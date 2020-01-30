Экономика
Российская газетаПутин увеличил до миллиарда рублей фонд премий лучшим муниципалитетам
С 40 миллионов до миллиарда рублей вырастет призовой фонд конкурса проектов местного самоуправления. Об этом президент заявил в Красногорске на заседании Совета по развитию местного самоуправления. Речь зашла о награде для лучших муниципалитетов.
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Лучшие муниципалитеты смогут получить до 1 млрд премиальных выплат — Путин
Красная веснавчера в 12:35
Путин предложил увеличить премии лучшим муниципалитетам до 1 млрд рублей
Аргументы и Фактывчера в 13:34
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 06:04, Ашберн
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