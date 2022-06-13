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Путин уволил Поклонскую с должности замглавы Россотрудничества

Наталья Поклонская освобождена от должности заместителя руководителя Россотрудничества, соответствующий указ
, подписанный президентом Владимиром Путиным, размещен на портале правовой информации.
РБК
Наталья Поклонская была назначена на должность заместителя руководителя Россотрудничества в феврале текущего года.
ТК Звезда
В октября 2021 года Путин подписал указ о назначении Поклонской на пост посла РФ в Кабо-Верде, однако затем в МИД РФ заявили, что отъезд Поклонской в Кабо-Верде не состоится по личным обстоятельствам.
Известия
Поклонская в ответ на заявление начальника написала в телеграм-канале, что, «может быть, кто-то видит по-другому и смог разглядеть что-то хорошее и светлое» в событиях на Украине.
RTVI

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