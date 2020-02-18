Политика

РосбалтРосбалтСурков уволен с должности помощника президента

Президент России Владимир Путин освободил Владислава Суркова от должности своего помощника. Указ опубликован на сайте Кремля.
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«Коммерсантъ»: Владислав Сурков пока не договорился с Владимиром Путиным об условиях своей дальнейшей работы

Эхо Москвы02:30

Суркова освободили от должности помощника Путина

РИА Новостивчера в 17:13

Путин освободил Суркова от должности помощника президента РФ

Интерфаксвчера в 11:40

Опубликован указ об отставке Владислава Суркова

RT на русскомвчера в 13:15

Путин уволил Суркова с должности своего помощника

РБКвчера в 11:56

Владислав Сурков Владимиру Путину не помощник

Коммерсантъвчера в 17:53

Биография Владислава Суркова

ТАССвчера в 12:31
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«Газпром» разместил евробонды на $2 млрд

«18 февраля "Газпром" разместил еврооблигации в долларах США объемом 2 млрд долларов на срок 10 лет со ставкой купона 3,25% годовых», — отметил Шулаков.
Rambler News Service вчера в 15:03
Экономика

Цена палладия впервые превысила $2,9 тыс. за унцию

Цена палладия на спотовом рынке впервые в истории превысила $2,9 тыс. за унцию, свидетельствуют данные торговых площадок.
ТАСС 01:47
Шоу-бизнес

Певица Бритни Спирс травмировала ногу

Американская певица и танцовщица Бритни Спирс травмировала ногу.
Актуальные Новости вчера в 03:41
Политика

Песков прокомментировал отставку Суркова

Владислав Сурков был освобождён от должности помощника президента России по собственному желанию.
RT на русском 04:59
Общество

Телеведущий Дмитрий Шепелев покинул Первый канал

Телеведущий Дмитрий Шепелев, который с 2017 года вел на Первом канале ток-шоу «На самом деле», объявил о своем уходе.
Lenta.ru вчера в 10:29
Шоу-бизнес

Алсу призналась, что покупала голоса для дочери на шоу

Впоследствии оператор зафиксировал накрутку голосов и отменил результаты финала.
URA.Ru 05:04
Армия и оружие

В Кремле оценили возможную военную операцию Турции в Идлибе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал худшим сценарием такое развитие событий, при котором турецкий лидер Тайип Эрдоган пойдет на военную операцию на территории Сирии в отношении правительственных сирийских вооруженных сил.
Журналистская правда 05:10
Экономика

Цены на квартиры в новостройках установили новый рекорд

По данным исследования федерального портала "Мир квартир", с 2014 по 2019 год средняя стоимость квартир в новых домах в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Сочи и Перми увеличилась на 38,6% — до 107,3 тыс. рублей за 1 кв. м. Таким образом в России установились самые высокие цены на квартиры в новостройках за последние шесть лет.
Известия вчера в 18:49
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова родила долгожданного сына

Супруга репера Джигана (Денис Александрович Устименко-Ванштейн) Оксана Самойлова накануне родила сына.
Южный Федеральный 01:12
Хоккей

Овечкин силовым приемом опрокинул соперника через борт

Рамблер вчера в 02:27
Общество

Путин почтит память Собчака в Петербурге

Президент возложит цветы к памятнику Собчака на Васильевском острове, а затем посетит концерт памяти экс-мэра в Большом зале Филармонии имени Дмитрия Шостаковича.
РБК вчера в 09:06
Политика

Пекин прокомментировал ограничения на въезд граждан КНР в Россию

Российская Федерация заранее предупреждала китайские власти о намерении ввести временный запрет на въезд граждан КНР.
REGNUM 02:58
Политика

Жительница Донецка накричала на Зеленского и назвала его предателем

Жительница Донецка накричала на президента Украины Владимира Зеленского и назвала его предателем.
Lenta.ru 05:26
Биатлон

Олимпийская чемпионка: в сборной России происходит какая-то ерунда

Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева высказалась о происходящем в женской сборной России по биатлону, передает RT.
Газета.Ru 06:18
Футбол

«Ливерпуль» проиграл «Атлетико» в матче плей-офф Лиги чемпионов

Российская газета вчера в 17:05
Общество

Атомный ледокол «Арктика» могут сдать с неисправным двигателем

Атомный ледокол "Арктика" может быть сдан в эксплуатацию со сломанным двигателем в связи с невозможностью его восстановления.
Газета.Ru 05:50
Футбол

Марадоне во время матча помощники принесли неизвестное вещество

Легендарный аргентинский футболист, а в настоящее время главный тренер клуба «Химнасия и Эсгрима» Диего Марадона попал под прицел телекамер, когда ассистент принёс ему неизвестное вещество.
RT на русском 06:08
Происшествия

В Красноярском крае в один день покончили с собой два полицейских

В Красноярском крае двое сотрудников полиции 17 февраля покончили с собой.
Российская газета 03:30
Экономика

Правительство отказалось от введения налога на попутный нефтяной газ

Борисов отказался поддержать идею Минфина ввести налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для попутного нефтяного газа, которая в прошлом году вызвала резкую критику в отрасли.
РБК 01:01
Политика

Песков рассказал о реакции на решение суда Гааги по делу ЮКОСа

Решение Гаагского суда, согласно которому Россия должна выплатить $50 млрд бывшим акционерам нефтяной компании ЮКОС, в настоящий момент изучается Министерством юстиции РФ, сообщил 19 февраля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Известия 05:21
Спорт

Тренер Большунова: норвежец спровоцировал его падение

Тренер российского лыжника Александра Большунова Юрий Бородавко дал комментарии по инциденту в спринтерской гонке свободным стилем в рамках многодневки "Ски Тур", сообщает Sport24.
Газета.Ru вчера в 13:41
Происшествия

Главврача в Петербурге уволили после побега пациентов из карантина

На прошлой неделе из больницы сбежали четверо пациентов, которые находились на карантине после возвращения из Китая.
РБК 05:59
Происшествия

Две россиянки покинули лайнер Diamond Princess в Японии

RT на русском вчера в 23:45
Общество

В США арестовали мексиканца по обвинению в работе на Россию

В Майами арестовали мексиканца Эктора Алехандро Кабреру Фуэнтеса по обвинению в том, что он незаконно работал на Россию на территории США, сообщает в среду NBC News со ссылкой на Минюст США.
Интерфакс 02:39
Футбол

Холанд в матче с «ПСЖ» чуть не побил мировой рекорд в беге

Норвежский нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд едва не побил мировой рекорд в беге в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "ПСЖ".
Газета.Ru 04:40
Шоу-бизнес

Модель Оксана Воеводина была не единственной женой экс-короля Малайзии

«Мисс Москва - 2015» Оксана Воеводина намерена через суд заставить экс-короля Малайзии платить алименты их сыну Леону.
Shraibikus News вчера в 11:04
Армия и оружие

Украинские военные сообщили о потерях на линии разграничения Донбасса

Украинские военные утверждают, что противник применяет миномёты, гранатомёты и крупнокалиберные пулемёты.
Говорит Москва вчера в 03:48
Экономика

В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающих пенсионеров

В Госдуму внесён законопроект о восстановлении с 2020 года индексации пенсий для работающих пенсионеров.
RT на русском вчера в 05:40
Армия и оружие

Ливийская армия уничтожила турецкое судно с оружием в порту Триполи

ТАСС вчера в 08:27
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Игровой сервис Google Stadia появится на 19 Android-смартфонах

Игровой сервис Google Stadia начнёт работать на многих смартфонах Samsung, Asus и Razer с 20 февраля.
The GEEK вчера в 16:53
Как работают Яндекс.Новости?
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