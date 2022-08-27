Как отметил Пушков в своем Telegram-канале, подобная просьба в условиях, когда Кишинев не способен вовремя оплачивать поставки газа и отдать накопившийся долг, означает, что Россия "должна фактически субсидировать" президентство Майи Санду.
Внутри ФРГ все больше политиков выступают за запуск Nord Stream — 2. Политолог Юрий Бондаренко рассказал, почему Олаф Шольц не запускает Nord Stream — 2. Со слов Бондаренко, если Шольц запустит газопровод, то это будет означать, что канцлер отказывается от всех ранее сказанных слов.