Политика

Lenta.ruLenta.ruПутин уволил четырех генералов

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от занимаемых должностей четырех генералов. Текст документа имеется в распоряжении «Ленты.ру».
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с чего всё началось

Путин уволил четырех генералов

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от занимаемых должностей четырех генералов. Текст документа имеется в распоряжении «Ленты.ру». В главном следственном управлении СКР с поста заместителя руководителя снят генерал-майор юстиции Сергей Золотарев.
Lenta.ru11:13

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На Урале до конца недели поменяют главу транспортной прокуратуры

URA.Ru11:55

Владимир Путин освободил от должности уральского прокурора, незаконно строящего дачу под Тюменью

ТюменьPRO12:55

Путин снял с занимаемых постов четырех генералов

Комсомольская правда12:27

Четыре генерала лишились должностей по указу Путина

VSE42.RU21:45

Путин снял с постов четырех генералов

9111.ru11:44

Путин уволил четырех генералов

Lenta.ru11:13

Путин отправил в отставку четырех генералов

Первое антикоррупционное СМИ10:36
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Происшествия

В Оренбургской области проверяют факт изъятия детей из семьи

BFM.ru вчера в 09:55
1,4K
Здоровье

Эксперты и врачи попросили Голикову о срочных мерах для защиты медиков

Угроза второй волны Экспертная группа, в которую вошли врачи, медицинские эксперты и руководители благотворительных фондов, обратилась с письмом к вицу-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
РБК вчера в 23:00
648
Политика

Киев заявил о планах принять стратегию «деоккупации» Крыма в этом году

Киев намерен в этом году утвердить так называемую стратегию «деоккупации» Крыма.
Известия 12:22
6
Армия и оружие

В Генштабе рассказали об активизации полётов ВВС США у границ России

Военачальник уточнил, что самолёты приближались к российской границе под Калининградом на расстояние до 10 км. По словам Рудского, во время полётов средства ПВО России отслеживали бомбардировщики и осуществляли меры по предотвращению инцидентов.
RT на русском 08:37
8
Футбол

Ахметов отправился в Германию на артроскопию на плечевом суставе

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов прилетел в Мюнхен. 2 июня ему проведут артроскопию на левом плечевом составе.
Матч ТВ 14:11
Политика

Путин поручил возобновить плановую медпомощь населению

Президент РФ Владимир Путин поручил минздраву возобновить оказание плановой, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи населению.
TatCenter 09:38
726
Политика

Посол Польши в США протестует против осквернения памятника Костюшко

REGNUM 06:43
29
Общество

В Новокузнецке в пансионате для пожилых 26 человек заразились COVID-19

Ранее сообщалось, что по данным на понедельник в Кузбассе было выявлено 44 новых случая заражения коронавирусом, 32 из которых – в Новокузнецке.
РИА Новости 01:28
31
Политика

Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции

Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
Известия 11:41
6,6K
Космос

Спутник связи «Экспресс-АМ6» частично вышел из строя

Агентство РИА Новости, ссылаясь на материалы с сайта государственных закупок, сообщило, что телекоммуникационный спутник «Экспресс-АМ6» перестал функционировать более чем на треть из-за полного выхода из строя системы охлаждения.
Военное дело 08:08
3
Общество

Способное достроить «Северный поток — 2» судно обрело нового владельца

Являющееся главным кандидатом на достройку газопровода "Северный поток - 2" судно "Академик Черский" сменило владельца и теперь принадлежит самарскому фонду, выяснило принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 18:44
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Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве девочки в Красноярском крае

Известия 22:02
26
Общество

МВД России утвердило трехзначные коды регионов для автономеров

«Госавтоинспекция теперь сможет выдавать государственные номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9», — сказал собеседник агентства.
BFM.ru 07:20
11
Политика

Кадыров призвал ООН наказать власти США за бесчинства

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал Организацию Объединенных Наций принять меры в отношении официальных властей США и призвать их к ответу за преследование и убийство невиновных людей, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 20:09
29
Общество

Минпросвещения планирует выпускной для школьников в очном формате

Министерство просвещения планирует провести выпускной для школьников в привычном очном формате.
Российская газета 08:24
53
Фигурное катание

Александра Трусова: «В группе Плющенко друзья еще не появились»

Друзья еще пока не появились в группе Плющенко, мы не виделись ни с кем из-за самоизоляции.
Матч ТВ 12:39
Авто

Кроссовер Geely Icon опередил по продажам Kia Sportage

Новый кроссовер Geely Icon, вышедший на китайский рынок в феврале 2020 года, обошел по продажам одного из лидеров местного сегмента SUV – KIA KX5/Sportage.
Автоновости дня вчера в 11:35
23
Общество

Это непостижимо: секретные советские карты шокировали американцев

Эксперты американского издания Wired провели анализ и пришли к выводу, что уровень их исполнения был просто непостижимым для других стран.
Rusvesna.su 23:00
1
Футбол

«Лейпциг» обыграл «Кельн» в матче чемпионата Германии

Футболисты "Лейпцига" обыграли на выезде "Кёльн" в заключительном матче 29-го тура чемпионата Германии.
РИА Новости 16:39
Происшествия

Мужчина сжег 13 автомобилей в автосалоне в Кургане

В Кургане полицейские задержали мужчину, подозреваемого в поджоге 13 автомобилей в автосалоне.
Известия 21:00
Космос

NASA зафиксировало мощнейшую с 2017 года вспышку на Солнце

Газета.Ru 16:29
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Музыка

Зрители назвали победителей «Евровидения-2020»

Российская газета 04:45
138
Общество

Гидрометцентр дал прогноз погоды в России на июнь

В сообщении Гидрометцентра России сказано, что в июне месячное количество осадков ожидается на западе Северо-Западного федерального округа и юге Южного федерального округа несколько выше нормы.
REGNUM вчера в 14:18
662
Политика

Украина предложила вернуться к формату переговоров по Донбассу без РФ

Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Соединенным Штатам и Великобритании рассмотреть возможность возвращения к будапештскому формату переговоров по ситуации в Донбассе без участия России.
Известия 20:30
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Происшествия

На Сахалине ковид еще у 13 человек

В двух случаях инфекция прибыла на Сахалин с моряками с Камчатки.
Сахалин.Инфо 23:16
Гаджеты

Картинка из интернета оказалась причиной поломки смартфонов Samsung

По словам пользователя, определенное изображение, скаченное из интернета, может привести к поломке телефона Samsung, если установить его в качестве обоев.
VSE42.RU 05:28
63
Общество

В Госдуме предложили сажать на 10 лет за вовлечение детей в митинги

Член комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Евгений Марченко («Единая Россия») заявил агентству «РИА Новости» о подготовке в нижней палате поправки, которая сделает уголовным преступлением вовлечение несовершеннолетних в несогласованные митинги.
РБК 09:30
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Происшествия

Серийного грабителя дач задержали в Иркутском районе

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в 20 кражах из дачных домов в Иркутском районе.
ИА Альтаир 22:30
Авто

В России введут штраф за брошенные автомобили

Новые автомобили 02:39
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Хоккей

Оргкомитет ЧМ-2023 по хоккею возглавил Дмитрий Чернышенко

Смотрите такжеВ Чебоксарах завершено строительство регионального центра по хоккею Возглавил оргкомитет вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, его заместителями назначены помощник президента Игорь Левитин и министр спорта Олег Матыцин.
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