Политика
РИА НовостиПутин уволил Глазьева с должности советника
Владимир Путин освободил Сергея Глазьева от должности своего советника. Соответствующий Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. На прошлой неделе Глазьева утвердили на посту министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.
Читать в источнике
Оценить373
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 17:41, Вашингтон
Экономика
Mail.ru Group и Alibaba объявили о создании совместного предприятия
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), глобальная компания в сфере цифровой коммерции Alibaba Group, компания «Мегафон» и интернет‑ и IT-компания Mail.ru Group завершили сделку по созданию совместного предприятия по социальной коммерции в России и странах СНГ.
REGNUM 03:45
Гаджеты
Xiaomi представила в России смартфон Redmi Note 8 Pro. Цена
В Китае новый смартфон был представлен еще в конце августа, а 8 октября вечером состоялась презентация устройства на территории РФ.
Astera 05:07
Футбол
Ефремов: у нас были матчи ужаснее, чем с Украиной. Не будем винить Филимонова
Российский актёр и болельщик Михаил Ефремов поделился воспоминаниями о матче отборочного этапа чемпионата Европы 2000 года между сборными России и Украины (1:1).
Чемпионат 15:02
Армия и оружие
Вертолет Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии
В Индонезии во время военного парада произошел конфуз с вертолетом российского производства: Ми-35 пролетел на предельно низкой высоте над трибунами, в результате чего потоком воздуха сорвало праздничные плакаты и временные конструкции.
Газета.Ru 11:59
Армия и оружие
В ЛНР заявили о срыве разведения сил у Золотого в Донбассе
«Согласно ранее обговорённой процедуре, Народная милиция сигналом белой ракеты в 12:00 уведомила украинскую сторону о своей готовности к выполнению мероприятий по возобновлению разведения сил и средств», — приводит его слова «Луганский информационный центр».
RT на русском 06:14
Футбол
Сборная Аргентины ушла от поражения в товарищеском матче с Германией
Игра, прошедшая в среду в Дортмунде, завершилась со счетом 2:2. В составе сборной Германии голы забили Серж Гнабри (15-я минута) и Кай Хавертц (22), у аргентинцев отличились Лукас Аларио (66) и Лукас Окампос (85), который провел свой дебютный матч за национальную команду.
РИА Новости 16:51
Армия и оружие
Курды отразили атаку турецкой армии в Сирии
Ранее сообщалось, что турецкая армия вступила в бой с курдскими отрядами СДС на севере Сирии.
Lenta.ru 17:00
Экономика
Налоговики заявили о выплатах серых зарплат в крупных компаниях
Серые зарплаты выплачивают не только малые и средние предприятия, но и крупные компании, говорится в сообщении Федеральной налоговой службы по итогам совещания в Приволжском федеральном округе с участием властей региона.
РБК вчера в 05:01
Политика
Памфилова доложила Путину о «цинизме и нарушениях» на выборах
Муниципальные выборы в Петербурге Памфилова сочла «беспрецедентными по цинизму и нарушениям» (цитата по «РИА Новости»).
РБК 14:11
Шоу-бизнес
Снимок Селены Гомес без макияжа набрал более 8-ми миллионов просмотров
Экспресс газета 14:52
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru 16:31
Авто
Skoda показала новый Skoda Rapid для России
Компания Skoda Auto опубликовала первый скетч нового лифтбека Skoda Rapid для российского рынка.
Автоновости дня 04:25
Футбол
«Зенит» сыграет с «Томью» 30 октября
Телеканал Санкт-Петербург 11:48
Общество
Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»
Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливой.
Газета Metro 07 октября в 13:45
Происшествия
Суд отказал в восстановлении на службу участнику задержания журналиста
Суд отказал в восстановлении на службу участнику задержания журналиста Мосгорсуд отказал в восстановлении в должности бывшему сотруднику УВД по Западному округу столицы Роману Феофанову, который ранее был уволен по отрицательным мотивам за участие в вызвавшем огромный резонанс задержании журналиста Ивана Голунова.
Коммерсантъ 11:46
Экономика
Генерал Шаманов заявил о тотальном игнорировании потребностей армии
Очереди на жилье Во вторник, 8 октября, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в 2019 году на строительство инфраструктуры и жилья для военных выделено более 168 млрд руб. По словам министра, в текущем году Минобороны выполнило свои обязательства по жилью в отношении почти 85 тыс. семей.
РБК 17:00
Футбол
УЕФА: различия между странами-хозяйками не помешают успеху ЕВРО-2020
Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин в интервью РИА Новости заявил, что чемпионат Европы 2020 года пройдет с большим успехом, несмотря на различия между странами, которые примут турнир.
РИА Новости 16:12
Космос
Самарский космический бублик отправится на край Солнечной системы
Самарские ученые ведут разработку надувного бублика, который должен изучить отдаленные области Солнечной системы.
TV BRICS 09:37
Игры
Call of Duty: Modern Warfare потребует 175 ГБ свободного места на ПК
Игра займет 175 ГБ на жестком диске — больше, чем Red Dead Redemption 2. Шутер также потребует не менее 8 ГБ оперативной памяти, процессор не хуже Intel i3-4340 или AMD FX-6300, а также видеокарту NVIDIA GeForce GTX 670/1650 или аналогичную AMD Radeon HD 7950.
CyberSport.ru 10:42
Космос
Мощные вспышки в атмосфере Земли зафиксировал новый телескоп на МКС
Другими словами, кратковременных вспышек, которые мешают ученым регистрировать галактические космические лучи.
Портал Поиск 13:03
Общество
Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака
Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости 07 октября в 10:56
Армия и оружие
Минобороны защитит Крым сверхмощными радарами
URA.Ru вчера в 20:46
Футбол
Власти Нидерландов решили отказаться от названия «Голландия» в спорте
Правительство Нидерландов приняло решение упразднить название Голландия в качестве второго и наиболее популярного именования страны.
ProstoProSport 07 октября в 23:47
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина продала кольцо экс-короля Малайзии
Еще недавно Оксана Воеводина заявила, что требует от своего бывшего супруга, экс-короля Малайзии, огромных алиментов и недвижимость в Лондоне и Москве.
Телепрограмма вчера в 09:21
Политика
Миллер и представитель кабмина ФРГ обсудили транзит газа через Украину
Глава «Газпрома» Алексей Миллер и уполномоченный кабмина Германии Георг Граф Вальдерзее обсудили вопрос поставок российского газа через Украину в страны Европы.
News.ru 07:45
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк госпитализировали в центр для тяжелобольных
Сегодня стало известно, что "прекрасная няня" продолжила лечение в реабилитационной клинике для тяжелобольных пациентов.
1pnz.ru 08:37