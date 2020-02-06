Политика
Газета.RuПутин уволил четырех генералов МВД и МЧС
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должностей генералов МВД, МЧС и Следственного комитета. Так, свои посты покинули начальник управления МВД по Амурской области Николай Аксенов, а также глава управления МВД по Приморскому краю Николай Афанасьев.
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В частности, уволены начальники управлений МВД по Амурской области и Приморскому краю Николай Аксёнов и Николай Афанасьев, министр внутренних дел по Республике Коми Виктор Половников и руководитель ГУ МЧС по Чечне Руслан Яхьяев.RT на русском09:42
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