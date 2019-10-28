Политика

РБКРБКПутин увеличил штат органов прокуратуры

В 2016 году президент установил численность сотрудников органов прокуратуры на уровне 51 014 человек. Таким образом, в текущем году она увеличится на 249 человек. Помимо этого, новый указ предусматривает рост штата органов военной прокуратуры до 3110 сотрудников.
Читать в источнике
Комментировать18
с чего всё началось
«Установить общую штатную численность органов прокуратуры России с 1 декабря в количестве 51 263 единиц, в том числе штатную численность органов военной прокуратуры — 3110 единиц, из них военнослужащих — в количестве 2071 человека, гражданского персонала — 1039 человек», — говорится в документе
.
RT на русском09:58

Подробнее о событии

Путин одобрил увеличение штатной численности работников прокуратуры

РИА Новости09:43

Путин увеличил штат органов прокуратуры России

RT на русском09:58

Путин увеличил штат прокуратуры

Lenta.ru09:48

Путин увеличил штат прокуроров

Российская газета09:45

Путин увеличил штат органов прокуратуры

РБК11:38

Путин увеличил число силовиков в России

URA.Ru09:36

Путин увеличил штатную численность прокуратуры

ТАСС09:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 20:56, Ашберн
Футбол

«Спартак» интересуется молодым форвардом из чемпионата Белоруссии

Sport24.ru 16:37
Армия и оружие

США возьмут под контроль нефтяные месторождения в Сирии

Министр обороны США Марк Эспер заявил о намерении военных США обеспечивать защиту сирийским нефтяным месторождениям.
Газета.Ru 17:02
Спорт

Исполком WADA рассмотрит вопрос России 4 ноября

Российский вопрос рассмотрят даже в том случае, если комитет по соответствию не успеет подготовить свои рекомендации по изменению статуса РУСАДА, — сказала заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая ТАСС.
News.ru 10:12
Авто

На продажу выставили копию буксировщика из мультфильма «Тачки»

В американском Кливленде продаётся реплика персонажа Мэтр из анимационного фильма «Тачки».
Тарантас Ньюс 09:40
Армия и оружие

Лукашенко пригрозил ответить на размещение американских танков в Литве

Александр Лукашенко пообещал адекватный ответ на переброску в Литву американских танков и бронемашин.
Пятый канал 08:06
Общество

Мария Бутина прилетела в родной Барнаул

Россиянка Мария Бутина, которая из тюрьмы США, прилетела в родной Барнаул вместе с отцом Валерием Бутиным во вторнике, 29 октября.
Вести.Ru 19:27
Хоккей

Малкин подтвердил наличие гражданства США

Нападающий сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин подтвердил наличие гражданства США, сообщает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 13:19
Происшествия

Четыре человека пострадали в ДТП на Сахалине

REGNUM 17:57
Экономика

В Минэкономразвития предложили изменить подход к учету бедности

В Минэкономразвития предложили изменить порядок статистического измерения уровня бедности в России.
Газета.Ru 20:37
Экономика

ФАС заподозрила энергетиков в ценовом сговоре

После начала расследования цены уже пошли вниз. Если сговор энергетиков удастся доказать, им грозят штрафы до 15% от годовой выручки.
Коммерсантъ вчера в 18:21
Происшествия

СК возбудил дело после пропажи мужчины с двумя детьми в Уфе

Уголовное дело возбуждено в Башкирии после пропажи мужчины с двумя маленькими детьми, о которой в Уфе заявила в полицию мать детей, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 11:20
Политика

Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу

Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультацией по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
RT на русском 12:38
Авто

Нормальный кроссовер за 600 тысяч? Нет, не миф!

Да еще многие считают, что Шнива – это не кроссовер, а внедорожник – хотя конкурирующий Renault Duster так мало кто называет.
За рулем 03:00
Футбол

«Спартак» обыграл «Локомотив» в матче РПЛ

Московский футбольный клуб «Спартак» победил «Локомотив» в 14-м туре Российской премьер-лиги. Об этом 27 октября сообщает ТАСС.
Известия вчера в 11:56
Кино

Опубликован первый трейлер сериала «Дракула» от авторов «Шерлока»

Discover24 03:46
Происшествия

В США по ошибке выпустили отбывающего пожизненный срок заключенного

Заключенный, отбывающий пожизненное лишение свободы в тюрьме, случайно оказался на свободе.
Российская газета 19:28
Шоу-бизнес

Михаил Боярский прокомментировал видеоролик, где ему стало плохо

7Дней.ру 09:00
Армия и оружие

Тело аль-Багдади сбросили в море

Тело главаря террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, которого американцы в очередной раз ликвидировали, было сброшено в море.
REGNUM 17:04
Экономика

Акции «Норникеля» на Мосбирже обновили максимум

Акции «Норникеля» на Московской бирже выросли более чем на 6%, обновив исторический максимум.
Коммерсантъ 07:02
Происшествия

Пожилой мужчина открыл стрельбу в мечети на юге Франции

Пожилой мужчина расстрелял прихожан мечети в городе Байонна на юге Франции, двое получили ранения.
ТАСС 13:18
Происшествия

Жителей Магадана разбудило землетрясение

Как сообщает ГУ МЧС по региону со ссылкой на магаданское отделение геофизической службы РАН, эпицентр находился на глубине 15 километров, в 61 километре к северо-востоку от Магадана и в 37 километрах северо-восточнее поселка Ола.
Российская газета 20:48
Авто

Украинский ЗАЗ перешел на выпуск офисов на колесах

Украинский ЗАЗ продолжает хвататься за любую возможность остаться на плаву без производства легковых автомобилей, которое завершилось несколько лет назад.
Российская газета 11:00
Происшествия

Командир танкового взвода спас ребенка из горящего автомобиля

В Чебаркуле 23-летний командир танкового взвода спас 11-летнего мальчика из горящего автомобиля.
РЕН ТВ 11:11
Политика

Посольство России прокомментировало отказ США в выдаче Ярошенко

Посольство России в США возмущено отказом Вашингтона в выдаче российского лётчика Константина Ярошенко.
RT на русском 18:40
Происшествия

Двух пассажиров оштрафовали за непристойное поведение в самолете

РБК 07:47
Происшествия

Застрелившего сослуживцев в Горном Шамсутдинова предлагают оправдать

Московский Комсомолец Чита 26 октября в 22:34
Автоспорт

Нико Хюлкенберг: Квят должен был попытаться атаковать

На последнем круге в Мексике Даниил Квят попытался опередить Нико Хюлкенберга, но произошёл контакт и машину Renault развернуло.
F1news.ru 08:50
Экономика

Черным кредиторам готовят уголовную ответственность

Черным кредиторам готовят уголовную ответственность Нелегальное кредитование граждан может повлечь наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет — такие поправки планируется внести в Уголовный кодекс.
Коммерсантъ вчера в 11:21
Космос

Россия и Япония могут создать космического робота

Ореанда-Новости 18:18
Шоу-бизнес

Жена Дмитрия Хрусталева заменила Сашу Савельеву в группе «Фабрика»

Жена шоумена Дмитрия Хрусталева (40), Мария Гончарук (29) стала третьей солисткой в группе «Фабрика».
Lisa.ru 03:45
Как работают Яндекс.Новости?
Главное