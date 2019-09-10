Политика

BFM.ruBFM.ruПутин уволил Карасина с должности замглавы МИД России

Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении Григория Карасина от должности заместителя министра иностранных дел РФ. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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с чего всё началось
О том, что указ об увольнении Григория Карасина уже подписан, сообщили два источника “Ъ”. Позднее документ
 был опубликован на официальном портале правовой информации.
Коммерсантъ07:36

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Владимир Путин подписал указ об отставке Григория Карасина

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Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 12:53, Вашингтон
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