Экономика

Российская газетаРоссийская газетаПутин увеличил до миллиарда рублей фонд премий лучшим муниципалитетам

С 40 миллионов до миллиарда рублей вырастет призовой фонд конкурса проектов местного самоуправления. Об этом президент заявил в Красногорске на заседании Совета по развитию местного самоуправления. Речь зашла о награде для лучших муниципалитетов.
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