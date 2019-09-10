с чего всё началось

Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении Григория Карасина от должности заместителя министра иностранных дел РФ. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Армия и оружие МИД сообщил о ходе работ над ответом на ракетные испытания США Межведомственная работа над зеркальными мерами в отношении США после испытания Пентагоном ракеты средней дальности находится на «продвинутой стадии».

Здоровье Врач рассказал о причине избыточного веса у детей Врач-педиатр, ведущий научный сотрудник «НМИЦ Здоровья детей» Минздрава России Ольга Лукоянова рассказала, почему у детей до трёх лет появляется лишний вес.

Политика Госдеп разрешил семье Бута два дополнительных свидания Госдепартамент США разрешил семье находящегося в американской тюрьме россиянина Виктора Бута два дополнительных свидания в неделю.

Футбол Агент Жонатаса подтвердил информацию об интересе российских клубов Джейрон Фелисиану, агент бывшего форварда «Рубина» Жонатаса, прокомментировал информацию об интересе со стороны российских клубов.

Политика СNN узнал о негативном отношении Трампа к шпионам США Президент США Дональд Трамп неоднократно в частных беседах заявлял, что выступает против использования разведывательной информации от секретных источников, в частности от шпионов за рубежом, которые передают американским властям очень важную информацию о «враждебных странах», передает телеканал CNN со ссылкой на ряд высокопоставленных чиновников, которые работали с Трампом.

Политика Украина, КНР и ЕС: Миллер рассказал Путину о больших планах «Газпрома» Миллер отметил, что Европа готовится к возможному прекращению транзита российского газа через Украину: в хранилища Старого Света планируют закачать вдвое больше газа, чем в 2018 году – не менее 11,4 млрд кубометров.

Происшествия В Геленджике загорелся центральный рынок Обновлено в 10:48 Торговые палатки загорелись на площади порядка 300 квадратных метров на центральном рынке в Геленджике Краснодарского края, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Политика Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона.

Происшествия В Нижегородской области загорелся ангар с ГСМ Ангар для хранения горюче-смазочных материалов загорелся в Богородском районе Нижегородской области.

Финансы У России не осталось чистого госдолга Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Технологии Разработчик оборудования объяснил сбой в онлайн-голосовании в Москве По данным компании, система онлайн-голосования не была настроена на использование резервного контура при отказе основного, хотя в распоряжении московского департамента информационных технологий (ДИТ) имелись нужные оборудование и ПО.

Политика Нетаньяху намерен аннексировать Иорданскую долину Израиль аннексирует Западный берег реки Иордан. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, сообщает Reuters.

Происшествия Совершивший попытку самосожжения в Ижевске ученый умер в больнице Заслуженный деятель науки Удмуртии Альберт Разин, совершивший попытку самосожжения во время пикета у здания Госсовета Удмуртии, скончался в больнице.

Политика США ввели санкции против двух сотрудников СК России США вводят санкции в отношении двух руководящих сотрудников Следственного комитета России в Сургуте.

Политика Грузии посоветовали вступать в НАТО без Абхазии и Южной Осетии В ближайшее время в Госдуме будет создана рабочая группа, которая внимательно изучит вопрос о признании геноцида южных осетин в 1920 году.

Общество В Госдуме предложили установить новый выходной для православных Авторы законопроекта считают, что "установление нового праздничного дня Светлого пасхального понедельника" будет данью уважения к историческим традициям православного общества страны.

Армия и оружие Евросоюз создаст военно-космическую структуру Евросоюз намерен создать новую военно-космическую структуру для оказания помощи странам в развитии и развертывании вооруженных сил, в том числе финансовой.

Экономика В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.