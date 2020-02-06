Политика
DP.RUПутин уволил четырех генералов МВД и МЧС
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым снял с должностей четырех генералов МВД и МЧС и провел ряд перестановок в системе силовых ведомств. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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с чего всё началось
В частности, уволены начальники управлений МВД по Амурской области и Приморскому краю Николай Аксёнов и Николай Афанасьев, министр внутренних дел по Республике Коми Виктор Половников и руководитель ГУ МЧС по Чечне Руслан Яхьяев.RT на русском09:42
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Политика
Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева
Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
Политика
Володин назвал причину упадка российской экономики в 1990-х
Экономический упадок России после распада СССР является следствием политики РСФСР в отношении союзных советских республик.
Гаджеты
Россияне могут заказать утралегкий и мощный ноутбук
В продажу на российском рынке новые ультралегкие ноутбуки серии HUAWEI MateBook D 14 и D 15 с диагоналями экранов 14 и 15,6 дюйма поступят 14 февраля.
Политика
Дмитрий Махонин стал врио губернатора Пермского края
Владимир Путин назначил Дмитрия Махонина временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края, текст указа опубликовали на официальном сайте Кремля.
Армия и оружие
МИД сообщил о гибели российских военных специалистов в Идлибе
МИД России сообщил о гибели в сирийском Идлибе российских и турецких военных специалистов.
Общество
Граждан России эвакуировали из Китая в дискомфортных условиях
О дискомфортных условиях транспортировки рассказали российские граждане, эвакуированные из Китая. Об этом 5 февраля сообщает «Фонтанка».
Здоровье
В Китае умер предупредивший о вспышке нового коронавируса врач
Врач из Уханя Ли Вэньлян, который предупреждал коллег о появлении коронавируса и впоследствии заразился им, скончался в Китае.
Энергетика
Турция в 2019 году сократила закупки газа у «Газпрома» на 40%
Турция в 2019 г. сократила импорт газа на 10%, при этом поставки газа от "Газпрома" в эту страну сократились на 40% на фоне роста поставок из Азербайджана и закупок Турцией газа в сжиженном виде.
Здоровье
В Китае по ошибке обнародовали данные с реальным числом погибших от коронавируса
Компания Tencent, осуществляющая свою деятельность в КНР, по ошибке опубликовала реальные данные о числе погибших от коронавируса.
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy M31 получит камеру с 64-Мп сенсором
В распоряжении сетевых источников оказалась новая порция неофициальной информации о смартфоне среднего уровня Galaxy M31, который готовит к выпуску южнокорейская компания Samsung.
Происшествия
Силовики задержали министра транспорта Карелии
Министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Алексей Кайдалов задержан по подозрению во взятке.
Общество
Суд ограничил в правах родителей живущей в медцентре девочки
Происшествия
В Москве врачи онкодиспансера задержаны за продажу лекарств на сторону
Оказалось, что руководитель отделения онкологического диспансера и двое подчиненных ему врачей фальсифицировали отчетную документацию, чтобы похищать закупленные за госсчет лекарственные препараты.
Армия и оружие
Минобороны показало видео первого полета ракетоносца Ту-160М
Министерство обороны опубликовало на своем канале в YouTube видео первого полета модернизированного Ту-160М.
Общество
ВОЗ созывает глобальный форум по коронавирусу
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает 11-12 февраля глобальный форум по изучению вируса 2019-nCoV.
Культура
Появились первые кадры со съемок седьмого сезона «Сватов»
По некоторой информации, на экранах новые эпизоды стоит ожидать в 2021 году.
Спорт
Наставник Солдатовой опровергла информацию о попытке суицида гимнастки
Тренер четырехкратной чемпионки мира по художественной гимнастике Александры Солдатовой Анна Дьяченко сообщила о том, что ее подопечная не предпринимала попыток покончить жизнь самоубийством.
Политика
Новый руководитель Чувашии переформатировал правительство
Действия в рамках стратегического планирования социально-экономического развития Чувашской Республики должны быть максимально скоординированы.
Политика
Посольство оценило доклад литовских спецслужб о «российской угрозе»
Доклад литовских спецслужб о "российской угрозе" производит удручающее впечатление, заявили в посольстве России в Вильнюсе.
Политика
«МиГ» и «Сухой» объединят для производства всей авиации России
Культура
Скончался актёр из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Общество
Мишустин назвал непосильными предлагаемые в новом КоАП штрафы
Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал непосильными штрафы за превышение скорости, предлагаемые в новом проекте Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).
Биатлон
Владимир Драчев: «К концу чемпионата мира состав сборной России может сильно измениться»
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев рассказал, как сборная России будет усилена к чемпионату мира в Антхольце.
Здоровье
Нарколог называет самый опасный алкогольный напиток для россиян
Специалист-нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский назвал алкогольный напиток, являющийся самым опасным для здоровья человека.
Политика
Клишас: в Конституции может появиться понятие «федеральных территорий»
В Конституцию могут включить понятие "федеральных территорий" с прямым федеральным подчинением, сообщил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон Андрей Клишас.
Армия и оружие
Контракт на поставку ПЗРК «Игла-С» Индии могут подписать до конца года
Позднее директор ФСВТС России Дмитрий Шугаев заявил на авиасалоне МАКС-2019, что контракт на поставку "Иглы-С" в Индию планируется подписать в ближайшее время.