Политика

BFM.ruBFM.ruПутин уволил Карасина с должности замглавы МИД России

Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении Григория Карасина от должности заместителя министра иностранных дел РФ. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Владимир Путин подписал указ об отставке Григория Карасина

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РБК10:47
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Президент США Дональд Трамп заявил, что уволил советника по национальной безопасности Джона Болтона.
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Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс предложил украинскому режиссеру Олегу Сенцову, осужденному в России за терроризм, вернуться в Крым не на танках, а в автозаке.
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Запуск японского космического грузовика к МКС отменен из-за пожара

В Японии отменили запуск космического грузовика к МКС из-за пожара около стартовой площадки.
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Украинские моряки, которые вернулись домой в рамках обмена заключенными, собрали деньги для Константина Котова

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Семья Олега Смоленкова, которого СМИ назвали шпионом США, в спешке удалилась из своего дома в городе Стаффорд, штате Виргиния при виде журналиста издания The Daily Beast.
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Госдума проверит деятельность оппозиционеров Алексея Навального и Любови Соболь.
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ЦБ предложил расширить свой контроль за долгами населения

Банк России предложил наделить его новыми полномочиями по контролю за долгами населения, в частности, возможностью вводить прямые ограничения на выдачу займов.
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Взрыв в Кабуле прогремел у посольства США

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