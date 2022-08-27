«Сербия согласилась отменить документы на въезд и выезд для держателей косовских удостоверений личности, а Косово согласилось не вводить их для владельцев сербских удостоверений личности», — уточнил Боррель, подчеркнув, что он получил необходимые гарантии от премьера самопровозглашенного Косова Альбина Курти.
Вице-премьер по экономической политике технического правительства Болгарии Христо Алексиев заявил, что страна отказывается вести переговоры о новом газовом договоре с «Газпромом», указав, что обсуждения продолжатся в рамках действующих договоренностей.