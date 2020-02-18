Политика
РБКПутин уволил Суркова с должности своего помощника
Президент России Владимир Путин освободил Владислава Суркова от должности своего помощника. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля. «Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе.
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с чего всё началось
«Освободить Суркова Владислава Юрьевича от должности помощника президента Российской Федерации», — говорится в документе, опубликованном пресс-службой Кремля.RT на русском11:38
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ФСБ задержала подростков, готовивших теракты в Крыму
В Керчи задержаны двое подростков, готовивших теракты в образовательных учреждениях города.
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В Нижнем Тагиле открыли уникальный медицинский комплекс
В ГКБ №4 Нижнего Тагила открылся кабинет компьютерной томографии и ангиографический комплекс стоимостью более 71 миллиона рублей.
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На круизном лайнере Diamond Princess коронавирусом COVID-19 заразился второй гражданин России.
Общество
На Украине запретили фильм с Зеленским
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В Кремле ответили на слова судьи КС о «незаконности» СССР
Высказывания судьи Конституционного суда РФ Константина Арановского, назвавшего СССР «незаконно созданным государством», правопреемницей «репрессивно-террористических деяний» которого Россия считаться не должна, является особым мнением.
Общество
В России выросло число нерегулярных потребителей наркотиков
В России растет число наркопотребителей, которые употребляют психоактивные вещества, но не постоянно.
Политика
Шойгу заявил, что США грабят нефтяные богатства в Сирии
В Риме прошли переговоры глав МИД и Минобороны РФ Сергея Лаврова и Сергея Шойгу с их итальянскими коллегами Луиджи Ди Майо и Лоренцо Гуэрини в формате "2+2".
Футбол
Кокорин забил гол в дебютном матче за «Сочи»
Нападающий Александр Кокорин, арендованный «Сочи» у «Зенита», забил гол в дебютном матче за свою новую команду.
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Национальный календарь прививок предлагается расширить и ввести в него дополнительные прививки от четырех инфекций.
Единоборства
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Общество
Воронежцев начнут штрафовать за неуплату парковки
Изменения позволят штрафовать автолюбителей, которые не оплачивают парковку в центре города.
Армия и оружие
Индия купила новые истребители за несколько миллиардов долларов
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Россия и Турция договорились продолжить переговоры о ситуации в Идлибе
Россия и Турция договорились продолжить переговоры о ситуации в Идлибе.
Футбол
«Уфа» обыграла швейцарский клуб в контрольном матче
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Назван состав сборной России на мужскую индивидуальную гонку ЧМ
Тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозёров назвал состав команды на индивидуальную гонку чемпионата мира в Антерсельве, сообщает ТАСС.
Гаджеты
Xiaomi и Huawei согласились ставить российские приложения
Представитель китайской компании заметил, что Xiaomi давно отработана практика предустановки приложений от локальных разработчиков.
Шоу-бизнес
У Джигана и Самойловой родился четвертый ребенок
Самойлова опубликовала снимок, на котором был виден ее округлившийся живот. Джиган и Оксана в браке уже семь лет.
Политика
США ввели санкции против подразделения «Роснефти»
США внесли в список санкций по Венесуэле швейцарскую компанию Rosneft Trading SA и председателя ее совета директоров Дидье Касимиро, сообщил американский Минфин.
Происшествия
Бывшего вице-премьера Чувашии осудили на 4,5 года колонии
Бывший заместитель председателя кабинета министров Чувашии Владимир Аврелькин, обвиняемый в злоупотреблении полномочиями, осужден на 4,5 года колонии общего режима, сообщили РИА Новости в Ленинском районном суде Чебоксар.
Общество
Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала
Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram объявил об уходе с Первого канала.
Экономика
Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию
В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
Политика
В Кремле прокомментировали публикацию по крушению MH17
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию об отсутствии зенитно-ракетных комплексов «Бук» в районе крушения малайзийского рейса MH17 в Донбассе.
Общество
Дмитрия Диброва срочно госпитализировали
«Известия» утверждают, что Дмитрий Дибров экстренно госпитализирован. Его положили в больницу в Москве.
Авто
Hyundai представила в России обновленный Solaris
Корейская компания Hyundai представила в Санкт-Петербурге обновленную версию седана Solaris для российского рынка.
Общество
Принят закон о бесплатном горячем питании школьников
В рамках доработки документа по итогам Послания депутаты уточнили, что учащиеся начальных классов обеспечиваются бесплатным горячим питанием не менее одного раза в день - при этом в меню должны быть и горячее блюдо, и горячий напиток.
Общество
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Американский миллиардер Джефф Безос, глава и основатель компании Amazon, объявил в понедельник о создании "Фонда Земли" для борьбы с климатическими изменениями.
Политика
Украинский самолет эвакуирует из Китая россиянина
Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Киев поможет перевезти граждан нескольких стран, в том числе России, из Китая из-за распространения нового типа коронавируса.
Шоу-бизнес
Стерлигов и Охлобыстин поспорили из-за слов протоиерея о женщинах
Актер Иван Охлобыстин осудил предпринимателя Германа Стерлигова за критику протоиерея Дмитрия Смирнова, неоднозначно высказавшегося о женщинах.