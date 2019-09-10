Политика
BFM.ruПутин уволил Карасина с должности замглавы МИД России
Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении Григория Карасина от должности заместителя министра иностранных дел РФ. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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с чего всё началось
О том, что указ об увольнении Григория Карасина уже подписан, сообщили два источника “Ъ”. Позднее документ был опубликован на официальном портале правовой информации.Коммерсантъ07:36
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МИД сообщил о ходе работ над ответом на ракетные испытания США
Межведомственная работа над зеркальными мерами в отношении США после испытания Пентагоном ракеты средней дальности находится на «продвинутой стадии».
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Врач-педиатр, ведущий научный сотрудник «НМИЦ Здоровья детей» Минздрава России Ольга Лукоянова рассказала, почему у детей до трёх лет появляется лишний вес.
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Госдеп разрешил семье Бута два дополнительных свидания
Госдепартамент США разрешил семье находящегося в американской тюрьме россиянина Виктора Бута два дополнительных свидания в неделю.
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Агент Жонатаса подтвердил информацию об интересе российских клубов
Джейрон Фелисиану, агент бывшего форварда «Рубина» Жонатаса, прокомментировал информацию об интересе со стороны российских клубов.
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Политика
СNN узнал о негативном отношении Трампа к шпионам США
Президент США Дональд Трамп неоднократно в частных беседах заявлял, что выступает против использования разведывательной информации от секретных источников, в частности от шпионов за рубежом, которые передают американским властям очень важную информацию о «враждебных странах», передает телеканал CNN со ссылкой на ряд высокопоставленных чиновников, которые работали с Трампом.
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Политика
Украина, КНР и ЕС: Миллер рассказал Путину о больших планах «Газпрома»
Миллер отметил, что Европа готовится к возможному прекращению транзита российского газа через Украину: в хранилища Старого Света планируют закачать вдвое больше газа, чем в 2018 году – не менее 11,4 млрд кубометров.
RuNews24.ru вчера в 09:28
Происшествия
В Геленджике загорелся центральный рынок
Обновлено в 10:48 Торговые палатки загорелись на площади порядка 300 квадратных метров на центральном рынке в Геленджике Краснодарского края, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
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Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона
Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона.
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Происшествия
В Нижегородской области загорелся ангар с ГСМ
Ангар для хранения горюче-смазочных материалов загорелся в Богородском районе Нижегородской области.
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Дима Билан признался, что был пьян на концерте в Самаре
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Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 03:27
Технологии
Разработчик оборудования объяснил сбой в онлайн-голосовании в Москве
По данным компании, система онлайн-голосования не была настроена на использование резервного контура при отказе основного, хотя в распоряжении московского департамента информационных технологий (ДИТ) имелись нужные оборудование и ПО.
Ведомости 09:08
Политика
Нетаньяху намерен аннексировать Иорданскую долину
Израиль аннексирует Западный берег реки Иордан. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, сообщает Reuters.
Газета.Ru 11:53
Происшествия
Совершивший попытку самосожжения в Ижевске ученый умер в больнице
Заслуженный деятель науки Удмуртии Альберт Разин, совершивший попытку самосожжения во время пикета у здания Госсовета Удмуртии, скончался в больнице.
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Тимур Бекмамбетов снимет screenlife-хоррор о воскрешении мертвых
Напомним, что хоррор «Убрать из друзей» стал первым screenlife-проектом компании Бекмамбетова «Bazelevs».
TV BRICS 10:32
Политика
В Улан-Удэ проходит стихийный митинг
Эхо Москвы вчера в 14:30
Политика
США ввели санкции против двух сотрудников СК России
США вводят санкции в отношении двух руководящих сотрудников Следственного комитета России в Сургуте.
RT на русском 11:11
Гаджеты
В сеть утекли российские цены нового смартфона Motorola с необычной камерой и процессором Samsung
Ferra 11:10
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Грузии посоветовали вступать в НАТО без Абхазии и Южной Осетии
В ближайшее время в Госдуме будет создана рабочая группа, которая внимательно изучит вопрос о признании геноцида южных осетин в 1920 году.
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В Госдуме предложили установить новый выходной для православных
Авторы законопроекта считают, что "установление нового праздничного дня Светлого пасхального понедельника" будет данью уважения к историческим традициям православного общества страны.
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Евросоюз намерен создать новую военно-космическую структуру для оказания помощи странам в развитии и развертывании вооруженных сил, в том числе финансовой.
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Экономика
В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
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Рамос считает, что Ван Дейк должен получить «Золотой мяч»
Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос считает, что защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк заслуживает «Золотой мяч».
Bookmaker-ratings.ru 12:17
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Володин поручил проверить деятельность Навального и Соболь
Госдума проверит деятельность оппозиционеров Алексея Навального и Любови Соболь.
Российская газета 08:27
Происшествия
Михаэля Шумахера тайно перевезли в больницу Парижа
Российская газета вчера в 16:10