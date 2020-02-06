с чего всё началось

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должностей генералов МВД, МЧС и Следственного комитета. Так, свои посты покинули начальник управления МВД по Амурской области Николай Аксенов, а также глава управления МВД по Приморскому краю Николай Афанасьев.

Происшествия Майора ФСБ арестовали за организацию преступного сообщества В Краснодаре арестовали до 19 марта майора управления ФСБ по Москве Александра Мрищука, которого обвиняют в организации преступного сообщества.

Шоу-бизнес Кристина Асмус на Мальдивах поймалась на фотошопе Подписчики тут же высмеяли неудачный фотошоп Кристины Асмус, а кто-то даже сделал репост неудачного снимка к себе на страницу.

Технологии Samsung начала блокировать телевизоры россиян Samsung отреагировала на проблему и заявила, что заблокированный телевизор мог быть изготовлен для другого региона, из-за чего компания не гарантирует работу всех его функций.

Политика Врио губернатора Пермского края назначен Дмитрий Махонин Президент Владимир Путин подписал указ о назначении на должности врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.

Политика Пентагон обвинил Россию в попытке изменить мировой порядок Министр обороны США Марк Эспер обвинил Россию и Китай в попытках давить на другие страны с целью изменить мировой порядок.

Происшествия Более 50 человек пострадали при жесткой посадке самолета в Стамбуле В сети появились кадры с места катастрофы пассажирского лайнера авиакомпании Pegasus Airlines, приземление которого в стамбульском аэропорту имени Сабихи Гекчен закончилось внештатной ситуацией.

Происшествия Россияне с круизного лайнера Diamond Princess здоровы Стало известно, что еще у десяти пассажиров подтвердили случаи заражения коронавирусом, то есть всего заболевших уже 20, сообщает "Россия 24".

Политика В Конституции может появиться понятие «федеральные территории» На заседании рабочей группы по поправкам в Конституцию предложили внести понятие «федеральных территорий» с прямым федеральным подчинением, сообщил сенатор Андрей Клишас.

Общество Путин призвал наказать наживающиеся на коронавирусе аптеки Президент России Владимир Путин заявил о необходимости выявления аптек, завышающих цены на медицинские маски и препараты на фоне эпидемии нового типа коронавируса 2019-nCoV.

Экономика Топ-менеджер Henkel сравнил Россию со сказочной страной Эльдорадо Президент Henkel в России Сергей Быковских в свою очередь отметил, что продукция с завода компании в Ногинске поставляется во все регионы России, а также в страны СНГ.

Происшествия Группу московских врачей-онкологов обвинили в похищении лекарств В июле 2019 года в Подмосковье двух сотрудников больницы обвинили в похищении лекарств, предназначенных для онкобольных, для реализации на черном рынке.