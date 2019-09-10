Политика

BFM.ruBFM.ruПутин уволил Карасина с должности замглавы МИД России

Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении Григория Карасина от должности заместителя министра иностранных дел РФ. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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с чего всё началось
О том, что указ об увольнении Григория Карасина уже подписан, сообщили два источника “Ъ”. Позднее документ
 был опубликован на официальном портале правовой информации.
Коммерсантъ07:36

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Владимир Путин подписал указ об отставке Григория Карасина

Коммерсантъ07:36

Евгений Иванов сменил Григория Карасина на посту статс-секретаря - замглавы МИД России

ТАСС10:02

Путин уволил Карасина с должности замглавы МИД

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Евгений Иванов сменил Григория Карасина на посту статс-секретаря МИДа

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Lenta.ru08:24

Путин передал полномочия Карасина другому замглавы МИДа

РБК10:47

Путин освободил Карасина от должности замглавы МИД России

RT на русском10:15
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Общество

В Москве женщин начнут обучать профессии машиниста метро

Женщин начнут обучать профессии машиниста метро в Москве в марте 2020 года, к январю 2021 года они уже смогут управлять поездами, рассказал журналистам глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.
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Сарри вернулся к работе с «Ювентусом» после выздоровления от пневмонии

Как сообщает Tuttosport, менеджер туринского «Ювентуса» Маурисио Сарри прошел курс лечения от пневмонии.
LiveSport.ru 10:19
Армия и оружие

МИД сообщил о ходе работ над ответом на ракетные испытания США

Межведомственная работа над зеркальными мерами в отношении США после испытания Пентагоном ракеты средней дальности находится на «продвинутой стадии».
РБК 10:59
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РИА Новости 07:18
Политика

США ввели санкции против двух сотрудников СК России

США вводят санкции в отношении двух руководящих сотрудников Следственного комитета России в Сургуте.
RT на русском 11:11
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Новый Land Rover Defender полностью рассекречен

Трехдверный Land Rover Defender 90 имеет базу 2587 мм (102 дюйма), а пятидверный Defender 110 располагает 3022 мм между осями (119 дюймов).
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У России не осталось чистого госдолга

Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 03:27
Политика

Песков подтвердил, что возможный агент США работал в Кремле

Олег Смоленков, которого источник «Коммерсанта» назвал агентом США в России, работал в администрации президента, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Авто

Японский бренд Toyota объявил о распродажах в дилерских центрах России

Car.ru 07:05
Общество

Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре

Газета.Ru вчера в 15:17
Политика

Опубликовано фото роскошного дома «шпиона» Смоленкова в США

Взгляд.ру 10:32
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Напомним, в последнее время СМИ и поклонники актрисы обсуждают слухи о болезни Заворотнюк: якобы после рождения ребёнка у неё обнаружена злокачественная опухоль.
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RT на русском 11:15
Политика

Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма

Lenta.ru 06:05
Политика

Путин поздравил Хаджимбу с перевыборами на пост президента Абхазии

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Абхазии Раулю Хаджимбе, который смог переизбраться на новый срок.
REGNUM 09:56
Политика

В Крыму оценили идею Сенцова вернуться на полуостров на танке

Заявление переданного Украине в рамках обмена заключенными режиссера Олега Сенцова о возвращении в Крым «только на танке» говорит о нем, как о нездоровом человеке, который действует вне нравственности и права.
Известия 09:22
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Суд ЕС ограничил права «Газпрома» по газопроводу OPAL

Отмечается, что суд ЕС отменил решение Еврокомиссии, дающее российскому концерну «Газпром» право использовать газопровод OPAL на 100%.
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Происшествия

Экс-владельцев Промсвязьбанка объявили в международный розыск

Экс-владельцы Промсвязьбанка Алексей и Дмитрий Ананьевы, обвиняемые в растрате, объявлены в международный розыск.
Известия 10:32
Общество

Госдума одобрила проект о штрафах за нарушения хранения личных данных

Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за нарушения операторами требований хранения персональных данных в России.
RT на русском 08:00
Политика

100 депутатов Украины вызваны на допрос по делу Порошенко

Депутатов Верховной рады Украины были вызваны на допрос Украинским Государственным бюро расследований (ГБР) по уголовному делу экс-президента страны Петра Порошенко.
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Девушка приняла злокачественную опухоль за беременность

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Суд решил удовлетворить претензию истца в полном объеме — им придется компенсировать 1,2 млн руб. Ответчиками по иску выступали политики Алексей Навальный, Любовь Соболь, Георгий Албуров, Владимир Милов, Олег Степанов, Ивану Жданов, Юлия Галямина, Александр Соловьев и Илья Яшин, но после рассмотрения доказательств Албурова из числа ответчиков исключили.
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Общество

Побивший рекорд по дизлайкам клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube

Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню «Москва», собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, удалён с видеохостингового сайта.
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Совершивший попытку самосожжения в Ижевске ученый умер в больнице

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Найдено место происхождения всех комет Солнечной системы

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Киев хочет похвастаться перед НАТО новой Стратегией нацбезопасности

Дмитрий Кулеба, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, пообещал представителям НАТО, что Киев презентует проект новой Стратегии нацбезопасности.
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Путин предложил использовать искусственный интеллект в госуправлении

Президент России Владимир Путин предложил председателю правления Сбербанка Герману Грефу использовать наработки банка в сфере искусственного интеллекта в государственном управлении.
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Минздрав настаивает на приравнивании вейпов и кальянов к сигаретам

На вейпы, электронные сигареты и кальяны в России все-таки могут распространить антитабачные ограничения.
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«ПСЖ» решил продать Неймара в зимнее трансферное окно

Спортивный директор ПСЖ Леонардо хочет избавиться от Неймара.
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