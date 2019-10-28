с чего всё началось

В 2016 году президент установил численность сотрудников органов прокуратуры на уровне 51 014 человек. Таким образом, в текущем году она увеличится на 249 человек. Помимо этого, новый указ предусматривает рост штата органов военной прокуратуры до 3110 сотрудников.

Спорт Исполком WADA рассмотрит вопрос России 4 ноября Российский вопрос рассмотрят даже в том случае, если комитет по соответствию не успеет подготовить свои рекомендации по изменению статуса РУСАДА, — сказала заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая ТАСС.

Общество Мария Бутина прилетела в родной Барнаул Россиянка Мария Бутина, которая из тюрьмы США, прилетела в родной Барнаул вместе с отцом Валерием Бутиным во вторнике, 29 октября.

Хоккей Малкин подтвердил наличие гражданства США Нападающий сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин подтвердил наличие гражданства США, сообщает "Спорт-Экспресс".

Экономика ФАС заподозрила энергетиков в ценовом сговоре После начала расследования цены уже пошли вниз. Если сговор энергетиков удастся доказать, им грозят штрафы до 15% от годовой выручки.

Происшествия СК возбудил дело после пропажи мужчины с двумя детьми в Уфе Уголовное дело возбуждено в Башкирии после пропажи мужчины с двумя маленькими детьми, о которой в Уфе заявила в полицию мать детей, сообщается на сайте СК РФ.

Политика Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультацией по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.

Армия и оружие Тело аль-Багдади сбросили в море Тело главаря террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, которого американцы в очередной раз ликвидировали, было сброшено в море.

Происшествия Жителей Магадана разбудило землетрясение Как сообщает ГУ МЧС по региону со ссылкой на магаданское отделение геофизической службы РАН, эпицентр находился на глубине 15 километров, в 61 километре к северо-востоку от Магадана и в 37 километрах северо-восточнее поселка Ола.

Авто Украинский ЗАЗ перешел на выпуск офисов на колесах Украинский ЗАЗ продолжает хвататься за любую возможность остаться на плаву без производства легковых автомобилей, которое завершилось несколько лет назад.

Автоспорт Нико Хюлкенберг: Квят должен был попытаться атаковать На последнем круге в Мексике Даниил Квят попытался опередить Нико Хюлкенберга, но произошёл контакт и машину Renault развернуло.