen 9 4900H работает в диапазоне частот от 2,4 до 4,4 ГГц; базовая частота Intel Core i9-9980HK составляет 2,4 ГГц, при автоматическом разгоне она поднимается до 5 ГГц; свежий флагман Core i9-10980HK поколения Comet Lake работает в диапазоне 2,4–5,3 ГГц.

Политика Делегация Украины обсудит в Берлине «деоккупацию» Крыма Украинцы и немцы обсудят ряд важных аспектов сотрудничества, политику безопасности, выполнение договоренностей декабрьского саммита на уровне глав государств и правительств, инициативы по «деоккупации» полуострова. 108

Автоспорт «Формула-1» опубликовала календарь первых восьми гонок сезона "Формула-1" определилась с календарем первых восьми этапов сезона-2020. Расписание опубликовано на официальном сайте организации.

Космос Изоляционный эксперимент SIRIUS перенесли на май 2021 года Начало международного эксперимента SIRIUS, в рамках которого экипаж должен провести в изоляции восемь месяцев, из-за пандемии коронавирусной инфекции перенесено с ноября 2020 года на май 2021 года. 2

Общество В Москве опубликованы графики отключения горячей воды Тепло и горячую воду в жилых домах Москвы на время профилактических работ отключают с 1 июля 2020 года. 11

Космос Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС). 2K

Шоу-бизнес Фото полностью обнажённой Дженнифер Энистон выставлено на аукцион 51-летняя актриса Дженнифер Энистон не осталась в стороне и дала своё согласие на то, чтобы фотоснимок 1995 года, на котором актриса абсолютно голая, стал лотом на благотворительном аукционе.

Политика В ЦИК представили образец бюллетеня для голосования по поправкам В ЦИК РФ представили образец бюллетеня для голосования по поправкам к конституции, он будет содержать один вопрос, передает корреспондент РИА Новости. 1,3K

Общество Мэр Якутска вступилась за обвиняемого в экстремизме шамана Мэр Якутска Сардана Авксентьева на странице в соцсети «В контакте» вступилась за шамана Александра Габышева, шедшего в Москву «изгонять Путина». 358