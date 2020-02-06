Политика

DP.RUDP.RUПутин уволил четырех генералов МВД и МЧС

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым снял с должностей четырех генералов МВД и МЧС и провел ряд перестановок в системе силовых ведомств. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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с чего всё началось
В частности, уволены
 начальники управлений МВД по Амурской области и Приморскому краю Николай Аксёнов и Николай Афанасьев, министр внутренних дел по Республике Коми Виктор Половников и руководитель ГУ МЧС по Чечне Руслан Яхьяев.
RT на русском09:42

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Путин уволил четырёх генералов МВД и МЧС

RT на русском09:42

Путин уволил четырех генералов МВД И МЧС

Газета.Ru10:00

Путин снял с должности четырех генералов МВД и МЧС

Комсомольская правда09:58

Путин снял с должностей четырёх генералов МВД и МЧС

Life.ru09:42

Путин снял с должностей четырех генералов МВД и МЧС

Известия10:02

Путин снял с должностей четырех генералов МВД и МЧС

РИА Новости09:34

Путин снял с должностей четырех руководителей региональных управлений МВД, СК и МЧС

ТАСС10:08
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Политика

Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева

Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
BFM.ru 01:22
Политика

Володин назвал причину упадка российской экономики в 1990-х

Экономический упадок России после распада СССР является следствием политики РСФСР в отношении союзных советских республик.
ТАСС 09:26
Гаджеты

Россияне могут заказать утралегкий и мощный ноутбук

В продажу на российском рынке новые ультралегкие ноутбуки серии HUAWEI MateBook D 14 и D 15 с диагоналями экранов 14 и 15,6 дюйма поступят 14 февраля.
ЦДИ ПО 10:35
Политика

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Владимир Путин назначил Дмитрия Махонина временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края, текст указа опубликовали на официальном сайте Кремля.
РИА Новости 11:15
Армия и оружие

МИД сообщил о гибели российских военных специалистов в Идлибе

МИД России сообщил о гибели в сирийском Идлибе российских и турецких военных специалистов.
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Общество

Граждан России эвакуировали из Китая в дискомфортных условиях

О дискомфортных условиях транспортировки рассказали российские граждане, эвакуированные из Китая. Об этом 5 февраля сообщает «Фонтанка».
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Здоровье

В Китае умер предупредивший о вспышке нового коронавируса врач

Врач из Уханя Ли Вэньлян, который предупреждал коллег о появлении коронавируса и впоследствии заразился им, скончался в Китае.
РБК 11:16
Энергетика

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Вести.Ru вчера в 04:31
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В Китае по ошибке обнародовали данные с реальным числом погибших от коронавируса

Компания Tencent, осуществляющая свою деятельность в КНР, по ошибке опубликовала реальные данные о числе погибших от коронавируса.
Live24 09:29
Происшествия

СК сообщил о задержании подозреваемого в убийстве авторитета Япончика

РБК 05:05
Гаджеты

Смартфон Samsung Galaxy M31 получит камеру с 64-Мп сенсором

В распоряжении сетевых источников оказалась новая порция неофициальной информации о смартфоне среднего уровня Galaxy M31, который готовит к выпуску южнокорейская компания Samsung.
3DNews вчера в 07:33
Политика

Тимошенко заняла кресло спикера Рады после потасовки в парламенте

Интерфакс 05:42
Происшествия

Силовики задержали министра транспорта Карелии

Министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Алексей Кайдалов задержан по подозрению во взятке.
ТАСС 10:27
Общество

Суд ограничил в правах родителей живущей в медцентре девочки

Газета.Ru вчера в 12:25
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Нева Спорт 08:25
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В Москве врачи онкодиспансера задержаны за продажу лекарств на сторону

Оказалось, что руководитель отделения онкологического диспансера и двое подчиненных ему врачей фальсифицировали отчетную документацию, чтобы похищать закупленные за госсчет лекарственные препараты.
Российская газета 11:08
Армия и оружие

Минобороны показало видео первого полета ракетоносца Ту-160М

Министерство обороны опубликовало на своем канале в YouTube видео первого полета модернизированного Ту-160М.
РИА Новости 06:52
Общество

ВОЗ созывает глобальный форум по коронавирусу

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает 11-12 февраля глобальный форум по изучению вируса 2019-nCoV.
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Появились первые кадры со съемок седьмого сезона «Сватов»

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ToDay News Ufa 04 февраля в 23:34
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Наставник Солдатовой опровергла информацию о попытке суицида гимнастки

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Вести.Ru 07:44
Политика

Новый руководитель Чувашии переформатировал правительство

Действия в рамках стратегического планирования социально-экономического развития Чувашской Республики должны быть максимально скоординированы.
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Посольство оценило доклад литовских спецслужб о «российской угрозе»

Доклад литовских спецслужб о "российской угрозе" производит удручающее впечатление, заявили в посольстве России в Вильнюсе.
РИА Новости 09:25
Политика

«МиГ» и «Сухой» объединят для производства всей авиации России

Говорит Москва 09:42
Культура

Скончался актёр из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

Газета Кемерова вчера в 00:21
Общество

Мишустин назвал непосильными предлагаемые в новом КоАП штрафы

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал непосильными штрафы за превышение скорости, предлагаемые в новом проекте Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).
RT на русском 08:03
Биатлон

Владимир Драчев: «К концу чемпионата мира состав сборной России может сильно измениться»

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев рассказал, как сборная России будет усилена к чемпионату мира в Антхольце.
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Нарколог называет самый опасный алкогольный напиток для россиян

Специалист-нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский назвал алкогольный напиток, являющийся самым опасным для здоровья человека.
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Клишас: в Конституции может появиться понятие «федеральных территорий»

В Конституцию могут включить понятие "федеральных территорий" с прямым федеральным подчинением, сообщил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон Андрей Клишас.
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Армия и оружие

Контракт на поставку ПЗРК «Игла-С» Индии могут подписать до конца года

Позднее директор ФСВТС России Дмитрий Шугаев заявил на авиасалоне МАКС-2019, что контракт на поставку "Иглы-С" в Индию планируется подписать в ближайшее время.
РИА Новости 01:04
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