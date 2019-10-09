Политика
КоммерсантъПутин уволил Глазьева с должности советника президента
Президент России Владимир Путин освободил от должности советника главы государства Сергея Глазьева. Соответствующий указ опубликован сегодня, 9 октября, на интернет-портале правовой информации.
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Политика
Сенаторы США предлагают ввести санкции против Эрдогана
На фоне наступления турецких войск в Сирии американские сенаторы предложили ввести санкции против Турции, в том числе, против президента Турции Эрдогана, сообщает РИА Новости.
РЕН ТВ 17:33
Кино
Яхья Абдул-Матин II сыграет главную роль в новой «Матрице»
Мир фантастики 12:08
Экономика
Минэкономразвития объяснило рост налогов на малый бизнес
Ранее Минэкономразвития опубликовало проект приказа с коэффициентами для ежегодной индексации налогов для малого бизнеса на 2020 год.
РБК 07 октября в 18:01
Кино
Культовый сериал «Ходячие мертвецы» продлен на одиннадцатый сезон
Руководство американской телевизионной компании AMC Networks объявило о том, что сериал «Ходячие мертвецы» продлен на одиннадцатый сезон.
REGNUM 02:13
Политика
В США арестован сотрудник Пентагона за передачу секретных данных СМИ
Бывший сотрудник Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО) США 30-летний Генри Фрез был арестован прокуратурой штата Вирджиния по обвинению в передаче секретной информации СМИ.
Профиль 16:51
Шоу-бизнес
Сергей Светлаков впервые показал старшего сына
Известный российский актер и продюсер впервые продемонстрировал публике старшего сына, Ивана, которому шесть лет.
Gazeta.SPb 15:50
Политика
Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
РИА Новости 09:54
Армия и оружие
В ЛНР обвинили Киев в срыве разведения сил в Донбассе
Разведение сил в Донбассе под Золотым сорвано вооруженными силами Украины, заявил уполномоченный представитель самопровозглашенной ЛНР на Минских переговорах Владислав Дейнего, передает Луганский информационный центр.
Rambler News Service 07:21
Футбол
Наставник сборной Шотландии: Дзюба высказался отлично о журналистах
Артём высказался отлично, и он рассказал также о российских болельщиках.
Чемпионат 14:51
Общество
В онкоцентре Блохина назвали зарплаты медсестер и врачей
В онкоцентре имени Н.Н. Блохина опровергли информацию о том, что медсестры в медицинском учреждении получают от 2 до 5 тысяч рублей в месяц.
АБН вчера в 13:16
Футбол
Экс-вратарь «Челси» Петр Чех стал игроком английского хоккейного клуба
Бывший вратарь футбольных клубов "Челси" и "Арсенал" Петр Чех стал игроком английского хоккейного клуба "Гилфорд Феникс", сообщается на сайте команды второй английской национальной лиги.
РИА Новости 17:55
Политика
Памфилова доложила Путину о «цинизме и нарушениях» на выборах
Муниципальные выборы в Петербурге Памфилова сочла «беспрецедентными по цинизму и нарушениям» (цитата по «РИА Новости»).
РБК 14:11
Авто
Появились первые изображения Mitsubishi Outlander нового поколения
Пару недель назад Mitsubishi вывел на тесты новое поколение кроссовера Outlander.
Автоновости дня 03:57
Происшествия
В Ростове-на-Дону за госизмену осудили пенсионера на 12 лет колонии
Ростовский областной суд признал 72-летнего Владимира Моргунова виновным в госизмене в пользу Украины и приговорил его к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
РБК 11:14
Гаджеты
Xiaomi представила в России смартфон Redmi Note 8 Pro. Цена
В Китае новый смартфон был представлен еще в конце августа, а 8 октября вечером состоялась презентация устройства на территории РФ.
Astera 05:07
Единоборства
Назван соперник Емельяненко в Японии на Bellator
Российский боец MMA Федор Емельяненко проведет в конце 2019 года бой с американским спортсменом Куинтоном Джексоном.
Телеканал 360° 07:03
Политика
Плавучий космодром «Морской старт» могут отправить из США в Россию
Пусковую платформу проекта «Морской старт» подготовили к транспортировке из США в Россию, предварительно демонтировав с нее все иностранные узлы и агрегаты.
ТК Звезда вчера в 01:59
Происшествия
В Москву прибыл поезд из Берлина с радиоактивным вагоном
BFM.ru вчера в 12:36
Гаджеты
«Яндекс» представил новую модель «Яндекс.Станции»
Компания «Яндекс» на пресс-конференции представила новую модель умной колонки с голосовым помощником «Алиса».
Коммерсантъ 05:38
Происшествия
Появилась запись звонка сестер Хачатурян в полицию после убийства отца
В Сети появилась аудиозапись первого звонка одной из сестер Хачатурян после убийства отца. Запись опубликована в соцсети «ВКонтакте».
Известия вчера в 12:44
Политика
Миллер и представитель кабмина ФРГ обсудили транзит газа через Украину
Глава «Газпрома» Алексей Миллер и уполномоченный кабмина Германии Георг Граф Вальдерзее обсудили вопрос поставок российского газа через Украину в страны Европы.
News.ru 07:45
Авто
«АвтоВАЗ» выпустит новую модель Lada Van в 2020 году
В Сети появилась информация, что компания АвтоВАЗ собирается выпустить летом следующего года новый автомобиль под названием Van.
ИнфоСМИ вчера в 12:52
Политика
Владимир Путин встретится с избранными главами регионов
Президент Владимир Путин сегодня проведет встречу с избранными на прошедших выборах главами субъектов. Анонс опубликован на сайте Кремля.
Prooren.ru 02:50
Космос
На МКС напечатали на 3D биопринтере бактерии кишечной палочки и получили их реакцию на терапию антибиотиками
Эхо Москвы 04:32
Здоровье
Краснодарские врачи прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
Российская Действительность 15:11
Политика
Минюст объяснил внесение Фонда борьбы с коррупцией в список иноагентов
Решение включить Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального не связано с расследованием Следственного комитета о его финансировании.
Lenta.ru 08:47
Происшествия
Магаданский Россельхознадзор выявил куриный фарш «без курицы» в Калужской области
По результатам лабораторных исследований, проведенных ФГБУ «Камчатская межобластная лаборатория», установлено, что в сырьевом составе отобранного образца куриного фарша «Домашний» генетический материал (ДНК) курицы не обнаружен, хотя заявлен калужским мясоперерабатывающим комбинатом в декларации о соответствии.
Весьма 18:10
Гаджеты
Google запретит выпускать смартфоны на девятой версии Android
Американская корпорация Google 31 января 2020 года прекратит сертифицировать устройства, работающие на базе Android 9.0 Pie, и перейдет на новейшую версию Android 10.
Реальное время вчера в 14:30
Футбол
Валерий Газзаев: «Тедеско — очередной эксперимент „Спартака“, который может закончиться неудачно»
Назначение Тедеско в "Спартак": почему пока нет контракта — Говоря о разочарованиях, вы не упомянули "Спартак", который тоже потратил много денег, но близок сейчас к зоне стыков.
Спорт-Экспресс 17:05
Кино
Российский фильм «Дылда» номинирован на «Оскар»
Союзное Вече вчера в 05:59