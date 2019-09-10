Политика
BFM.ruПутин уволил Карасина с должности замглавы МИД России
Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении Григория Карасина от должности заместителя министра иностранных дел РФ. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Политика
Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона
Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона.
РИА Новости 12:02
Экономика
В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
Коммерсантъ вчера в 03:49
Политика
США ввели санкции против двух сотрудников СК России
США вводят санкции в отношении двух руководящих сотрудников Следственного комитета России в Сургуте.
RT на русском 11:11
Политика
Основатель «Царьграда» Малофеев объявил о выходе из «Справедливой России»
Основатель медиахолдинга «Царьград» бизнесмен Константин Малофеев больше не планирует принимать участие в работе партии «Справедливая Россия»: он подал заявление о выходе из нее и уведомил об этом председателя партии Сергея Миронова.
РБК 13:12
Хоккей
КХЛ. «Спартак» проиграл в третий раз подряд
Московский "Спартак" потерпел третье поражение подряд в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги.
Вести.Ru 15:38
Общество
Поведение Билана в Самаре возмутило пользователей Сети
В Сети возмутились выступлением певца Димы Билана на концерте в Самаре в честь Дня города. В комментариях вылился весь гнев фанатов.
Газета.Ru вчера в 16:31
Гаджеты
Компания Apple представила новые iPhone
Компания Apple на презентации в Купертино представила iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.
РИА Новости 14:16
Экономика
Производство марихуаны сделало экс-главу НТВ Йордана миллиардером
Состояние владельца «Ренессанс Страхования», экс-гендиректора телеканала НТВ Бориса Йордана, достигло $1,2 млрд, пишет Forbes со ссылкой на собственные подсчеты.
РБК 09:14
Политика
Нетаньяху эвакуировали из-за срабатывания системы воздушной тревоги
Отмечается, что Нетаньяху выступал на сцене в городе Ашдод. Во время встречи раздался сигнал сирены.
Газета.Ru 15:12
Происшествия
Депутата избили в центре Москвы
Депутат совета по Муниципальному округу Мещанский Александр Закускин был избит в центре Москвы.
Газета.Ru 14:40
Общество
В ставке Гитлера на Украине обнаружили тайное убежище
В ставке Адольфа Гитлера "Вервольф" под Винницей археологи обнаружили подземное четырёхэтажное здание.
Life.ru 13:33
Политика
Путин предложил три кандидатуры на пост главы Крыма
Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госсовета Крыма три кандидатуры на пост главы республики.
РБК 05:50
Политика
Нетаньяху намерен аннексировать Иорданскую долину
Израиль аннексирует Западный берег реки Иордан. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, сообщает Reuters.
Газета.Ru 11:53
Политика
Росгвардия предложила запретить прессе раскрывать сведения о ее бойцах
Росгвардия предложила обязать журналистов, работающих на митингах, носить опознавательные жилеты, а также запретить им разглашать сведения о росгвардейцах и их семьях.
РБК 12:26
Авто
Koenigsegg Jesko составит конкуренцию новому Chiron
Шведская компания Koenigsegg поздравила Bugatti с недавним установлением рекорда максимальной скорости на гиперкаре Chiron новейшей версии, который сумел разогнаться до 490 км/ч.
CarsWeek.ru 08:01
Технологии
Разработчик оборудования объяснил сбой в онлайн-голосовании в Москве
По данным компании, система онлайн-голосования не была настроена на использование резервного контура при отказе основного, хотя в распоряжении московского департамента информационных технологий (ДИТ) имелись нужные оборудование и ПО.
Ведомости 09:08
Политика
«Газпром» изучает последствия решения суда ЕС по газопроводу Opal
Российская компания "Газпром" изучает юридические и коммерческие последствия отмены Европейским судом юстиций права компании использовать полную мощность газопровода Opal, сообщает ФАН.
Газета.Ru 14:30
Шоу-бизнес
Заворотнюк сделала пост в соцсетях после слухов о раке мозга
Напомним, в последнее время СМИ и поклонники актрисы обсуждают слухи о болезни Заворотнюк: якобы после рождения ребёнка у неё обнаружена злокачественная опухоль.
Московский Комсомолец 01:58
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 03:27
Футбол
Сборная России сыграла вничью с командой Болгарии
Молодежная сборная России сыграла вничью с командой Бельгии в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2021 года.
Газета.Ru 15:22
Футбол
Буффон зарабатывает практически меньше всех в «Ювентусе»
41-летний голкипер получает 1,5 миллиона евро в год. Меньше него зарабатывает только третий голкипер Карло Пинсольо (300 тысяч евро).
Soccer.ru 12:21
Спорт
Ласицкене проиграла Левченко. Это был последний старт перед ЧМ
Спорт-Экспресс 15:20
Политика
Путин уволил 30 генералов и полковников
В России около 30 генералов и полковников лишатся своих должностей.
URA.Ru вчера в 16:01
Происшествия
Источник рассказал, почему жительница Камчатки утопила своих детей
РИА Новости вчера в 23:10
Политика
Путин поздравил Хаджимбу с перевыборами на пост президента Абхазии
Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Абхазии Раулю Хаджимбе, который смог переизбраться на новый срок.
REGNUM 09:56
Политика
В США увидели «руку Кремля» в убийстве гражданина Грузии в Берлине
За громким убийством гражданина Грузии в Берлине якобы могут стоять российские власти, утверждает издание The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного представителя американских властей.
Взгляд.ру 14:17
Армия и оружие
Российский флот получит в 2020 году четыре атомных подводных лодки
В свою очередь заместитель министра обороны Алексей Криворучко пояснил, что в 2020 году "Севмаш" должен предать военному ведомству две многоцелевые атомные подлодки проекта 885М "Казань" и "Новосибирск", стратегический подводный ракетоносец проекта 955А "Князь Олег" и атомную подводную лодку специального назначения "Белгород".
Труд 06:51
Наука
Семенная жидкость ослепила пчелиных цариц
Оказалось, что под действием семенной жидкости царицы начинают хуже реагировать на свет и, как следствие, с трудом попадают домой в улей.
N+1 12:30
Шоу-бизнес
СКР считает, что Элину Быстрицкую могли заморить голодом
Напомним, за неделю до смерти 91-летнюю Элину Быстрицкую госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.
RuNews24.ru 11:06
Гаджеты
В Китае стартовали продажи смарт-телевизора Redmi TV
Стоит отметить, что Redmi TV доступен в одной конфигурации с 70-дюймовый 4К дисплеем.
Astera 06:25