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Путин утвердил выплаты вынужденным переселенцам из ДНР, ЛНР и с Украины

Владимир Путин подписал два указа, направленных на поддержку вынужденных переселенцев с территории Украины, а также из Донецкой и Луганской народных республик, которые прибыли в Россию.
RT на русском
На официальном интернет-портале правовой информации, где опубликован президентский указ
, перечислены категории граждан, которым полагаются выплаты.
ТК Звезда
Наконец, ежемесячная выплата единственному родителю на каждого ребенка — 10 тысяч рублей, отмечается на портале правовой информации.
Вечерняя Москва
Выплаты будет производить до конца года, следует из указа
 президента.
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Подробнее о событии

Путин утвердил выплаты вынужденным переселенцам из ДНР, ЛНР и с Украины
RT на русскомвчера в 14:52
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Татар-информвчера в 08:57
Путин подписал указ о соцвыплатах и пенсиях для прибывших в Россию из ДНР, ЛНР и с Украины
РИА Новостивчера в 09:12
Путин установил ежемесячные и разовые выплаты для беженцев из Донбасса и с Украины
ТАССвчера в 09:10
Путин назначил пенсии и выплаты прибывшим из ДНР, ЛНР и с Украины
Газета.Ruвчера в 10:49
Путин назначил пенсии и соцвыплаты прибывшим из ДНР и ЛНР
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