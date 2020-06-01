Политика

Lenta.ruLenta.ruПутин уволил четырех генералов

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от занимаемых должностей четырех генералов. Текст документа имеется в распоряжении «Ленты.ру». В главном следственном управлении СКР с поста заместителя руководителя снят генерал-майор юстиции Сергей Золотарев.
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Четыре генерала лишились должностей по указу Путина

VSE42.RU21:45

Путин отправил в отставку четырех генералов

Первое антикоррупционное СМИ10:36

Путин снял с занимаемых постов четырех генералов

Комсомольская правда12:27

Путин снял с постов четырех генералов

9111.ru11:44

Путин уволил четырех генералов

Lenta.ru11:13

Владимир Путин освободил от должности уральского прокурора, незаконно строящего дачу под Тюменью

ТюменьPRO12:55

Президент освободил от должности руководителя Следственного комитета Архангельской области Ивана Логиновских

БеломорКанал10:21
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Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 21:54, Ашберн
Общество

СМИ сообщили о покупке Абрамовичем самой дорогой виллы в Израиле

Российский миллиардер Роман Абрамович стал владельцем самой дорогой виллы в Израиле.
РБК 21:47
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Космос

Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС

Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей вчера в 10:44
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Экономика

Бюджет РФ профинансируют за счет «народных» облигаций

В правительстве РФ обсуждают существенное расширение продаж «народных» облигаций Минфина (ОФЗ-н) и их региональных аналогов.
Известия вчера в 19:07
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Хоккей

Дмитрий Кагарлицкий вернулся в московское «Динамо»

Москва, 1 июня 2020, 17:00 — REGNUM Петербургский СКА обменял нападающего Дмитрия Кагарлицкого в московское «Динамо», информирует пресс-служба «армейцев».
REGNUM 10:00
Хоккей

Малкин показал магию, «Тампа» сыграла «Могучих утят», а маскот «Филадельфии» хочет в космос с Маском: игроки ждут возвращения хоккея

Против плей-офф из 24 команд проголосовали только два клуба – «Каролина» и «Тампа», что не помешало их игрокам порадоваться новости о скором возобновлении сезона.
Sports.ru вчера в 06:33
Происшествия

Независимое вскрытие показало, что Флойд умер от удушения

Два доктора, которые провели независимое вскрытие Джорджа Флойда, заявили в понедельник, что причиной смерти стала «механическая асфиксия», и что его смерть была убийством.
Коммерсантъ 17:17
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Происшествия

Полиция задержала подозреваемого в убийстве подростка под Красноярском

Газета.Ru 13:14
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Происшествия

Погромы произошли на Манхэттене

Протесты в связи с гибелью в США афроамериканца Джорджа Флойда переросли в погромы на Манхэттене, сообщают информационные агентства.
Взгляд.ру 21:15
Здоровье

Стать дворниками и уборщиками предложили врачам российской клиники

Стать дворниками и уборщиками предложили медицинским работникам российской клиники. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 11:24
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Политика

Путин подписал указ о голосовании по Конституции 1 июля

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам к Конституции 1 июля.
RT на русском 11:43
Финансы

Курс доллара опустился ниже 70 рублей впервые за три месяца

На открытии торгов Мосбиржи курс доллара не превысил отметку в 70 рублей. Как отмечает ТАСС, это произошло впервые с 6 марта.
Известия 03:05
517
Политика

Китай частично приостанавливает импорт сельхозпродукции из США

Власти Китая попросили крупные государственные сельскохозяйственные компании приостановить закупки некоторых американских сельхозтоваров, включая соевые бобы, поскольку Пекин негативно оценивает продолжающуюся эскалацию напряженности в отношениях с США из-за Гонконга.
Вести.Ru 07:57
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Музыка

Зрители назвали победителей «Евровидения-2020»

Российская газета 04:45
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Общество

МВД России утвердило трехзначные коды регионов для автономеров

BFM.ru 07:20
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Здоровье

Мать больной девочки пригрозила главе Свердловской области судом

В Свердловской области мать больной 12-летней девочки пригрозила судом главе региона Евгению Куйвашеву.
Екатеринбург в эфире 04:58
140
Общество

«Левада-центр» зафиксировал рост протестных настроений в России

РФ предсказали тяжелейший за последние 10 лет кризис, при котором доходы будут «драматически падать» Максимальную готовность к участию в протестах с экономическими требованиями высказывают наименее обеспеченные респонденты, которые, оценивая свой достаток, сообщили: «Денег хватает только на еду».
Infox.ru 06:02
36
Общество

В Агинском начали поиск авторов оскорбительной надписи о Путине

Московский Комсомолец Чита 00:19
666
Общество

Омская область поднялась в социально-экономическом рейтинге регионов

Омская область заняла 32-е место (напомним, по итогам 2018 года она была на 33-м), таким образом поднявшись на одну позицию.
Омскрегион 07:53
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Фигурное катание

Трусова считает, что достигла малого в фигурном катании

Российская фигуристка Александра Трусова заявила, что добилась очень малого в профессиональном фигурном катании.
МК-Спорт 14:03
Шоу-бизнес

Дочь Александра Малинина подала на него в суд

«Американская» дочь Александра Малинина Кира снова подала в суд на певца.
Uznayvse.ru 04:22
92
Общество

Минпросвещения планирует выпускной для школьников в очном формате

Министерство просвещения планирует провести выпускной для школьников в привычном очном формате.
Российская газета 08:24
51
Общество

В Госдуме предложили сажать на 10 лет за вовлечение детей в митинги

Член комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Евгений Марченко («Единая Россия») заявил агентству «РИА Новости» о подготовке в нижней палате поправки, которая сделает уголовным преступлением вовлечение несовершеннолетних в несогласованные митинги.
РБК 09:30
20
Общество

В России за отказ от вакцинации начнут штрафовать

В России за отказ от вакцинации начнут выписывать денежные штрафы.
Evo-rus.com 07:46
10K
Общество

Анатолий Быков написал Путину письмо из СИЗО

Экс-депутат, бизнесмен Анатолий Быков, арестованный за организацию преступления 26-летней давности, написал из СИЗО письмо президенту России Владимиру Путину.
ТВК вчера в 02:58
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Здоровье

Жителям Бурятии придётся носить маски и перчатки до конца года

Главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев выступил с очередным обращением к населению.
Информ Полис online 05:57
14
Общество

В Новокузнецке в пансионате для пожилых 26 человек заразились COVID-19

Ранее сообщалось, что по данным на понедельник в Кузбассе было выявлено 44 новых случая заражения коронавирусом, 32 из которых – в Новокузнецке.
РИА Новости 01:28
30
Общество

Заработок мэра Екатеринбурга упал более чем на миллион рублей

Доход мэра Екатеринбурга Александра Высокинского по итогам прошлого года уменьшился на 1,2 млн рублей.
URA.Ru 16:45
10
Политика

Трамп назвал беспорядки в США актами терроризма

Президент США Дональд Трамп назвал все происходящее сейчас в стране не мирными демонстрациями, а актами терроризма.
Российская газета 20:30
34
Космос

Потенциально опасный астероид подлетает к Земле

Газета.Ru 20:41
21
Общество

В Москве открылись непродовольственные магазины

Российская газета 01:58
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Субъект Российской Федерации на севере Европейской части России, входящая в Северо-Западный федеральный округ. Архангельская область является 8-м по территории субъектом Российской Федерации, а также крупнейшим регионом в европейской части России и крупнейшей областью в Европе, превосходя по территории такие крупные государства, как Франция и Испания.
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