Политика
ИзвестияПутин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС
Президент России Владимир Путин в понедельник, 4 ноября, подписал указы об увольнении 11 генералов силовых ведомств. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Всего от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — Следственного комитета.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин освободил от должности более десяти руководителей СКР, МЧС и МВД, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Коммерсантъ12:37
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В Чили зафиксировано землетрясение магнитудой 6,0
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Самые комфортные условия для покупки жилья в ипотеку сложились в Уральском федеральном округе.
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Армия и оружие
В Турции нейтрализовали самого разыскиваемого террориста
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Убитого в Москве главу центра «Э» по Ингушетии похоронили
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Происшествия
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Вступил в силу приговор Южно-Сахалинского городского суда в отношении трех ранее судимых жителей города по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, группой лиц, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
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Ким Кардашьян начала усиленно заниматься спортом со своим личным тренером Мелиссой Алкантара, потому что, по ее словам, она очень хочет сбросить несколько килограммов.
Финансы
Минфин оценил рост доходов бюджета от повышения НДС
Минфин провел факторный анализ ожидаемых поступлений от НДС, выделив эффекты расширения налоговой базы в результате роста номинального ВВП, усиления администрирования этого налога Федеральной налоговой службой (ФНС) и повышения ставки на 2 п.п.
Политика
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Пилот команды «Формулы-1» Racing Point Серхио Перес прокомментировал столкновение с гонщиком Toro Rosso Даниилом Квятом, в результате которого россиянин был оштрафован и лишился набранного очка.
Армия и оружие
США назвали самое работающее оружие России
Лайк уверен, что вследствие этого подобные упражнения не способны имитировать складывающуюся в реальных боевых условиях ситуацию, и, как следствие, означают неготовность Соединенных Штатов к аналогичному противодействию России и Китая.
Хоккей
2 очка Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Калгари»
Экономика
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Политика
В СФ оценили мирные планы меджлиса по возвращению Крыма Украине
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Происшествия
В петербургском роддоме упал лифт с двумя рабочими
Грузовой лифт с двумя рабочими упал в роддоме в Санкт-Петербурге, сообщило городское ГУ МЧС.
Политика
Столтенберг пообещал, что Украина вступит в НАТО
Украина вступит в НАТО, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью телеканалу "1+1".
Политика
Трамп заявил о сделке по контролю над вооружениями с Россией и Китаем
Вашингтон намерен заключить новое соглашение в сфере контроля над вооружениями с Россией и Китаем, передает ТАСС.