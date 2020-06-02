Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruПутин утвердил условие использования Россией ядерного оружия

Президент Владимир Путин утвердил Основы российской политики в области ядерного сдерживания, в том числе в документе прописаны условия применения ядерного оружия. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Читать в источнике
Комментировать187
с чего всё началось
— Российская Федерация рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой, — подчёркивается в документе, опубликованном на официальном портале
 правовой информации.
Life.ru09:09

Подробнее о событии

Россия определила главные угрозы в стратегии ядерного сдерживания

РБК09:08

Путин утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания

ТАСС08:55

Названы условия уточнения политики по ядерному сдержииванию

РИА Новости09:14

Путин утвердил основы госполитики в области ядерного сдерживания

Известия08:32

Путин утвердил основы госполитики в области ядерного сдерживания

Интерфакс08:50

Названы условия применения Россией ядерного оружия

RT на русском09:24

Указ: Россия может пойти на ядерный удар в случае посягательства на критически важные военные объекты

ТК Звезда09:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7215 источников, обновлено в 10:03, Ашберн
Футбол

Матчи чемпионата России по футболу возобновятся 19 июня

Футбольные матчи вернутся в нашу жизнь с 19 июня, когда будет возобновлен сезон РПЛ.
Vprognoze.ru 07:41
4
Путешествия

Кипр рассказал, какие туристы смогут посетить курорты

Власти Кипра поделились информацией о том, какие туристы смогут попасть на курорты.
JustMedia 04:29
2
Политика

Премьер Канады выступил против участия России в саммите G7

На минувшей неделе американский лидер Дональд Трамп сообщил, что переносит саммит «Большой семерки» с конца июня на сентябрь 2020 года и намерен пригласить на встречу РФ, Южную Корею, Австралию и Индию.
RuNews24.ru вчера в 18:41
429
Политика

В МИД РФ оценили идею Киева о переговорах по Донбассу без Москвы

Москва, 2 июня 2020, 11:37 — REGNUM Переговоры по Донбассу без участия России, которые ранее предложил провести вице-премьер Украины Алексей Резников, бесперспективны и это предложение является очередной имитацией активности украинской стороной.
REGNUM 04:37
999
Гаджеты

Apple блокирует и отслеживает украденные iPhone в США

Всем поклонникам компании давно известно, что Apple использует некую разновидность бесконтактного программного обеспечения, которое отключает устройство, когда оно незаконно взято из магазина.
МИТ 07:47
13
Армия и оружие

Минобороны передана первая партия модернизированных гаубиц «Мста-С»

Во вторник пресс-служба концерна «Уралвагонзавод» (УВЗ) сообщила о поставке Министерству обороны РФ первой партии модернизированных самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С19М1 «Мста-С».
Военное дело 09:35
1
Космос

Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС

Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей 31 мая в 10:44
2K
Транспорт

Поезда на мурманском направлении пойдут в обход разрушенного моста

Российская газета 08:50
6
Наука

Covid-19 быстрее распространяется при низкой влажности

Из отчета о проведенном в начальном периоде вспышки Covid-19 в Сиднее исследовании следует, что снижение относительной влажности воздуха на 1% может увеличить количество новых случаев заражения на 6%.
Новый День 08:59
2
Общество

В Минпросвещения заявили о планах провести очный школьный выпускной

RT на русском вчера в 18:21
107
Финансы

Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей

Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России.
РИА Новости вчера в 06:58
638
Общество

В России начнут выдавать новые автомобильные номера

МВД утвердило изменения в приказе о регистрационных знаках транспортных средств, согласно которым машинам смогут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов.
РИА Новости 03:00
511
Происшествия

Рамилю Шамсутдинову дополнили обвинение

Рамилю Шамсутдинову дополнили обвинение Срочнику Рамилю Шамсутдинову предъявили дополнительное обвинение в покушении на убийство.
Коммерсантъ вчера в 12:38
765
Происшествия

Суд рассмотрит дело о сообщениях о трупах в обсерваторе в Крылатском

Кунцевский суд рассмотрит дело о публикации в соцсетях заведомо ложной информации о том, что по ночам из обсерватора в Крылатском вывозят трупы умерших от коронавирусной инфекции.
Интерфакс 01:40
22
Общество

Абрамович купил самую дорогую виллу в Израиле

Известия 06:46
446
Общество

В России создают вакцину от коронавируса в виде йогурта

Российские ученые создают необычную вакцину от коронавирусной инфекции, которую можно будет вводить в организм в виде йогурта, рассказал вице-президент Российской академии наук, руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин.
РИА Новости 06:59
329
Происшествия

Квалификационная коллегия разрешила возбудить дела против шести судей

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) дала согласие на возбуждение уголовных дел в отношении шести судей, сообщается в пресс-релизе по итогам заседания коллегии.
Газета.Ru 09:02
48
Шоу-бизнес

Миронов ответил на пародию Галкина словами «Собянин не заслужил»

РБК 05:40
638
Политика

Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию на 1 июля

Новую дату проведения референдума объявил президент Владимир Путин на совещании с рабочей группой.
ТРК Истоки 07:14
15
Политика

Россия пригласила для участия в параде Победы 19 армий мира

Москва, 2 июня 2020, 12:33 — REGNUM Россия пригласила поучаствовать в параде Победы 24 июня парадные расчеты 19 стран мира, заявил 2 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу.
REGNUM 05:33
738
Кино

Алексей Воробьев снялся в сериале «Космические войска» от Netflix

NewInform вчера в 06:46
22
Наука

Подтверждено влияние близости смерти на репродуктивное поведение

Ученые объясняют полученные результаты эволюционной логикой — если организм осознает высокую вероятность своей смерти, то он меняет поведение и отдает предпочтение репродуктивному результату, а не отложенной заботе о потомстве, рассчитывая повысить шансы, что хотя бы кто-то из его детей выживет.
Популярная механика вчера в 15:25
5
Экономика

План по восстановлению доходов россиян разработало Правительство

В проекте Общенационального плана действий по восстановлению занятости и доходов населения, росту экономики и долгосрочным структурным изменениям указано, что данные меры должны привести к повышению реальных доходов населения, пишет РБК.
Live24 01:22
3K
Происшествия

СК проверит инцидент с изъятием детей из семьи в Оренбургской области

Вечерняя Москва 31 мая в 10:18
1,5K
Здоровье

В Курской области в двух селах зафиксировали вспышку коронавируса

РИА Новости 08:34
Биатлон

Правление СБР обвинило Драчёва в управленческом коллапсе

«Основными причинами, послужившими к принятию решения о созыве внеочередной отчётно-выборной конференции, являются управленческий коллапс и катастрофическое состояние дел в Союзе биатлонистов России, вызванные действиями его президента Владимира Драчёва», — говорится в заявлении.
RT на русском 08:09
Экономика

В России придумали еще один способ поддержать бизнес

В России придумали еще один способ поддержать бизнес в условиях пандемии коронавируса: запускается новая кредитная программа поддержки занятости под 2 процента годовых для предприятий из отраслей, наиболее пострадавших из-за распространения инфекции.
Lenta.ru 09:15
9
Общество

Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца

Ранее о собственнике трубоукладчика, который единственный из российских судов способен достроить газопровод «Северный поток – 2», ничего не сообщалось.
Известия 01:36
1K
Шоу-бизнес

Алсу впервые показала фото сына Рафаэля

Певица Алсу впервые показала фото младшего ребенка, сына Рафаэля.
Суть событий 02:08
12
Политика

В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного

Российские пограничники в Крыму задержали украинского военнослужащего за незаконное пересечение границы, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
Газета.Ru 07:42
150
Как работают Яндекс.Новости?
Главное