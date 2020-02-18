Политика
РосбалтСурков уволен с должности помощника президента
Президент России Владимир Путин освободил Владислава Суркова от должности своего помощника. Указ опубликован на сайте Кремля.
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Экономика
«Газпром» разместил евробонды на $2 млрд
«18 февраля "Газпром" разместил еврооблигации в долларах США объемом 2 млрд долларов на срок 10 лет со ставкой купона 3,25% годовых», — отметил Шулаков.
Экономика
Цена палладия впервые превысила $2,9 тыс. за унцию
Цена палладия на спотовом рынке впервые в истории превысила $2,9 тыс. за унцию, свидетельствуют данные торговых площадок.
Шоу-бизнес
Певица Бритни Спирс травмировала ногу
Американская певица и танцовщица Бритни Спирс травмировала ногу.
Политика
Песков прокомментировал отставку Суркова
Владислав Сурков был освобождён от должности помощника президента России по собственному желанию.
Общество
Телеведущий Дмитрий Шепелев покинул Первый канал
Телеведущий Дмитрий Шепелев, который с 2017 года вел на Первом канале ток-шоу «На самом деле», объявил о своем уходе.
Шоу-бизнес
Алсу призналась, что покупала голоса для дочери на шоу
Впоследствии оператор зафиксировал накрутку голосов и отменил результаты финала.
Армия и оружие
В Кремле оценили возможную военную операцию Турции в Идлибе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал худшим сценарием такое развитие событий, при котором турецкий лидер Тайип Эрдоган пойдет на военную операцию на территории Сирии в отношении правительственных сирийских вооруженных сил.
Экономика
Цены на квартиры в новостройках установили новый рекорд
По данным исследования федерального портала "Мир квартир", с 2014 по 2019 год средняя стоимость квартир в новых домах в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Сочи и Перми увеличилась на 38,6% — до 107,3 тыс. рублей за 1 кв. м. Таким образом в России установились самые высокие цены на квартиры в новостройках за последние шесть лет.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова родила долгожданного сына
Супруга репера Джигана (Денис Александрович Устименко-Ванштейн) Оксана Самойлова накануне родила сына.
Хоккей
Овечкин силовым приемом опрокинул соперника через борт
Общество
Путин почтит память Собчака в Петербурге
Президент возложит цветы к памятнику Собчака на Васильевском острове, а затем посетит концерт памяти экс-мэра в Большом зале Филармонии имени Дмитрия Шостаковича.
Политика
Пекин прокомментировал ограничения на въезд граждан КНР в Россию
Российская Федерация заранее предупреждала китайские власти о намерении ввести временный запрет на въезд граждан КНР.
Политика
Жительница Донецка накричала на Зеленского и назвала его предателем
Жительница Донецка накричала на президента Украины Владимира Зеленского и назвала его предателем.
Биатлон
Олимпийская чемпионка: в сборной России происходит какая-то ерунда
Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева высказалась о происходящем в женской сборной России по биатлону, передает RT.
Футбол
«Ливерпуль» проиграл «Атлетико» в матче плей-офф Лиги чемпионов
Общество
Атомный ледокол «Арктика» могут сдать с неисправным двигателем
Атомный ледокол "Арктика" может быть сдан в эксплуатацию со сломанным двигателем в связи с невозможностью его восстановления.
Футбол
Марадоне во время матча помощники принесли неизвестное вещество
Легендарный аргентинский футболист, а в настоящее время главный тренер клуба «Химнасия и Эсгрима» Диего Марадона попал под прицел телекамер, когда ассистент принёс ему неизвестное вещество.
Происшествия
В Красноярском крае в один день покончили с собой два полицейских
В Красноярском крае двое сотрудников полиции 17 февраля покончили с собой.
Экономика
Правительство отказалось от введения налога на попутный нефтяной газ
Борисов отказался поддержать идею Минфина ввести налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для попутного нефтяного газа, которая в прошлом году вызвала резкую критику в отрасли.
Политика
Песков рассказал о реакции на решение суда Гааги по делу ЮКОСа
Решение Гаагского суда, согласно которому Россия должна выплатить $50 млрд бывшим акционерам нефтяной компании ЮКОС, в настоящий момент изучается Министерством юстиции РФ, сообщил 19 февраля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Спорт
Тренер Большунова: норвежец спровоцировал его падение
Тренер российского лыжника Александра Большунова Юрий Бородавко дал комментарии по инциденту в спринтерской гонке свободным стилем в рамках многодневки "Ски Тур", сообщает Sport24.
Происшествия
Главврача в Петербурге уволили после побега пациентов из карантина
На прошлой неделе из больницы сбежали четверо пациентов, которые находились на карантине после возвращения из Китая.
Происшествия
Две россиянки покинули лайнер Diamond Princess в Японии
Общество
В США арестовали мексиканца по обвинению в работе на Россию
В Майами арестовали мексиканца Эктора Алехандро Кабреру Фуэнтеса по обвинению в том, что он незаконно работал на Россию на территории США, сообщает в среду NBC News со ссылкой на Минюст США.
Футбол
Холанд в матче с «ПСЖ» чуть не побил мировой рекорд в беге
Норвежский нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд едва не побил мировой рекорд в беге в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "ПСЖ".
Шоу-бизнес
Модель Оксана Воеводина была не единственной женой экс-короля Малайзии
«Мисс Москва - 2015» Оксана Воеводина намерена через суд заставить экс-короля Малайзии платить алименты их сыну Леону.
Армия и оружие
Украинские военные сообщили о потерях на линии разграничения Донбасса
Украинские военные утверждают, что противник применяет миномёты, гранатомёты и крупнокалиберные пулемёты.
Экономика
В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающих пенсионеров
В Госдуму внесён законопроект о восстановлении с 2020 года индексации пенсий для работающих пенсионеров.
Гаджеты
Игровой сервис Google Stadia появится на 19 Android-смартфонах
Игровой сервис Google Stadia начнёт работать на многих смартфонах Samsung, Asus и Razer с 20 февраля.