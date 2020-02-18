Политика

РБКРБКПутин уволил Суркова с должности своего помощника

Президент России Владимир Путин освободил Владислава Суркова от должности своего помощника. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля. «Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе.
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с чего всё началось
«Освободить Суркова Владислава Юрьевича от должности помощника президента Российской Федерации», — говорится в документе
, опубликованном пресс-службой Кремля.
RT на русском11:38

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Путин уволил Суркова с должности своего помощника

РБК11:56

Путин освободил Суркова от должности помощника президента РФ

Интерфакс11:40

Владислав Сурков Владимиру Путину не помощник

Коммерсантъ11:38

Путин освободил Суркова от должности помощника президента

РИА Новости11:39

Суркова освободили от должности помощника Президента

Эхо Москвы11:39

Путин освободил Суркова от должности помощника президента

RT на русском11:38

Путин уволил Суркова

Lenta.ru11:39
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Происшествия

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Lenta.ru 02:19
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В Риме прошли переговоры глав МИД и Минобороны РФ Сергея Лаврова и Сергея Шойгу с их итальянскими коллегами Луиджи Ди Майо и Лоренцо Гуэрини в формате "2+2".
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Sport24.ru вчера в 10:12
Здоровье

Минздрав РФ предлагает расширить национальный календарь прививок

Национальный календарь прививок предлагается расширить и ввести в него дополнительные прививки от четырех инфекций.
Будущее России. Национальные проекты вчера в 04:52
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Нурмагомедов останется в США до боя с Фергюсоном

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Общество

Воронежцев начнут штрафовать за неуплату парковки

Изменения позволят штрафовать автолюбителей, которые не оплачивают парковку в центре города.
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Индия купила новые истребители за несколько миллиардов долларов

Ореанда-Новости 11:42
Политика

Россия и Турция договорились продолжить переговоры о ситуации в Идлибе

Россия и Турция договорились продолжить переговоры о ситуации в Идлибе.
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Футбол

«Уфа» обыграла швейцарский клуб в контрольном матче

«Уфа» в контрольном матче обыграла швейцарский клуб «Рапперсвиль» со счётом 2:1. Встреча состоялась в испанском городе Бенидорм, в котором российский клуб проводит учебно-тренировочный сбор.
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Тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозёров назвал состав команды на индивидуальную гонку чемпионата мира в Антерсельве, сообщает ТАСС.
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Вести.Ru 11:23
Политика

США ввели санкции против подразделения «Роснефти»

США внесли в список санкций по Венесуэле швейцарскую компанию Rosneft Trading SA и председателя ее совета директоров Дидье Касимиро, сообщил американский Минфин.
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Происшествия

Бывшего вице-премьера Чувашии осудили на 4,5 года колонии

Бывший заместитель председателя кабинета министров Чувашии Владимир Аврелькин, обвиняемый в злоупотреблении полномочиями, осужден на 4,5 года колонии общего режима, сообщили РИА Новости в Ленинском районном суде Чебоксар.
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Общество

Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала

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Газета.Ru 10:56
Экономика

Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию

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Политика

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию об отсутствии зенитно-ракетных комплексов «Бук» в районе крушения малайзийского рейса MH17 в Донбассе.
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В Псковской области школьник ударил учительницу по лицу во время урока

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Общество

Дмитрия Диброва срочно госпитализировали

«Известия» утверждают, что Дмитрий Дибров экстренно госпитализирован. Его положили в больницу в Москве.
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Корейская компания Hyundai представила в Санкт-Петербурге обновленную версию седана Solaris для российского рынка.
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Принят закон о бесплатном горячем питании школьников

В рамках доработки документа по итогам Послания депутаты уточнили, что учащиеся начальных классов обеспечиваются бесплатным горячим питанием не менее одного раза в день - при этом в меню должны быть и горячее блюдо, и горячий напиток.
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Общество

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Американский миллиардер Джефф Безос, глава и основатель компании Amazon, объявил в понедельник о создании "Фонда Земли" для борьбы с климатическими изменениями.
ТАСС вчера в 15:26
Политика

Украинский самолет эвакуирует из Китая россиянина

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Стерлигов и Охлобыстин поспорили из-за слов протоиерея о женщинах

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РИА Новости 10:14
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