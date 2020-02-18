с чего всё началось

Президент России Владимир Путин освободил Владислава Суркова от должности своего помощника. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля. «Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе.

Путин уволил Суркова с должности своего помощника

Здоровье В Нижнем Тагиле открыли уникальный медицинский комплекс В ГКБ №4 Нижнего Тагила открылся кабинет компьютерной томографии и ангиографический комплекс стоимостью более 71 миллиона рублей.

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Шоу-бизнес У Джигана и Самойловой родился четвертый ребенок Самойлова опубликовала снимок, на котором был виден ее округлившийся живот. Джиган и Оксана в браке уже семь лет.

Политика США ввели санкции против подразделения «Роснефти» США внесли в список санкций по Венесуэле швейцарскую компанию Rosneft Trading SA и председателя ее совета директоров Дидье Касимиро, сообщил американский Минфин.

Происшествия Бывшего вице-премьера Чувашии осудили на 4,5 года колонии Бывший заместитель председателя кабинета министров Чувашии Владимир Аврелькин, обвиняемый в злоупотреблении полномочиями, осужден на 4,5 года колонии общего режима, сообщили РИА Новости в Ленинском районном суде Чебоксар.

Экономика Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.

Политика В Кремле прокомментировали публикацию по крушению MH17 Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию об отсутствии зенитно-ракетных комплексов «Бук» в районе крушения малайзийского рейса MH17 в Донбассе.

Общество Дмитрия Диброва срочно госпитализировали «Известия» утверждают, что Дмитрий Дибров экстренно госпитализирован. Его положили в больницу в Москве.

Общество Принят закон о бесплатном горячем питании школьников В рамках доработки документа по итогам Послания депутаты уточнили, что учащиеся начальных классов обеспечиваются бесплатным горячим питанием не менее одного раза в день - при этом в меню должны быть и горячее блюдо, и горячий напиток.