Политика

КоммерсантъКоммерсантъПутин уволил Глазьева с должности советника президента

Президент России Владимир Путин освободил от должности советника главы государства Сергея Глазьева. Соответствующий указ опубликован сегодня, 9 октября, на интернет-портале правовой информации.
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Почетная ссылка академика Глазьева

Комсомольская правда15:27

Путин уволил своего советника

Известия11:32

Путин уволил Глазьева с должности советника

РИА Новости10:58

Путин уволил Глазьева с должности советника президента

Коммерсантъ11:13

Путин освободил Глазьева от должности своего советника

RT на русском11:06

Путин уволил Глазьева с поста своего советника

РБК11:29

Путин освободил Глазьева от должности советника президента России

ТАСС10:58
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Политика

Сенаторы США предлагают ввести санкции против Эрдогана

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Ранее Минэкономразвития опубликовало проект приказа с коэффициентами для ежегодной индексации налогов для малого бизнеса на 2020 год.
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Культовый сериал «Ходячие мертвецы» продлен на одиннадцатый сезон

Руководство американской телевизионной компании AMC Networks объявило о том, что сериал «Ходячие мертвецы» продлен на одиннадцатый сезон.
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Политика

В США арестован сотрудник Пентагона за передачу секретных данных СМИ

Бывший сотрудник Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО) США 30-летний Генри Фрез был арестован прокуратурой штата Вирджиния по обвинению в передаче секретной информации СМИ.
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Шоу-бизнес

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Известный российский актер и продюсер впервые продемонстрировал публике старшего сына, Ивана, которому шесть лет.
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Политика

Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
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Армия и оружие

В ЛНР обвинили Киев в срыве разведения сил в Донбассе

Разведение сил в Донбассе под Золотым сорвано вооруженными силами Украины, заявил уполномоченный представитель самопровозглашенной ЛНР на Минских переговорах Владислав Дейнего, передает Луганский информационный центр.
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Наставник сборной Шотландии: Дзюба высказался отлично о журналистах

Артём высказался отлично, и он рассказал также о российских болельщиках.
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В онкоцентре Блохина назвали зарплаты медсестер и врачей

В онкоцентре имени Н.Н. Блохина опровергли информацию о том, что медсестры в медицинском учреждении получают от 2 до 5 тысяч рублей в месяц.
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Экс-вратарь «Челси» Петр Чех стал игроком английского хоккейного клуба

Бывший вратарь футбольных клубов "Челси" и "Арсенал" Петр Чех стал игроком английского хоккейного клуба "Гилфорд Феникс", сообщается на сайте команды второй английской национальной лиги.
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Памфилова доложила Путину о «цинизме и нарушениях» на выборах

Муниципальные выборы в Петербурге Памфилова сочла «беспрецедентными по цинизму и нарушениям» (цитата по «РИА Новости»).
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Авто

Появились первые изображения Mitsubishi Outlander нового поколения

Пару недель назад Mitsubishi вывел на тесты новое поколение кроссовера Outlander.
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В Ростове-на-Дону за госизмену осудили пенсионера на 12 лет колонии

Ростовский областной суд признал 72-летнего Владимира Моргунова виновным в госизмене в пользу Украины и приговорил его к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
РБК 11:14
Гаджеты

Xiaomi представила в России смартфон Redmi Note 8 Pro. Цена

В Китае новый смартфон был представлен еще в конце августа, а 8 октября вечером состоялась презентация устройства на территории РФ.
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Назван соперник Емельяненко в Японии на Bellator

Российский боец MMA Федор Емельяненко проведет в конце 2019 года бой с американским спортсменом Куинтоном Джексоном.
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Политика

Плавучий космодром «Морской старт» могут отправить из США в Россию

Пусковую платформу проекта «Морской старт» подготовили к транспортировке из США в Россию, предварительно демонтировав с нее все иностранные узлы и агрегаты.
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В Москву прибыл поезд из Берлина с радиоактивным вагоном

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«Яндекс» представил новую модель «Яндекс.Станции»

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Появилась запись звонка сестер Хачатурян в полицию после убийства отца

В Сети появилась аудиозапись первого звонка одной из сестер Хачатурян после убийства отца. Запись опубликована в соцсети «ВКонтакте».
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Политика

Миллер и представитель кабмина ФРГ обсудили транзит газа через Украину

Глава «Газпрома» Алексей Миллер и уполномоченный кабмина Германии Георг Граф Вальдерзее обсудили вопрос поставок российского газа через Украину в страны Европы.
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«АвтоВАЗ» выпустит новую модель Lada Van в 2020 году

В Сети появилась информация, что компания АвтоВАЗ собирается выпустить летом следующего года новый автомобиль под названием Van.
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Владимир Путин встретится с избранными главами регионов

Президент Владимир Путин сегодня проведет встречу с избранными на прошедших выборах главами субъектов. Анонс опубликован на сайте Кремля.
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На МКС напечатали на 3D биопринтере бактерии кишечной палочки и получили их реакцию на терапию антибиотиками

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Краснодарские врачи прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

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Минюст объяснил внесение Фонда борьбы с коррупцией в список иноагентов

Решение включить Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального не связано с расследованием Следственного комитета о его финансировании.
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По результатам лабораторных исследований, проведенных ФГБУ «Камчатская межобластная лаборатория», установлено, что в сырьевом составе отобранного образца куриного фарша «Домашний» генетический материал (ДНК) курицы не обнаружен, хотя заявлен калужским мясоперерабатывающим комбинатом в декларации о соответствии.
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Американская корпорация Google 31 января 2020 года прекратит сертифицировать устройства, работающие на базе Android 9.0 Pie, и перейдет на новейшую версию Android 10.
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Назначение Тедеско в "Спартак": почему пока нет контракта — Говоря о разочарованиях, вы не упомянули "Спартак", который тоже потратил много денег, но близок сейчас к зоне стыков.
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Российский фильм «Дылда» номинирован на «Оскар»

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Глазьев Сергей Юрьевич
Российский экономист
Российский экономист, политик. Член Национальной академии наук Украины с 4 февраля 2009 по 14 декабря 2016.
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