Армия и оружие
РИА НовостиПутин утвердил условия использования Россией ядерного оружия
Россия может пойти на ядерный удар в случае "воздействия", способного вывести из строя критически важные государственные или военные объекты, говорится в Основах госполитики страны, утвержденных президентом Владимиром Путиным.
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с чего всё началось
— Российская Федерация рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой, — подчёркивается в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.Life.ru09:09
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