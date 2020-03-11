Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин уверен, что Россия пройдет турбулентный период спокойно

Президент России Владимир Путин уверен, что Россия пройдет нынешний турбулентный период спокойно и достойно, а все ключевые отрасли выйдут из ситуации окрепшими.
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Путин заявил о шансах достойно преодолеть кризис

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Путин: есть все шансы, что ключевые отрасли выйдут из кризиса окрепшими

ТАСС06:10

Путин уверен, что Россия пройдет турбулентный период спокойно

РИА Новости06:06

Путин уверен, что экономика России переживёт турбулентность и окрепнет

RT на русском06:01

Путин высказал уверенность в достойном прохождении Россией турбулентного периода

Московский Комсомолец06:09

Путин уверен, что российская экономика окрепнет

РЕН ТВ06:12

Путин: Россия пройдет турбулентный период достойно

Взгляд.ру06:09
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Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 06:29, Ашберн
Политика

Госдума приняла закон о внесении изменений в Конституцию РФ

Про голосование Поправки предусматривают, что изменения в Конституцию РФ считаются одобренными, если за них проголосовало более половины граждан РФ, принявших участие в общероссийском голосовании.
Российская газета 03:56
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В Кении браконьеры убили двух уникальных белых жирафов

ТАСС 03:32
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В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране

Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
Газета.Ru 03:50
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Кокорин назвал испорченными отношения с руководством «Зенита»

ProstoProSport вчера в 08:29
Энергетика

В Минфине заявили, что цены на бензин в России не изменятся

Обвал цен на нефть на мировых рынках никак не должен сказаться на стоимости бензина в России, заявил замминистра финансов РФ Алексей Сазонов.
Российская газета 02:50
Происшествия

В Ростовской области четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом

В результате ДТП четыре человека погибли и еще пятеро были госпитализированы, сообщает "Интерфакс".
Российская газета вчера в 23:24
Армия и оружие

Зеленский представил силовикам Украины нового министра обороны

Киев, 11 марта 2020, 12:58 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский официально представил украинским силовикам нового министра обороны страны Андрея Тарана.
REGNUM 05:58
Происшествия

В Туапсе локализовали лесной пожар

РИА Новости 02:10
Финансы

Официальный курс евро снизился до 81,02 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на четверг, снизился на 83,81 копейки – до 81,0207 рубля, курс доллара – на 54,88 копейки, до 71,472 рубля, следует из данных регулятора.
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Дизайнер Марина Голомаздина потеряла сына

6 марта у основательницы бренда 12STOREEZ Марины Голомаздиной родился долгожданный сын. Однако спустя 16 часов малыш умер.
Live24 04:16
Общество

В Липецкой области не выявили новых случаев заболевания коронавирусом

Напомним, что 7 марта 2020 года в Липецкой области выявлено три случая новой коронавирусной инфекции у лиц, прибывших из Италии.
ГТРК Липецк 04:54
Общество

Таиланд ужесточил правила въезда для россиян

Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.
Lenta.ru 04:42
Происшествия

Соседи сдали москвичку полиции за нарушение карантина по коронавирусу

Соседи пожаловались в полицию на москвичку, которая находилась на карантине в своей квартире после поездки в Италию.
Lenta.ru 06:05
Политика

Путин: США пытаются обеспечить существование Украины за счет России

США пытаются обеспечить существование Украины за счет России – так отношения трех стран охарактеризовал президент РФ Владимир Путин.
Вести.Ru 02:51
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru вчера в 15:17
Армия и оружие

Гиперзвуковой «Циркон» запустят с подлодки «Северодвинск»

Гиперзвуковую ракету «Циркон» планируют запустить с подлодки проекта «Северодвинск» после серии пусков с фрегата «Адмирал Горшков».
Мойка78 04:38
Политика

Совфед одобрил закон об отмене экзамена для украинцев и белорусов

Совет Федерации одобрил в среду правительственный закон об отмене экзамена для граждан Белоруссии и Украины для получения статуса носителей русского языка.
РИА Новости 04:13
Музыка

Группа «Время и стекло» объявила о распаде

StarHit.ru 05:00
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк рассказала о самочувствии матери

Дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк Анна верит, что ее мать сможет побороть болезнь и поправится.
iReactor вчера в 19:06
Армия и оружие

В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»

Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
ТАСС вчера в 14:00
Общество

Россияне спаслись от обрушения курса рубля покупкой смартфонов

Обрушение курса рубля в понедельник, 9 марта, привело к взрывному росту продаж смартфонов и других гаджетов.
Lenta.ru 02:40
Экономика

АКРА предупредило о возможном приближении финансового кризиса в России

Индекс финансового стресса, рассчитываемый Аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА), который оценивает близость финансовой системы России к состоянию кризиса, достиг уровня 3,12 пункта, перешагнув критическое значение в 2,5 пункта.
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Умер актер из «Ликвидации» Владимир Михайловский

Общественное телевидение России 09 марта в 19:38
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Второй человек в истории полностью излечился от ВИЧ

Первый же человек, излечившийся от ВИЧ, избавился от вируса 13 лет назад. Ему также пересадили донорский костный мозг.
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Экономика

«АвтоВАЗ» допустил рост цен на автомобили из-за падения рубля

«АвтоВАЗ» рассматривает возможность корректировки цен на автомобили на фоне колебания курса рубля и снижения цен на нефть.
Известия вчера в 04:04
Спорт

ЦСКА приостановил продажу билетов на матч с «Зенитом»

Ранее сообщалось, что клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА принял решение приостановить продажу билетов на матчи второго раунда Кубка Гагарина.
Газета.Ru 05:51
Политика

Украинский министр лично провёл антицыганский рейд на вокзале

Казалось бы, совсем недавно мы удивлялись визиту теперь уже бывшего премьер-министра Украины на концерт неофашистской группы, как вчера министр инфраструктуры Владислав Криклий с неонацистами из банды С14 совершает рейд на киевский железнодорожный вокзал.
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Общество

Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Турции

"Тест на коронавирус дал положительный результат у мужчины накануне вечером", - сообщил журналистам в среду министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.
Интерфакс 04:01
Общество

Российских пенсионеров ждут доплаты за возраст

Пожилым россиянам полагаются существенные прибавки к пенсии за возраст.
ФедералПресс вчера в 22:36
Общество

В Киеве введут частичный карантин из-за коронавируса

В Киеве с 12 марта введут частичный карантин из-за угрозы коронавируса.
Lenta.ru 06:26
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