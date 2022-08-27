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Путин утвердил выплаты вынужденным переселенцам из ДНР, ЛНР и с Украины

Владимир Путин подписал два указа, направленных на поддержку вынужденных переселенцев с территории Украины, а также из Донецкой и Луганской народных республик, которые прибыли в Россию.
RT на русском
На официальном интернет-портале правовой информации, где опубликован президентский указ
, перечислены категории граждан, которым полагаются выплаты.
ТК Звезда
Ежемесячная выплата ветеранам Великой Отечественной войны составит 5 тыс. рублей.
Интерфакс
Наконец, ежемесячная выплата единственному родителю на каждого ребенка — 10 тысяч рублей, отмечается на портале правовой информации.
Вечерняя Москва

Подробнее о событии

Путин утвердил выплаты вынужденным переселенцам из ДНР, ЛНР и с Украины
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Путин назначил пенсии и выплаты прибывшим из ДНР, ЛНР и с Украины
Газета.Ru10:49
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Татар-информ08:57
Путин установил ежемесячные и разовые выплаты для беженцев из Донбасса и с Украины
ТАСС09:10
Путин подписал указ о соцвыплатах и пенсиях для прибывших в Россию из ДНР, ЛНР и с Украины
РИА Новости09:12
Путин назначил пенсии и соцвыплаты прибывшим в Россию из ДНР и ЛНР
Lenta.ru08:46
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