Президент России Владимир Путин освободил Владислава Суркова от должности своего помощника. Указ опубликован на сайте Кремля.

Экономика «Газпром» разместил евробонды на $2 млрд «18 февраля "Газпром" разместил еврооблигации в долларах США объемом 2 млрд долларов на срок 10 лет со ставкой купона 3,25% годовых», — отметил Шулаков.

Политика Песков прокомментировал отставку Суркова Владислав Сурков был освобождён от должности помощника президента России по собственному желанию.

Общество Телеведущий Дмитрий Шепелев покинул Первый канал Телеведущий Дмитрий Шепелев, который с 2017 года вел на Первом канале ток-шоу «На самом деле», объявил о своем уходе.

Армия и оружие В Кремле оценили возможную военную операцию Турции в Идлибе Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал худшим сценарием такое развитие событий, при котором турецкий лидер Тайип Эрдоган пойдет на военную операцию на территории Сирии в отношении правительственных сирийских вооруженных сил.

Экономика Цены на квартиры в новостройках установили новый рекорд По данным исследования федерального портала "Мир квартир", с 2014 по 2019 год средняя стоимость квартир в новых домах в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Сочи и Перми увеличилась на 38,6% — до 107,3 тыс. рублей за 1 кв. м. Таким образом в России установились самые высокие цены на квартиры в новостройках за последние шесть лет.

Общество Путин почтит память Собчака в Петербурге Президент возложит цветы к памятнику Собчака на Васильевском острове, а затем посетит концерт памяти экс-мэра в Большом зале Филармонии имени Дмитрия Шостаковича.

Футбол Марадоне во время матча помощники принесли неизвестное вещество Легендарный аргентинский футболист, а в настоящее время главный тренер клуба «Химнасия и Эсгрима» Диего Марадона попал под прицел телекамер, когда ассистент принёс ему неизвестное вещество.

Экономика Правительство отказалось от введения налога на попутный нефтяной газ Борисов отказался поддержать идею Минфина ввести налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для попутного нефтяного газа, которая в прошлом году вызвала резкую критику в отрасли.

Политика Песков рассказал о реакции на решение суда Гааги по делу ЮКОСа Решение Гаагского суда, согласно которому Россия должна выплатить $50 млрд бывшим акционерам нефтяной компании ЮКОС, в настоящий момент изучается Министерством юстиции РФ, сообщил 19 февраля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Спорт Тренер Большунова: норвежец спровоцировал его падение Тренер российского лыжника Александра Большунова Юрий Бородавко дал комментарии по инциденту в спринтерской гонке свободным стилем в рамках многодневки "Ски Тур", сообщает Sport24.