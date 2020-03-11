Политика
РИА НовостиПутин уверен, что Россия пройдет турбулентный период спокойно
Президент России Владимир Путин уверен, что Россия пройдет нынешний турбулентный период спокойно и достойно, а все ключевые отрасли выйдут из ситуации окрепшими.
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Путин высказал уверенность в достойном прохождении Россией турбулентного периода
Московский Комсомолец06:09
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Политика
Госдума приняла закон о внесении изменений в Конституцию РФ
Про голосование Поправки предусматривают, что изменения в Конституцию РФ считаются одобренными, если за них проголосовало более половины граждан РФ, принявших участие в общероссийском голосовании.
Экономика
В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране
Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
Футбол
Кокорин назвал испорченными отношения с руководством «Зенита»
Энергетика
В Минфине заявили, что цены на бензин в России не изменятся
Обвал цен на нефть на мировых рынках никак не должен сказаться на стоимости бензина в России, заявил замминистра финансов РФ Алексей Сазонов.
Происшествия
В Ростовской области четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом
В результате ДТП четыре человека погибли и еще пятеро были госпитализированы, сообщает "Интерфакс".
Армия и оружие
Зеленский представил силовикам Украины нового министра обороны
Киев, 11 марта 2020, 12:58 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский официально представил украинским силовикам нового министра обороны страны Андрея Тарана.
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В Туапсе локализовали лесной пожар
Финансы
Официальный курс евро снизился до 81,02 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на четверг, снизился на 83,81 копейки – до 81,0207 рубля, курс доллара – на 54,88 копейки, до 71,472 рубля, следует из данных регулятора.
Шоу-бизнес
Дизайнер Марина Голомаздина потеряла сына
6 марта у основательницы бренда 12STOREEZ Марины Голомаздиной родился долгожданный сын. Однако спустя 16 часов малыш умер.
Общество
В Липецкой области не выявили новых случаев заболевания коронавирусом
Напомним, что 7 марта 2020 года в Липецкой области выявлено три случая новой коронавирусной инфекции у лиц, прибывших из Италии.
Общество
Таиланд ужесточил правила въезда для россиян
Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.
Происшествия
Соседи сдали москвичку полиции за нарушение карантина по коронавирусу
Соседи пожаловались в полицию на москвичку, которая находилась на карантине в своей квартире после поездки в Италию.
Политика
Путин: США пытаются обеспечить существование Украины за счет России
США пытаются обеспечить существование Украины за счет России – так отношения трех стран охарактеризовал президент РФ Владимир Путин.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Армия и оружие
Гиперзвуковой «Циркон» запустят с подлодки «Северодвинск»
Гиперзвуковую ракету «Циркон» планируют запустить с подлодки проекта «Северодвинск» после серии пусков с фрегата «Адмирал Горшков».
Политика
Совфед одобрил закон об отмене экзамена для украинцев и белорусов
Совет Федерации одобрил в среду правительственный закон об отмене экзамена для граждан Белоруссии и Украины для получения статуса носителей русского языка.
Музыка
Группа «Время и стекло» объявила о распаде
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк рассказала о самочувствии матери
Дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк Анна верит, что ее мать сможет побороть болезнь и поправится.
Армия и оружие
В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»
Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
Общество
Россияне спаслись от обрушения курса рубля покупкой смартфонов
Обрушение курса рубля в понедельник, 9 марта, привело к взрывному росту продаж смартфонов и других гаджетов.
Экономика
АКРА предупредило о возможном приближении финансового кризиса в России
Индекс финансового стресса, рассчитываемый Аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА), который оценивает близость финансовой системы России к состоянию кризиса, достиг уровня 3,12 пункта, перешагнув критическое значение в 2,5 пункта.
Культура
Умер актер из «Ликвидации» Владимир Михайловский
Здоровье
Второй человек в истории полностью излечился от ВИЧ
Первый же человек, излечившийся от ВИЧ, избавился от вируса 13 лет назад. Ему также пересадили донорский костный мозг.
Экономика
«АвтоВАЗ» допустил рост цен на автомобили из-за падения рубля
«АвтоВАЗ» рассматривает возможность корректировки цен на автомобили на фоне колебания курса рубля и снижения цен на нефть.
Спорт
ЦСКА приостановил продажу билетов на матч с «Зенитом»
Ранее сообщалось, что клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА принял решение приостановить продажу билетов на матчи второго раунда Кубка Гагарина.
Политика
Украинский министр лично провёл антицыганский рейд на вокзале
Казалось бы, совсем недавно мы удивлялись визиту теперь уже бывшего премьер-министра Украины на концерт неофашистской группы, как вчера министр инфраструктуры Владислав Криклий с неонацистами из банды С14 совершает рейд на киевский железнодорожный вокзал.
Общество
Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Турции
"Тест на коронавирус дал положительный результат у мужчины накануне вечером", - сообщил журналистам в среду министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.
Общество
Российских пенсионеров ждут доплаты за возраст
Пожилым россиянам полагаются существенные прибавки к пенсии за возраст.
Общество
В Киеве введут частичный карантин из-за коронавируса
В Киеве с 12 марта введут частичный карантин из-за угрозы коронавируса.