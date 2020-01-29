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Временно исполнять обязанности главы Чувашии после отставки Михаила Игнатьева будет глава думского комитета по делам национальностей, уроженец республики Олег Николаев, следует из указа президента. Владимир Путин уже провел рабочую встречу с Николаевым, сообщает пресс-служба Кремля.
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Прежде всего надо вступить в должность, посмотреть ситуацию, провести инвентаризацию действующих программ, насколько они позволят реализовать положения послания президента, и соответствующим образом их перенастроить и двигаться.
— Олег Николаев, российский политикВзгляд.ру 09:31
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