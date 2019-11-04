Политика

РБКРБКПутин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС

Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности нескольких высокопоставленных сотрудников Следственного комитета России, МВД и МЧС. Соответствующий документ опубликован на сайте интернет-портала правовой информации.
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Президент России Владимир Путин освободил от должности более десяти руководителей СКР, МЧС и МВД, соответствующий указ
 опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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