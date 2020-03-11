Президент России Владимир Путин уверен, что Россия пройдет нынешний турбулентный период спокойно и достойно, а все ключевые отрасли выйдут из ситуации окрепшими.

Политика Госдума приняла закон о внесении изменений в Конституцию РФ Про голосование Поправки предусматривают, что изменения в Конституцию РФ считаются одобренными, если за них проголосовало более половины граждан РФ, принявших участие в общероссийском голосовании.

Финансы Официальный курс евро снизился до 81,02 рубля Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на четверг, снизился на 83,81 копейки – до 81,0207 рубля, курс доллара – на 54,88 копейки, до 71,472 рубля, следует из данных регулятора.

Шоу-бизнес Дизайнер Марина Голомаздина потеряла сына 6 марта у основательницы бренда 12STOREEZ Марины Голомаздиной родился долгожданный сын. Однако спустя 16 часов малыш умер.

Общество Таиланд ужесточил правила въезда для россиян Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.

Политика Совфед одобрил закон об отмене экзамена для украинцев и белорусов Совет Федерации одобрил в среду правительственный закон об отмене экзамена для граждан Белоруссии и Украины для получения статуса носителей русского языка.

Шоу-бизнес Дочь Заворотнюк рассказала о самочувствии матери Дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк Анна верит, что ее мать сможет побороть болезнь и поправится.

Армия и оружие В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях» Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.

Экономика АКРА предупредило о возможном приближении финансового кризиса в России Индекс финансового стресса, рассчитываемый Аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА), который оценивает близость финансовой системы России к состоянию кризиса, достиг уровня 3,12 пункта, перешагнув критическое значение в 2,5 пункта.

Спорт ЦСКА приостановил продажу билетов на матч с «Зенитом» Ранее сообщалось, что клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА принял решение приостановить продажу билетов на матчи второго раунда Кубка Гагарина.

Политика Украинский министр лично провёл антицыганский рейд на вокзале Казалось бы, совсем недавно мы удивлялись визиту теперь уже бывшего премьер-министра Украины на концерт неофашистской группы, как вчера министр инфраструктуры Владислав Криклий с неонацистами из банды С14 совершает рейд на киевский железнодорожный вокзал.