с чего всё началось

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым снял с должностей четырех генералов МВД и МЧС и провел ряд перестановок в системе силовых ведомств. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Гаджеты Россияне могут заказать утралегкий и мощный ноутбук В продажу на российском рынке новые ультралегкие ноутбуки серии HUAWEI MateBook D 14 и D 15 с диагоналями экранов 14 и 15,6 дюйма поступят 14 февраля.

Политика Дмитрий Махонин стал врио губернатора Пермского края Владимир Путин назначил Дмитрия Махонина временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края, текст указа опубликовали на официальном сайте Кремля.

Энергетика Турция в 2019 году сократила закупки газа у «Газпрома» на 40% Турция в 2019 г. сократила импорт газа на 10%, при этом поставки газа от "Газпрома" в эту страну сократились на 40% на фоне роста поставок из Азербайджана и закупок Турцией газа в сжиженном виде.

Гаджеты Смартфон Samsung Galaxy M31 получит камеру с 64-Мп сенсором В распоряжении сетевых источников оказалась новая порция неофициальной информации о смартфоне среднего уровня Galaxy M31, который готовит к выпуску южнокорейская компания Samsung.

Происшествия Силовики задержали министра транспорта Карелии Министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Алексей Кайдалов задержан по подозрению во взятке.

Спорт Наставник Солдатовой опровергла информацию о попытке суицида гимнастки Тренер четырехкратной чемпионки мира по художественной гимнастике Александры Солдатовой Анна Дьяченко сообщила о том, что ее подопечная не предпринимала попыток покончить жизнь самоубийством.

Политика Новый руководитель Чувашии переформатировал правительство Действия в рамках стратегического планирования социально-экономического развития Чувашской Республики должны быть максимально скоординированы.

Общество Мишустин назвал непосильными предлагаемые в новом КоАП штрафы Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал непосильными штрафы за превышение скорости, предлагаемые в новом проекте Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).