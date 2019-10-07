с чего всё началось

Как отмечается, повышение заработной платы официально датировано 1 октября. Теперь российский премьер и Путин будут получать зарплату на 4,3% больше прежней. Кроме того, Путин увеличил зарплату председателю Следственного комитета страны и генпрокурору в 1,043 раза.

Путин увеличил себе и Медведеву зарплату на 4,3%

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