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Lenta.ruLenta.ruПутин увеличил поддержку бизнеса

Президент России Владимир Путин предложил выделить еще 100 миллиардов рублей на программу льготного кредитования компаний под 2 процента. Об этом он заявил в ходе обращения к россиянам 23 июня, трансляцию которого ведет «Лента.ру» в своей группе во «ВКонтакте».
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Владимир Путин
Поэтому предлагаю расширить эту меру поддержки, эту программу. Выделить на ее реализацию еще 100 млрд рублей. И таким образом дополнительно поддержать предприятия, их работников на этапе выхода из режима ограничений и тем самым ускорить восстановление экономики и занятости.
— Владимир ПутинВзгляд.ру 11:10

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