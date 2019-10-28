Политика
РБКПутин увеличил штат органов прокуратуры
В 2016 году президент установил численность сотрудников органов прокуратуры на уровне 51 014 человек. Таким образом, в текущем году она увеличится на 249 человек. Помимо этого, новый указ предусматривает рост штата органов военной прокуратуры до 3110 сотрудников.
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с чего всё началось
«Установить общую штатную численность органов прокуратуры России с 1 декабря в количестве 51 263 единиц, в том числе штатную численность органов военной прокуратуры — 3110 единиц, из них военнослужащих — в количестве 2071 человека, гражданского персонала — 1039 человек», — говорится в документе.RT на русском09:58
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