РБКПутин уволил Поклонскую с должности замглавы РоссотрудничестваНаталья Поклонская освобождена от должности заместителя руководителя Россотрудничества, соответствующий указ, подписанный президентом Владимиром Путиным, размещен на портале правовой информации.РБКНаталья Поклонская была назначена на должность заместителя руководителя Россотрудничества в феврале текущего года.ТК ЗвездаВ октября 2021 года Путин подписал указ о назначении Поклонской на пост посла РФ в Кабо-Верде, однако затем в МИД РФ заявили, что отъезд Поклонской в Кабо-Верде не состоится по личным обстоятельствам.ИзвестияПоклонская в ответ на заявление начальника написала в телеграм-канале, что, «может быть, кто-то видит по-другому и смог разглядеть что-то хорошее и светлое» в событиях на Украине.RTVIЧитать далееСвернутьРБКРБКTVCenter.RUDP.RUФАНZAB.RUФорпост Северо-ЗападРЕН ТВЯрновостиPravda.RuVesiskitim.ruГЛАС.RULife.ruИА КрыминформПрофильОбщественная служба новостейCT newsТК ЗвездаПодробнее о событииНаталью Поклонскую освободили от должности замглавы РоссотрудничестваМосковский Комсомолец05:50Поклонская сообщила о переходе на другую работуРБК04:03Путин уволил Поклонскую с должности замглавы РоссотрудничестваБИЗНЕС Online03:24Поклонская освобождена от должности замглавы РоссотрудничестваИнтерфакс03:21Путин освободил Поклонскую от должности замруководителя РоссотрудничестваТАСС03:15Путин подписал указ об освобождении Поклонской с должности замглавы РоссотрудничестваРИА Новости03:39Чем известна Наталья ПоклонскаяКоммерсантъ05:00Показать ещёОценить2,8KПоделиться